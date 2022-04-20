В Гостомелі затримали мародера, - Нацполіція. ФОТО
В Гостомелі на Київщині правоохоронці затримали 49-річного мародера, який обкрадав оселі місцевих жителів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Київської області.
Чоловіка затримали за "гарячим слідом"- саме тоді, коли він виносив речі з помешкання свого односельця. Поліцейські вилучили у мародера побутову техніку та інші речі домашнього вжитку.
За крадіжки під час воєнного стану злодію загрожує до 8 років позбавлення волі.
Топ коментарі
+19 Andreas Muller
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