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Германия до конца года откажется от российской нефти, - Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин откажется от российской нефти до конца текущего года. Затем в рамках дорожной карты Евросоюза последует отказ от газа из РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Германия также полностью отказывается от импорта российских энергоресурсов", – цитирует агентство заявление Бербок.
По ее словам, отказ Германии от российской нефти состоится в два этапа. К лету планируется сократить импорт "черного золота" из России вдвое, а к концу года – до нуля.
"Потом в рамках общей европейской дорожной карты пойдет (отказ от российского – ред.) газа", – добавила она.
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+12 Цитаты, притчи, афоризмы.
показать весь комментарий20.04.2022 19:27
+8 Саша Пончик
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+5 Dorian Gray e44930c7
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Памятаєте - наразі неможливо відмовитись від мокшанського ринку збуту, нафти, вугілля, електроенергії, комплектуючих і багато іншого.
І нікого в Україні 8 років це особливо не хвилювало, хоча стрілянина і убивствоа українців продовжувалися.
А ось німці повинні негайно припинити бо як це так, нас вбивають.
У ФРН сьогодні головні гальмівники не уряд а бізнеси і профспілки, на протязі років ставші залежними від москальских ресурсів.
Час на пошук нових постачальників і налагодження логістики рівнопропорційний об'єму залежности нац.економіки від зовнішнього постачання необхідних для функціонування ресурсів.