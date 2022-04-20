Вблизи Изюма враг несет значительные потери, - Синегубов

Вблизи Изюма Харьковской области враг испытывает позиции ВСУ на прочность и постоянно несет значительные потери - как в живой силе, так и в технике

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Суспільному сказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"На Изюмщине горячо. Там идут бои. Враг постоянно пытается испытывать наши оборонительные позиции. Наши бойцы их держат. Враг несет там значительные потери, в авиации в том числе. В живой силе большие потери и большие потери бронированной техники", - сказал Синегубов.

О ситуации в областном центре председатель ОВА рассказал, что около 3 ночи были обстрелы по гражданской инфраструктуре. Утром обстрелов не было.

"Пока ждем, готовимся. Мы понимаем, что они (враги – ред.) никуда не делись. Возможно, где-то погода играет нам на руку. Мы готовы. Призываем людей без крайней необходимости не находиться сейчас на улицах, однако наши Вооруженные силы работают" , – сказал Синегубов.

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