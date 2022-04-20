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Страны ЕС готовы ввести нефтяное эмбарго, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявляет об уверенности во введении нефтяного эмбарго и ждет этого решения в ближайшем санкционном пакете.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом глава государства сказал журналистам в Киеве после встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

"Мы призываем ЕС к полному энергетическому эмбарго на нефть и газ. Нефть точно должна войти в шестой санкционный пакет, без этого он не будет мощным, а будет пустым", - заявил президент.

Отвечая на уточняющий вопрос немецкого журналиста о нежелании Германии вводить энергетическое эмбарго, Зеленский подчеркнул, что в отношении нефти у него другие ожидания.

"Мне кажется, что страны ЕС готовы ввести эмбарго", - заявил он, добавив в качестве примера успешное введение запрета на экспорт российского угля. "Нам удалось ввести угольное эмбарго, но по настоянию Германии его отложили на четыре месяца. И я думаю, что под давлением всех других государств ЕС эмбарго будет введено", - отметил Зеленский.

Президент Евросовета Шарль Мишель также намекнул на такие надежды.

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Топ комментарии
+3
Do konca goda ES polnostiu otkazytsia ot nefti s kacapov.Eto dlia nix 75 miliardov evro gde to 3 raza bolse cem oni polucajet s gaza
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20.04.2022 19:04
+2
я так зрозуміла, що це відповідь на те, що йому путя через пєскова передала

нагадую
300 метрів путіного бункеру, як аиявили досліждення китайських науковців, це не бункер а фольга для більш ніжного просмаження м"яса
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20.04.2022 18:44
+2
Полного эмбарго скорее всего не будет. Думаю не все страны Европы поддержат, а поддержавшие оставят кучу неявных возможностей для торговли. А кроме того еще и сроки этого "эмбарго" неизвестны. Посмотрим...
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20.04.2022 18:45
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Правила форума Совет форумчан
я так зрозуміла, що це відповідь на те, що йому путя через пєскова передала

нагадую
300 метрів путіного бункеру, як аиявили досліждення китайських науковців, це не бункер а фольга для більш ніжного просмаження м"яса
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20.04.2022 18:44 Ответить
Полного эмбарго скорее всего не будет. Думаю не все страны Европы поддержат, а поддержавшие оставят кучу неявных возможностей для торговли. А кроме того еще и сроки этого "эмбарго" неизвестны. Посмотрим...
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20.04.2022 18:45 Ответить
та ну нах...й.
не пройшло й 2 місяці.
а до запровадження ще скільки треба????
дата???
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20.04.2022 18:50 Ответить
Дуєе хочу, щоб так і було. Але .....
Він багато в чому був впевнений ....
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20.04.2022 18:52 Ответить
Do konca goda ES polnostiu otkazytsia ot nefti s kacapov.Eto dlia nix 75 miliardov evro gde to 3 raza bolse cem oni polucajet s gaza
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20.04.2022 19:04 Ответить
Это как с войной, которую Зеленский закончил в своей голове? То, шо он думает совсем не означает, шо ЕС сделает
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20.04.2022 19:50 Ответить
Уже надо делать!!!
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20.04.2022 19:51 Ответить
Нужно прямо сегодня его вводить!
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20.04.2022 19:51 Ответить
тут индусы,****** рашисткие,заявили что готовы покупать нефть у рашки!ну не твари?!
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20.04.2022 20:00 Ответить
Газ вы сами можете перекрыть. Очко играет?
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20.04.2022 20:35 Ответить
В нас бензину нема ніякого вже більше тижня про це ти не говориш?
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20.04.2022 21:22 Ответить
 
 