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Россию бойкотировали на заседании G20 в Вашингтоне, - CNN

g20

Представители США, других стран, а также украинская делегация покинули зал закрытого заседания стран G20 в момент, когда там начал выступать российский министр.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Укринформ со ссылкой на "знающие источники" CNN.

"Министры финансов многих стран покинули закрытую встречу G20 в Вашингтоне в среду, когда российский делегат начал выступать с подготовленными ремарками", - отмечается в сообщении.

От США во встрече принимала участие министр финансов Джанет Йеллен. Она и представители других западных стран - членов "двадцатки" - демонстративно вышли во время выступления российского представителя.

Сообщается, что и делегация Украины, хоть и не входящая в G20, но все же выступившая на сессии как приглашенный гость, также покинула зал, когда по видеосвязи начал выступать министр финансов россии Антон Силуанов.

Как сообщал Укринформ, бойкот российской делегации на встрече G20 планировался, ведь США и страны Запада, представленные в "Большой двадцатке", выступают против членства России в этой организации.

Читайте также: На предстоящий саммит G20 стоит пригласить Украину вместо России, - Байден
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Топ комментарии
+65
США почали навчати близько 50 українських інструкторів використовувати американські гаубиці
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20.04.2022 20:53
+48
Уже через несколько часов после того,как от Путина поступила угроза применить оружие массового поражения,если союзники не прекратят военную помощь Украине....в Гибралтар прибыла самая новая и сверхсовременная АТОМНАЯ субмарина класса Astute HMS Audacious
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20.04.2022 20:54
+35
G20-респект.Потрібно смердючих кацапських свиней взагалі викинути звідти...
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20.04.2022 20:54
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США почали навчати близько 50 українських інструкторів використовувати американські гаубиці
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20.04.2022 20:53 Ответить
Их же успеют доставить перед навалой орды?
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20.04.2022 21:04 Ответить
успеют, так и передай своим хозяевам.
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20.04.2022 21:34 Ответить
Ох, зараза, дуже "гнучка" зброя ти гаубиці... Щира подяка країнам-друзям за допомогу!
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20.04.2022 23:31 Ответить
Обучение должно проходить под Изюмом и Мариком!
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21.04.2022 13:08 Ответить
G20-респект.Потрібно смердючих кацапських свиней взагалі викинути звідти...
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20.04.2022 20:54 Ответить
***** все одно вже не виїзний. Бо його ліквідують чи арештують , щойно він перетне кордон нерасєюшки
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20.04.2022 20:54 Ответить
В Ізраїль запрошують...
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20.04.2022 20:57 Ответить
Хіба що телепортується
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20.04.2022 21:08 Ответить
Уже через несколько часов после того,как от Путина поступила угроза применить оружие массового поражения,если союзники не прекратят военную помощь Украине....в Гибралтар прибыла самая новая и сверхсовременная АТОМНАЯ субмарина класса Astute HMS Audacious
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20.04.2022 20:54 Ответить
Путин прикажет ударить со своей подлодки по российскому городу и обвинит в этом США. А потом "нанесет удар в ответ". Так можно будет и перед Китаем отказаться, что США первые начали и перед другими клоунами которые поверят..
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20.04.2022 21:08 Ответить
******* **** таке запросто могло би зробити, але в 21 столітті таке не проканає, бо супутники все бачать, сорі.
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20.04.2022 21:23 Ответить
хватит трясти ерундой, Музыка. удар в ответ нанесет в таком случае США, и бункер на глубине 300 м Путина при этом не спасет. Как и всю РФ - тоже.
Карлик очень хочет жить. Потому хватит пугать. Пуганые уже.
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20.04.2022 21:32 Ответить
атомная подлодка - не значит что она несет ядерные заряды. Это значит что двигатель у нее работает на атомной энергоустановке.
блин хоть бы книжку кто прочел.. типа букварь там чи шо.
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20.04.2022 21:30 Ответить
АПЛ несет, как правило, стратегическое вооружение, а не просто команду с М16. Нет смысла такое чудо гонять без, как минимум, пары ядренных боеголовок
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20.04.2022 22:01 Ответить
да, в основном, АПЛ этого класса несут томагавки и гарпуны...., и выполняют оперативно- тактич. задачи.
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20.04.2022 23:21 Ответить
а нам что с того?
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20.04.2022 23:40 Ответить
Rule Britania!
Britania rule the ways!
Ukranians newer newer newer shall be slaves!
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21.04.2022 13:10 Ответить
Нужно было ещё ***** послать.
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20.04.2022 20:55 Ответить
Ну то це й зробили, тільки мовчки!
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20.04.2022 23:32 Ответить
Рашистам не место в приличном обществе.
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20.04.2022 20:55 Ответить
...шошошо такоє, Сібірской народной рєспублікой запахло?...
аааа, рєпарациї платіть нє хоцца...

В россии студенты, преподаватели, сотрудники и выпускники Новосибирского госуниверситета подписали коллективное письмо, в котором осуждают нападение РФ на Украину. Об этом сообщает https://www.rfi.fr/ru/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/20220420-%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82-%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD RFI .

