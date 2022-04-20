Країни ЄС готові запровадити нафтове ембарго, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявляє про впевненість у запровадженні нафтового ембарго і чекає на це рішення у найближчому санкційному пакеті.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це глава держави сказав журналістам у Києві після зустрічі з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

"Ми закликаємо ЄС до повного енергетичного ембарго щодо нафти і газу. Нафта точно має увійти до шостого санкційного пакета, без цього він не буде потужним, а буде порожнім", - наголосив Зеленський.

Коментуючи небажання Німеччини запроваджувати енергетичне ембарго, Зеленський наголосив, що стосовно нафти у нього інші очікування.

"Мені здається, що країни ЄС готові запровадити ембарго. Нам вдалося запровадити вугільне ембарго, але за наполяганням Німеччини відклали на чотири місяці. І я думаю, що під тиском усіх інших держав ЄС ембарго буде запроваджене", - сказав Зеленський.

Президент Євроради Шарль Мішель також натякнув на такі сподівання: "Нам треба максимізувати тиск на Кремль".

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