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мародерство (457) Нацполиция (16188) Гостомель (102)

В Гостомеле задержали мародера, - Нацполиция. ФОТО

В Гостомеле на Киевщине правоохранители задержали 49-летнего мародера, который обворовывал дома местных жителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

В Гостомеле задержали мародера, - Нацполиция 01

Мужчину задержали "по горячим следам" - именно тогда, когда он выносил вещи из дома своего односельчанина. Полицейские изъяли у мародера бытовую технику и другие вещи домашнего обихода.

За кражи во время военного состояния вору грозит до 8 лет лишения свободы.

Смотрите также: Мародер, обворовавший квартиры в Буче, задержан на Житомирщине, - прокуратура. ФОТО
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Топ комментарии
+19
За законами воєнного часу мародерів розстрілюють на місці злочину
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20.04.2022 20:06
+15
Мародеров во все времена расстреливали на месте.
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20.04.2022 19:56
+14
все просто на палю .... щоб не повадно.... на чужому горі........
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20.04.2022 19:46
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все просто на палю .... щоб не повадно.... на чужому горі........
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20.04.2022 19:46 Ответить
За законами воєнного часу мародерів розстрілюють на місці злочину
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20.04.2022 20:06 Ответить
Почему фейс без уронов или это после фотосессии будет.
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20.04.2022 19:46 Ответить

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20.04.2022 20:33 Ответить
Да ничего понимать нельзя, просто уничтожать на месте и всех, невзирая на должности и количества "намародеренного" - хоть бытовых приборов, хоть "гуманитарки".
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20.04.2022 20:13 Ответить
Одна справа боротьба за виживання коли людині їсти нічого і роботи нема але зовсім інша грабунок майна сусідів з метою "нацарювати чужого" і "збагатитися" в важкий для всіх період. У мене сусіди поруч вивозили дітей то залишили відчиненим погріб з продуктами і консервацією. Ще й записку причепили "їжа". Були дуже здивовані коли повернулися тим що нічого не взяли...
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20.04.2022 20:23 Ответить
на якому дереві повісили? а- підозру об"явили--без хренедоктової не обійшлося
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20.04.2022 19:50 Ответить
ОХ І ДИКОБРАЗ!!!!ОХ І НЕЧИСТЬ.
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20.04.2022 19:52 Ответить
Зачем было задерживать? Пристрелить при попытке опору/бегстве и все...
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20.04.2022 19:54 Ответить
Мародеров во все времена расстреливали на месте.
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20.04.2022 19:56 Ответить
Вішать на видному місці вверх ногами нехай висить днів 10.
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20.04.2022 20:06 Ответить
Хлопчик-кмiтливчик.
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20.04.2022 20:07 Ответить
В сраку гранату і чеку в руки...
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20.04.2022 20:09 Ответить
Це в нього на лобі слід від приклада?
Наша гуманність призводе до валикого горя! Пристрельте цю скотиняку.
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20.04.2022 20:13 Ответить
Погнать по замінованому то хоча б якась користь буде, а то ще годувать його в тюрязі
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20.04.2022 20:21 Ответить
Даже їпало без пікселя,здивований.як на мене працює в фірмі мародерів.
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20.04.2022 20:26 Ответить
Высылайте их на РФ. Пусть тут мародёрят.
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20.04.2022 20:33 Ответить
На оккупированой территории (Бердянск) если грабят дом орки и машину утянули с гаража - заявление имеет смысл писать в нашу полицию, если я в Киеве?
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20.04.2022 20:33 Ответить
На Фельдмана похож.😀Кто с Харькова тот узнает.
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20.04.2022 20:40 Ответить
мля да сколько можно? вы хоть одно быдло грохнете по закону ВВ и другим не повадно будет.
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20.04.2022 20:52 Ответить
Все таки насчет мародерства должны быть послабления в отношении вещей, необходимых для выживания и продуктов питания. А то, получается, с голоду и холоду умирай, но с разбитого дома взять еду и дрова не смей? Тоже не по-человечески. Но тех, кто мародерит с целью наживы, перепродажи, наказывать надо. Лучше общественными работами - завалы разбирать, окопы копать и т.п.
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20.04.2022 20:58 Ответить
это не борис березовский случайно?
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20.04.2022 21:06 Ответить
як же ці виродки вміють удавати жалісливий вигляд...
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20.04.2022 21:55 Ответить
украинское ноу хау, нянькание с мародерами, предателями и диверсантами.
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20.04.2022 21:57 Ответить
Сам как несчастье. И иметь такого соседа тоже несчасть
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20.04.2022 22:45 Ответить
зима лето 8 раз -макарошки переварил и домой качумарить в клифте внатуре фраер
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20.04.2022 22:52 Ответить
Таких "мародеров" каждую зиму как говна всегда было- обычные бомжи, алкашня, обносят дачи зимой- весной.
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21.04.2022 00:16 Ответить
наконец-то перестали хари замазывать. Это гуд! "Хероев" надо знать в лицо
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21.04.2022 15:47 Ответить
 
 