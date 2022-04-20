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Ізюм (307) Синєгубов (853)

Поблизу Ізюма ворог зазнає значних втрат, - Синєгубов

ізюм

Поблизу Ізюма Харківської області ворог випробовує позиції ЗСУ на міцність і постійно зазнає значних втрат - як живої сили, так і техніки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Суспільному сказав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"На Ізюмщині гаряче. Там ідуть бої. Ворог постійно намагається випробовувати наші оборонні позиції. Наші бійці їх тримають. Ворог несе там значні втрати, з авіації в тому числі. Серед живої сили великі втрати і великі втрати броньованої техніки", - сказав Синєгубов.

Про ситуацію в обласному центрі голова ОВА розповів, що близько 3-ї ночі були обстріли по цивільній інфраструктурі. Вранці обстрілів не було.

"Наразі чекаємо, готуємося. Ми розуміємо, що вони (вороги - ред.) нікуди не ділися. Можливо, десь погода грає нам на руку. Ми готові. Закликаємо людей без крайньої необхідності не перебувати зараз на вулицях, однак наші Збройні сили працюють", - сказав Синєгубов.

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Топ коментарі
+29
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20.04.2022 19:41
+26
Харків, насипай москалям!!!
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20.04.2022 19:45
+18
Молимось, молимось за українців.
Ми переможемо, а свинокацапи горітимуть у пеклі.
і щоб свинокацапам відірвало руки, ноги, а решту щоб відправили свиноматкам і щоб вони довіку витирали їм жопи, соломою.
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20.04.2022 19:46
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20.04.2022 19:41 Відповісти
Тим часом кацапів які вчора зайшли у Кремінну відправили на концерт до Кабздона.
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20.04.2022 19:57 Відповісти
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20.04.2022 19:58 Відповісти
Харків, насипай москалям!!!
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20.04.2022 19:45 Відповісти
Ні такого на городі не треба
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20.04.2022 19:46 Відповісти
Молимось, молимось за українців.
Ми переможемо, а свинокацапи горітимуть у пеклі.
і щоб свинокацапам відірвало руки, ноги, а решту щоб відправили свиноматкам і щоб вони довіку витирали їм жопи, соломою.
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20.04.2022 19:46 Відповісти
***, в них же немає соломи.
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20.04.2022 19:47 Відповісти
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20.04.2022 19:54 Відповісти
Тоді лаптями.
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20.04.2022 20:34 Відповісти
Наждачкою
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20.04.2022 23:19 Відповісти
кацапи ще не знають що Кубань не їхня.........
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20.04.2022 19:47 Відповісти
наши где-то шухарят ))
https://twitter.com/i/status/1516821357056647169
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20.04.2022 19:57 Відповісти
как в песне "Сивка с Буркой шухерят"..
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20.04.2022 20:04 Відповісти
 
 