Россию бойкотировали на заседании G20 в Вашингтоне, - CNN
Представители США, других стран, а также украинская делегация покинули зал закрытого заседания стран G20 в момент, когда там начал выступать российский министр.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Укринформ со ссылкой на "знающие источники" CNN.
"Министры финансов многих стран покинули закрытую встречу G20 в Вашингтоне в среду, когда российский делегат начал выступать с подготовленными ремарками", - отмечается в сообщении.
От США во встрече принимала участие министр финансов Джанет Йеллен. Она и представители других западных стран - членов "двадцатки" - демонстративно вышли во время выступления российского представителя.
Сообщается, что и делегация Украины, хоть и не входящая в G20, но все же выступившая на сессии как приглашенный гость, также покинула зал, когда по видеосвязи начал выступать министр финансов россии Антон Силуанов.
Как сообщал Укринформ, бойкот российской делегации на встрече G20 планировался, ведь США и страны Запада, представленные в "Большой двадцатке", выступают против членства России в этой организации.
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Карлик очень хочет жить. Потому хватит пугать. Пуганые уже.
блин хоть бы книжку кто прочел.. типа букварь там чи шо.
Britania rule the ways!
Ukranians newer newer newer shall be slaves!
аааа, рєпарациї платіть нє хоцца...
В россии студенты, преподаватели, сотрудники и выпускники Новосибирского госуниверситета подписали коллективное письмо, в котором осуждают нападение РФ на Украину. Об этом сообщает https://www.rfi.fr/ru/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/20220420-%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82-%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD RFI .
«Мы - студенты, выпускники, преподаватели и другие сотрудники Новосибирского государственного университета - решительно осуждаем войну, которую российское государство развязало на территории Украины 24 февраля 2022 года, и выражаем поддержку украинскому народу. Для этой войны нет разумных оснований, в ней уже погибли тысячи украинских и российских военных и мирных жителей Украины, и с каждым днём боевых действий жертв становится всё больше», - говорится в письме.
Подписавшие призывают российские вооруженные силы немедленно покинуть территорию Украины.
«Виновные в этих преступлениях должны быть наказаны», - говорится в тексте.
Надо сеять зрадофилию в России. Как они у нас Зелю к власти привели - надо им такое же подкинуть. Ну там президент - Моргенштерн или типа того.
только на россии такое возможно! )))
https://twitter.com/i/status/1516816465407664139
Або ще є один варік - ***** недарма скуповувало західних політиків ДЕСЯТИЛІТТЯМИ...
Якби від мене все залежало, я б давно на хрін викинув рашку з усіх міжнародних організацій. Просто взяв би і викинув, без всяких законів і прав, бо закони і права не діють по відношенню до того, хто їх повністю ігнорує.
Давай, повтори, только грамотно.