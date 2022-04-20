В Гостомеле задержали мародера, - Нацполиция. ФОТО
В Гостомеле на Киевщине правоохранители задержали 49-летнего мародера, который обворовывал дома местных жителей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.
Мужчину задержали "по горячим следам" - именно тогда, когда он выносил вещи из дома своего односельчанина. Полицейские изъяли у мародера бытовую технику и другие вещи домашнего обихода.
За кражи во время военного состояния вору грозит до 8 лет лишения свободы.
Топ комментарии
+19 Andreas Muller
показать весь комментарий20.04.2022 20:06
+15 Серая Лиса
показать весь комментарий20.04.2022 19:56
+14 Артм Воронцов
показать весь комментарий20.04.2022 19:46
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Наша гуманність призводе до валикого горя! Пристрельте цю скотиняку.