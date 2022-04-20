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мародерство (335) Нацполіція (14873) Гостомель (137)

В Гостомелі затримали мародера, - Нацполіція. ФОТО

В Гостомелі на Київщині правоохоронці затримали 49-річного мародера, який обкрадав оселі місцевих жителів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

В Гостомелі затримали мародера, - Нацполіція 01

Чоловіка затримали за "гарячим слідом"- саме тоді, коли він виносив речі з помешкання свого односельця. Поліцейські вилучили у мародера побутову техніку та інші речі домашнього вжитку.

За крадіжки під час воєнного стану злодію загрожує до 8 років позбавлення волі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мародера, що обікрав квартири у Бучі, затримано на Житомирщині, - прокуратура. ФОТО

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Топ коментарі
+19
За законами воєнного часу мародерів розстрілюють на місці злочину
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20.04.2022 20:06
+15
Мародеров во все времена расстреливали на месте.
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20.04.2022 19:56
+14
все просто на палю .... щоб не повадно.... на чужому горі........
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20.04.2022 19:46
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все просто на палю .... щоб не повадно.... на чужому горі........
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20.04.2022 19:46 Відповісти
За законами воєнного часу мародерів розстрілюють на місці злочину
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20.04.2022 20:06 Відповісти
Почему фейс без уронов или это после фотосессии будет.
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20.04.2022 19:46 Відповісти

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20.04.2022 20:33 Відповісти
Да ничего понимать нельзя, просто уничтожать на месте и всех, невзирая на должности и количества "намародеренного" - хоть бытовых приборов, хоть "гуманитарки".
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20.04.2022 20:13 Відповісти
Одна справа боротьба за виживання коли людині їсти нічого і роботи нема але зовсім інша грабунок майна сусідів з метою "нацарювати чужого" і "збагатитися" в важкий для всіх період. У мене сусіди поруч вивозили дітей то залишили відчиненим погріб з продуктами і консервацією. Ще й записку причепили "їжа". Були дуже здивовані коли повернулися тим що нічого не взяли...
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20.04.2022 20:23 Відповісти
на якому дереві повісили? а- підозру об"явили--без хренедоктової не обійшлося
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20.04.2022 19:50 Відповісти
ОХ І ДИКОБРАЗ!!!!ОХ І НЕЧИСТЬ.
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20.04.2022 19:52 Відповісти
Зачем было задерживать? Пристрелить при попытке опору/бегстве и все...
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20.04.2022 19:54 Відповісти
Мародеров во все времена расстреливали на месте.
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20.04.2022 19:56 Відповісти
Вішать на видному місці вверх ногами нехай висить днів 10.
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20.04.2022 20:06 Відповісти
Хлопчик-кмiтливчик.
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20.04.2022 20:07 Відповісти
В сраку гранату і чеку в руки...
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20.04.2022 20:09 Відповісти
Це в нього на лобі слід від приклада?
Наша гуманність призводе до валикого горя! Пристрельте цю скотиняку.
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20.04.2022 20:13 Відповісти
Погнать по замінованому то хоча б якась користь буде, а то ще годувать його в тюрязі
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20.04.2022 20:21 Відповісти
Даже їпало без пікселя,здивований.як на мене працює в фірмі мародерів.
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20.04.2022 20:26 Відповісти
Высылайте их на РФ. Пусть тут мародёрят.
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20.04.2022 20:33 Відповісти
На оккупированой территории (Бердянск) если грабят дом орки и машину утянули с гаража - заявление имеет смысл писать в нашу полицию, если я в Киеве?
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20.04.2022 20:33 Відповісти
На Фельдмана похож.😀Кто с Харькова тот узнает.
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20.04.2022 20:40 Відповісти
мля да сколько можно? вы хоть одно быдло грохнете по закону ВВ и другим не повадно будет.
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20.04.2022 20:52 Відповісти
Все таки насчет мародерства должны быть послабления в отношении вещей, необходимых для выживания и продуктов питания. А то, получается, с голоду и холоду умирай, но с разбитого дома взять еду и дрова не смей? Тоже не по-человечески. Но тех, кто мародерит с целью наживы, перепродажи, наказывать надо. Лучше общественными работами - завалы разбирать, окопы копать и т.п.
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20.04.2022 20:58 Відповісти
это не борис березовский случайно?
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20.04.2022 21:06 Відповісти
як же ці виродки вміють удавати жалісливий вигляд...
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20.04.2022 21:55 Відповісти
украинское ноу хау, нянькание с мародерами, предателями и диверсантами.
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20.04.2022 21:57 Відповісти
Сам как несчастье. И иметь такого соседа тоже несчасть
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20.04.2022 22:45 Відповісти
зима лето 8 раз -макарошки переварил и домой качумарить в клифте внатуре фраер
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20.04.2022 22:52 Відповісти
Таких "мародеров" каждую зиму как говна всегда было- обычные бомжи, алкашня, обносят дачи зимой- весной.
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21.04.2022 00:16 Відповісти
наконец-то перестали хари замазывать. Это гуд! "Хероев" надо знать в лицо
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21.04.2022 15:47 Відповісти
 
 