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Німеччина до кінця року відмовиться від російської нафти, - Бербок
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін відмовиться від російської нафти до кінця поточного року. Потім в рамках дорожньої карти Євросоюзу відбудеться відмова від газу з РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Німеччина також повністю відмовляється від імпорту російських енергоресурсів", - цитує агентство заяву Бербок.
За її словами, відмова Німеччини від російської нафти відбудеться у два етапи. До літа планується скоротити імпорт "чорного золота" з Росії вдвічі, а до кінця року - до нуля.
"Потім у рамках спільної європейської дорожньої карти піде (відмова від російського - ред.) газу", - додала вона.
Топ коментарі
+12 Цитаты, притчи, афоризмы.
показати весь коментар20.04.2022 19:27
+8 Саша Пончик
показати весь коментар20.04.2022 19:27
+5 Dorian Gray e44930c7
показати весь коментар20.04.2022 19:21
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Памятаєте - наразі неможливо відмовитись від мокшанського ринку збуту, нафти, вугілля, електроенергії, комплектуючих і багато іншого.
І нікого в Україні 8 років це особливо не хвилювало, хоча стрілянина і убивствоа українців продовжувалися.
А ось німці повинні негайно припинити бо як це так, нас вбивають.
У ФРН сьогодні головні гальмівники не уряд а бізнеси і профспілки, на протязі років ставші залежними від москальских ресурсів.
Час на пошук нових постачальників і налагодження логістики рівнопропорційний об'єму залежности нац.економіки від зовнішнього постачання необхідних для функціонування ресурсів.