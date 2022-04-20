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Зеленський (22399) санкції (11281) ембарго (304)

Країни ЄС готові запровадити нафтове ембарго, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявляє про впевненість у запровадженні нафтового ембарго і чекає на це рішення у найближчому санкційному пакеті.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це глава держави сказав журналістам у Києві після зустрічі з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

"Ми закликаємо ЄС до повного енергетичного ембарго щодо нафти і газу. Нафта точно має увійти до шостого санкційного пакета, без цього він не буде потужним, а буде порожнім", - наголосив Зеленський.

Коментуючи небажання Німеччини запроваджувати енергетичне ембарго, Зеленський наголосив, що стосовно нафти у нього інші очікування.

"Мені здається, що країни ЄС готові запровадити ембарго. Нам вдалося запровадити вугільне ембарго, але за наполяганням Німеччини відклали на чотири місяці. І я думаю, що під тиском усіх інших держав ЄС ембарго буде запроваджене", - сказав Зеленський.

Президент Євроради Шарль Мішель також натякнув на такі сподівання: "Нам треба максимізувати тиск на Кремль".

Також читайте: Україна досі змушена просити те, що у партнерів роками зберігається на складах. Несправедливо! - Зеленський

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Топ коментарі
+3
Do konca goda ES polnostiu otkazytsia ot nefti s kacapov.Eto dlia nix 75 miliardov evro gde to 3 raza bolse cem oni polucajet s gaza
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20.04.2022 19:04
+2
я так зрозуміла, що це відповідь на те, що йому путя через пєскова передала

нагадую
300 метрів путіного бункеру, як аиявили досліждення китайських науковців, це не бункер а фольга для більш ніжного просмаження м"яса
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20.04.2022 18:44
+2
Полного эмбарго скорее всего не будет. Думаю не все страны Европы поддержат, а поддержавшие оставят кучу неявных возможностей для торговли. А кроме того еще и сроки этого "эмбарго" неизвестны. Посмотрим...
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20.04.2022 18:45
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я так зрозуміла, що це відповідь на те, що йому путя через пєскова передала

нагадую
300 метрів путіного бункеру, як аиявили досліждення китайських науковців, це не бункер а фольга для більш ніжного просмаження м"яса
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20.04.2022 18:44 Відповісти
Полного эмбарго скорее всего не будет. Думаю не все страны Европы поддержат, а поддержавшие оставят кучу неявных возможностей для торговли. А кроме того еще и сроки этого "эмбарго" неизвестны. Посмотрим...
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20.04.2022 18:45 Відповісти
та ну нах...й.
не пройшло й 2 місяці.
а до запровадження ще скільки треба????
дата???
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20.04.2022 18:50 Відповісти
Дуєе хочу, щоб так і було. Але .....
Він багато в чому був впевнений ....
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20.04.2022 18:52 Відповісти
Do konca goda ES polnostiu otkazytsia ot nefti s kacapov.Eto dlia nix 75 miliardov evro gde to 3 raza bolse cem oni polucajet s gaza
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20.04.2022 19:04 Відповісти
Это как с войной, которую Зеленский закончил в своей голове? То, шо он думает совсем не означает, шо ЕС сделает
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20.04.2022 19:50 Відповісти
Уже надо делать!!!
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20.04.2022 19:51 Відповісти
Нужно прямо сегодня его вводить!
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20.04.2022 19:51 Відповісти
тут индусы,****** рашисткие,заявили что готовы покупать нефть у рашки!ну не твари?!
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20.04.2022 20:00 Відповісти
Газ вы сами можете перекрыть. Очко играет?
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20.04.2022 20:35 Відповісти
В нас бензину нема ніякого вже більше тижня про це ти не говориш?
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20.04.2022 21:22 Відповісти
 
 