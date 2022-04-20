РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11041 посетитель онлайн
Новости Санкции против России
3 513 20
Германия (6725) нефть (1844) Анналена Бербок (314)

Германия до конца года откажется от российской нефти, - Бербок

бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин откажется от российской нефти до конца текущего года. Затем в рамках дорожной карты Евросоюза последует отказ от газа из РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Германия также полностью отказывается от импорта российских энергоресурсов", – цитирует агентство заявление Бербок.

По ее словам, отказ Германии от российской нефти состоится в два этапа. К лету планируется сократить импорт "черного золота" из России вдвое, а к концу года – до нуля.

"Потом в рамках общей европейской дорожной карты пойдет (отказ от российского – ред.) газа", – добавила она.

Читайте также: Япония приняла законопроекты о санкциях, которые закроют "лазейки" для РФ
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
Немцы не могут прыгнуть выше чем могут☝. Но одно это заявление уже сейчас заставляет нервничать в кацапопидоросии❗
показать весь комментарий
20.04.2022 19:27
+8
До конца года ЗСУ уже будут мавзолей расберать.
показать весь комментарий
20.04.2022 19:27
+5
а можна тошки "шнель, люс"?
показать весь комментарий
20.04.2022 19:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мариуполь подождетъ
показать весь комментарий
20.04.2022 19:21 Ответить
Немцы не могут прыгнуть выше чем могут☝. Но одно это заявление уже сейчас заставляет нервничать в кацапопидоросии❗
показать весь комментарий
20.04.2022 19:27 Ответить
думаю что от нефти на месяц европа бы могла, это не газ
показать весь комментарий
20.04.2022 19:41 Ответить
Ну, вот вы, сегодня готовы отказаться от электричества и централизованного водопровода? Вот так, сразу?
показать весь комментарий
20.04.2022 19:29 Ответить
а можна тошки "шнель, люс"?
показать весь комментарий
20.04.2022 19:21 Ответить
Главное что бы не tsuriuk.
показать весь комментарий
20.04.2022 19:30 Ответить
zurück
показать весь комментарий
20.04.2022 22:05 Ответить
Скільки Українців до цінця року вбьє Путін за гроші нацистів Німців?
показать весь комментарий
20.04.2022 19:22 Ответить
Якого саме року, фрау Бербок?
показать весь комментарий
20.04.2022 19:24 Ответить
Ти диви, яка файна дівчина. Ще й залюбуюся
показать весь комментарий
20.04.2022 19:27 Ответить
До конца года ЗСУ уже будут мавзолей расберать.
показать весь комментарий
20.04.2022 19:27 Ответить
цигель цигель ай-лю-лю!! даз ис фантастише!!!
показать весь комментарий
20.04.2022 19:28 Ответить
Это просто нереально крутая новость. Значит собираются Россию душить. Это супер. Потому что чем раньше задушат - тем меньше будет потерь. Экономических в том числе. Может они наконец это поняли.
показать весь комментарий
20.04.2022 19:31 Ответить
До речі ситуація така ж як і в Україні останні вісім років.
Памятаєте - наразі неможливо відмовитись від мокшанського ринку збуту, нафти, вугілля, електроенергії, комплектуючих і багато іншого.
І нікого в Україні 8 років це особливо не хвилювало, хоча стрілянина і убивствоа українців продовжувалися.
А ось німці повинні негайно припинити бо як це так, нас вбивають.
У ФРН сьогодні головні гальмівники не уряд а бізнеси і профспілки, на протязі років ставші залежними від москальских ресурсів.
Час на пошук нових постачальників і налагодження логістики рівнопропорційний об'єму залежности нац.економіки від зовнішнього постачання необхідних для функціонування ресурсів.
показать весь комментарий
20.04.2022 19:44 Ответить
Роснафта - табу!
показать весь комментарий
20.04.2022 19:47 Ответить
чому не зараз?
показать весь комментарий
20.04.2022 19:56 Ответить
бо там не всі ще зрозуміли,що рашисти ******** не просто українців ,а європейців, таких як вони самі,не вірять що можуть бути наступною ціллю *****.
показать весь комментарий
20.04.2022 20:11 Ответить
Свежо предание, но верится с трудом.
показать весь комментарий
20.04.2022 20:11 Ответить
До кінця року :
показать весь комментарий
20.04.2022 21:57 Ответить
 
 