Страны ЕС готовы ввести нефтяное эмбарго, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявляет об уверенности во введении нефтяного эмбарго и ждет этого решения в ближайшем санкционном пакете.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом глава государства сказал журналистам в Киеве после встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
"Мы призываем ЕС к полному энергетическому эмбарго на нефть и газ. Нефть точно должна войти в шестой санкционный пакет, без этого он не будет мощным, а будет пустым", - заявил президент.
Отвечая на уточняющий вопрос немецкого журналиста о нежелании Германии вводить энергетическое эмбарго, Зеленский подчеркнул, что в отношении нефти у него другие ожидания.
"Мне кажется, что страны ЕС готовы ввести эмбарго", - заявил он, добавив в качестве примера успешное введение запрета на экспорт российского угля. "Нам удалось ввести угольное эмбарго, но по настоянию Германии его отложили на четыре месяца. И я думаю, что под давлением всех других государств ЕС эмбарго будет введено", - отметил Зеленский.
Президент Евросовета Шарль Мишель также намекнул на такие надежды.
Пожалуйста, подождите...
нагадую
300 метрів путіного бункеру, як аиявили досліждення китайських науковців, це не бункер а фольга для більш ніжного просмаження м"яса
не пройшло й 2 місяці.
а до запровадження ще скільки треба????
дата???
Він багато в чому був впевнений ....