«Мы - студенты, выпускники, преподаватели и другие сотрудники Новосибирского государственного университета - решительно осуждаем войну, которую российское государство развязало на территории Украины 24 февраля 2022 года, и выражаем поддержку украинскому народу. Для этой войны нет разумных оснований, в ней уже погибли тысячи украинских и российских военных и мирных жителей Украины, и с каждым днём боевых действий жертв становится всё больше», - говорится в письме.

Подписавшие призывают российские вооруженные силы немедленно покинуть территорию Украины.

«Виновные в этих преступлениях должны быть наказаны», - говорится в тексте.
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20.04.2022 21:33 Ответить
о, приятно.
Надо сеять зрадофилию в России. Как они у нас Зелю к власти привели - надо им такое же подкинуть. Ну там президент - Моргенштерн или типа того.
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20.04.2022 21:35 Ответить
Президент Моргенштерн - самое то для русни
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20.04.2022 22:34 Ответить
друзья, зацените...., такого вы еще не видели!
только на россии такое возможно! )))
https://twitter.com/i/status/1516816465407664139
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20.04.2022 20:56 Ответить
У экскаватора колесо сперли?
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20.04.2022 21:14 Ответить
А как их туда пустили???????!!!!
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20.04.2022 20:57 Ответить
по відеозвязку. Короче, по скайпу
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20.04.2022 20:59 Ответить
Это не имеет значения!!! Как их пустили выступать??? Кто их слушал???? Зачем??? Что они хотели услышать???
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20.04.2022 21:10 Ответить
Нажаль, правда є така, що наразі західна цивілізація максимально слабка і нерішуча, повністю обісралася перед анало говнєтними вундервафлями *****, і всі масово прагнуть заглянути в око сцарю. Наче як люди застрягли в 1 стадії війни - коли якось не віриться в реальність того що відбувається, і таке відчуття, що зараз мигнеш - і нічого немає, і війни немає.
Або ще є один варік - ***** недарма скуповувало західних політиків ДЕСЯТИЛІТТЯМИ...

Якби від мене все залежало, я б давно на хрін викинув рашку з усіх міжнародних організацій. Просто взяв би і викинув, без всяких законів і прав, бо закони і права не діють по відношенню до того, хто їх повністю ігнорує.
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20.04.2022 21:28 Ответить
всем бы быть такими "неришучими", как западная цивилизация. У них как раз все неплохо - нам бы у них поучиться.
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20.04.2022 21:33 Ответить
В новости уже говорилось - по видеосвязи.
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20.04.2022 21:00 Ответить
п китайці? А індуси ? бойкотували?
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20.04.2022 20:58 Ответить
От Голландии едут pzh 2000
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20.04.2022 21:01 Ответить
Лаптєногих взагалі хотіли викинути з двадцятки, але Китай був проти. Хай тепер Китай один нюхає це лайно, як опущений.
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20.04.2022 21:02 Ответить
Министры из РФ должны быть невъездными. Долго Европа свои яйца лижет. Эта бойня в Украине на их совести.
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20.04.2022 21:03 Ответить
Они и так невъездные - их министр по видеосвязи выступал.
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20.04.2022 21:10 Ответить
"Мамуля прям не хороша. Не понимаю, чего её среди здоровых держат, не предупреждают... Она же за столом может кого-нибудь вилкой ткнуть!" (С)
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20.04.2022 21:11 Ответить
Мы говорим ,чтобы кацапов из 20 ки выгнали,а почему наш спикер рассуждает о том ,что надо медведчука выгнать из комитета по правам человека?Что эти слуги боятся его или путина? ПОЗОР ПРЕДАТЕЛЬ, ВРАГ НАРОДА ,ШПИОН ДО СИХ ПОР ЧИСЛИТСЯ ДЕПУТАТОМ,.И лет 10 имущество будут конфисковывать, ПОКА ОН ЕГО НЕ ПРОДАСТЬ.ПОЗОР!!!!
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20.04.2022 21:13 Ответить
ПОЗОР И ЗЕЛЕНСКОМУ и ЕГО КОМАНДЕ ,ТАК НАЗЫВАЕМИМ СЛУГАМ НАРОДА,Простой народ ,принимает беженцев,а хоромы медведчука пустуют Наверно ожидают возвращения предателя.?
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20.04.2022 21:21 Ответить
Беженцев принимают простые люди ,а хоромы врага медведчука пустуют -ожидают его возвращения. При нашей правоохоронной системе имущество останется за ним.
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20.04.2022 21:26 Ответить
Перепрошую, але нам незручно читати узьке лайно з великої літери.
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20.04.2022 21:30 Ответить
"Олег" пишется с большой буквы.
Давай, повтори, только грамотно.
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20.04.2022 21:37 Ответить
В твоєму випадку, недолугий боте - з маленької. На велику ще не розвинувся. Як виростеш до людини з макаки, якою ти наразі є - зразу почнуть писать з великої. А поки що - пензлюй за узкім карабльом, організм.
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20.04.2022 21:41 Ответить
причому тут обідки? як можна виказати свою зневагу? Якраз написанням власної назви з маленької літери. Я часто так тут роблю. поки що це не відповідає правилам орфографії, але з моєї легкої руки вже трохи прижилось на цензорі. А далі, якщо людям сподобається то офіційно теж приймуть. Куди дінуться
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20.04.2022 22:19 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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20.04.2022 21:50 Ответить
кацапам вообще не должно быть места в мировом сообществе
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20.04.2022 23:01 Ответить
 
 