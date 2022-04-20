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Новини Санкції проти Росії
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Німеччина (7089) нафта (5318) Анналена Бербок (422)

Німеччина до кінця року відмовиться від російської нафти, - Бербок

бербок

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін відмовиться від російської нафти до кінця поточного року. Потім в рамках дорожньої карти Євросоюзу відбудеться відмова від газу з РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Німеччина також повністю відмовляється від імпорту російських енергоресурсів", - цитує агентство заяву Бербок.

За її словами, відмова Німеччини від російської нафти відбудеться у два етапи. До літа планується скоротити імпорт "чорного золота" з Росії вдвічі, а до кінця року - до нуля.

"Потім у рамках спільної європейської дорожньої карти піде (відмова від російського - ред.) газу", - додала вона.

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Топ коментарі
+12
Немцы не могут прыгнуть выше чем могут☝. Но одно это заявление уже сейчас заставляет нервничать в кацапопидоросии❗
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20.04.2022 19:27
+8
До конца года ЗСУ уже будут мавзолей расберать.
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20.04.2022 19:27
+5
а можна тошки "шнель, люс"?
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20.04.2022 19:21
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Мариуполь подождетъ
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20.04.2022 19:21 Відповісти
Немцы не могут прыгнуть выше чем могут☝. Но одно это заявление уже сейчас заставляет нервничать в кацапопидоросии❗
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20.04.2022 19:27 Відповісти
думаю что от нефти на месяц европа бы могла, это не газ
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20.04.2022 19:41 Відповісти
Ну, вот вы, сегодня готовы отказаться от электричества и централизованного водопровода? Вот так, сразу?
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20.04.2022 19:29 Відповісти
а можна тошки "шнель, люс"?
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20.04.2022 19:21 Відповісти
Главное что бы не tsuriuk.
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20.04.2022 19:30 Відповісти
zurück
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20.04.2022 22:05 Відповісти
Скільки Українців до цінця року вбьє Путін за гроші нацистів Німців?
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20.04.2022 19:22 Відповісти
Якого саме року, фрау Бербок?
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20.04.2022 19:24 Відповісти
Ти диви, яка файна дівчина. Ще й залюбуюся
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20.04.2022 19:27 Відповісти
До конца года ЗСУ уже будут мавзолей расберать.
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20.04.2022 19:27 Відповісти
цигель цигель ай-лю-лю!! даз ис фантастише!!!
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20.04.2022 19:28 Відповісти
Это просто нереально крутая новость. Значит собираются Россию душить. Это супер. Потому что чем раньше задушат - тем меньше будет потерь. Экономических в том числе. Может они наконец это поняли.
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20.04.2022 19:31 Відповісти
До речі ситуація така ж як і в Україні останні вісім років.
Памятаєте - наразі неможливо відмовитись від мокшанського ринку збуту, нафти, вугілля, електроенергії, комплектуючих і багато іншого.
І нікого в Україні 8 років це особливо не хвилювало, хоча стрілянина і убивствоа українців продовжувалися.
А ось німці повинні негайно припинити бо як це так, нас вбивають.
У ФРН сьогодні головні гальмівники не уряд а бізнеси і профспілки, на протязі років ставші залежними від москальских ресурсів.
Час на пошук нових постачальників і налагодження логістики рівнопропорційний об'єму залежности нац.економіки від зовнішнього постачання необхідних для функціонування ресурсів.
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20.04.2022 19:44 Відповісти
Роснафта - табу!
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20.04.2022 19:47 Відповісти
чому не зараз?
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20.04.2022 19:56 Відповісти
бо там не всі ще зрозуміли,що рашисти ******** не просто українців ,а європейців, таких як вони самі,не вірять що можуть бути наступною ціллю *****.
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20.04.2022 20:11 Відповісти
Свежо предание, но верится с трудом.
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20.04.2022 20:11 Відповісти
До кінця року :
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20.04.2022 21:57 Відповісти
 
 