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Изюм (246) Синегубов (554)

Вблизи Изюма враг несет значительные потери, - Синегубов

ізюм

Вблизи Изюма Харьковской области враг испытывает позиции ВСУ на прочность и постоянно несет значительные потери - как в живой силе, так и в технике

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Суспільному сказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"На Изюмщине горячо. Там идут бои. Враг постоянно пытается испытывать наши оборонительные позиции. Наши бойцы их держат. Враг несет там значительные потери, в авиации в том числе. В живой силе большие потери и большие потери бронированной техники", - сказал Синегубов.

О ситуации в областном центре председатель ОВА рассказал, что около 3 ночи были обстрелы по гражданской инфраструктуре. Утром обстрелов не было.

"Пока ждем, готовимся. Мы понимаем, что они (враги – ред.) никуда не делись. Возможно, где-то погода играет нам на руку. Мы готовы. Призываем людей без крайней необходимости не находиться сейчас на улицах, однако наши Вооруженные силы работают" , – сказал Синегубов.

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Топ комментарии
+29
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20.04.2022 19:41
+26
Харків, насипай москалям!!!
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20.04.2022 19:45
+18
Молимось, молимось за українців.
Ми переможемо, а свинокацапи горітимуть у пеклі.
і щоб свинокацапам відірвало руки, ноги, а решту щоб відправили свиноматкам і щоб вони довіку витирали їм жопи, соломою.
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20.04.2022 19:46
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20.04.2022 19:41 Ответить
Тим часом кацапів які вчора зайшли у Кремінну відправили на концерт до Кабздона.
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20.04.2022 19:57 Ответить
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20.04.2022 19:58 Ответить
Харків, насипай москалям!!!
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20.04.2022 19:45 Ответить
Ні такого на городі не треба
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20.04.2022 19:46 Ответить
Молимось, молимось за українців.
Ми переможемо, а свинокацапи горітимуть у пеклі.
і щоб свинокацапам відірвало руки, ноги, а решту щоб відправили свиноматкам і щоб вони довіку витирали їм жопи, соломою.
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20.04.2022 19:46 Ответить
***, в них же немає соломи.
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20.04.2022 19:47 Ответить
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20.04.2022 19:54 Ответить
Тоді лаптями.
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20.04.2022 20:34 Ответить
Наждачкою
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20.04.2022 23:19 Ответить
кацапи ще не знають що Кубань не їхня.........
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20.04.2022 19:47 Ответить
наши где-то шухарят ))
https://twitter.com/i/status/1516821357056647169
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20.04.2022 19:57 Ответить
как в песне "Сивка с Буркой шухерят"..
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20.04.2022 20:04 Ответить
 
 