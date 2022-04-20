Россию бойкотировали на заседании G20 в Вашингтоне, - CNN

Представители США, других стран, а также украинская делегация покинули зал закрытого заседания стран G20 в момент, когда там начал выступать российский министр.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Укринформ со ссылкой на "знающие источники" CNN.

"Министры финансов многих стран покинули закрытую встречу G20 в Вашингтоне в среду, когда российский делегат начал выступать с подготовленными ремарками", - отмечается в сообщении.

От США во встрече принимала участие министр финансов Джанет Йеллен. Она и представители других западных стран - членов "двадцатки" - демонстративно вышли во время выступления российского представителя.

Сообщается, что и делегация Украины, хоть и не входящая в G20, но все же выступившая на сессии как приглашенный гость, также покинула зал, когда по видеосвязи начал выступать министр финансов россии Антон Силуанов.

Как сообщал Укринформ, бойкот российской делегации на встрече G20 планировался, ведь США и страны Запада, представленные в "Большой двадцатке", выступают против членства России в этой организации.

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