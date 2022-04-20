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Новини Санкції проти Росії
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Росію бойкотували на засіданні G20 у Вашингтоні, - CNN

g20

Представники США, інших країн, а також українська делегація залишили залу закритого засідання країн G20 у момент, коли там почав виступати російський міністр.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  Укрінформ із посиланням на "обізнані джерела"  CNN.

"Міністри фінансів багатьох країн залишили закриту зустріч G20 у Вашингтоні в середу, коли російський делегат розпочав виступати з підготовленими ремарками", - зазначається в повідомленні.

Від США в зустрічі брала участь міністр фінансів Джанет Єллен. Вона та представники інших західних країн - членів "двадцятки" демонстративно вийшли під час промови російського представника.

Повідомляється, що й делегація України, яка хоч і не входить до G20, але все ж виступила на сесії як запрошений гість, також залишила залу, коли по відеозв’язку почав виступати міністр фінансів росії антон силуанов.

Як повідомляв Укрінформ, бойкот російської делегації на зустрічі G20 планувався, адже США й країни Заходу, представлені у "Великій двадцятці", виступають проти членства рф у цій організації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На майбутній саміт G20 варто запросити Україну замість Росії, - Байден

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Топ коментарі
+65
США почали навчати близько 50 українських інструкторів використовувати американські гаубиці
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20.04.2022 20:53
+48
Уже через несколько часов после того,как от Путина поступила угроза применить оружие массового поражения,если союзники не прекратят военную помощь Украине....в Гибралтар прибыла самая новая и сверхсовременная АТОМНАЯ субмарина класса Astute HMS Audacious
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20.04.2022 20:54
+35
G20-респект.Потрібно смердючих кацапських свиней взагалі викинути звідти...
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20.04.2022 20:54
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США почали навчати близько 50 українських інструкторів використовувати американські гаубиці
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20.04.2022 20:53 Відповісти
Их же успеют доставить перед навалой орды?
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20.04.2022 21:04 Відповісти
успеют, так и передай своим хозяевам.
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20.04.2022 21:34 Відповісти
Ох, зараза, дуже "гнучка" зброя ти гаубиці... Щира подяка країнам-друзям за допомогу!
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20.04.2022 23:31 Відповісти
Обучение должно проходить под Изюмом и Мариком!
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21.04.2022 13:08 Відповісти
G20-респект.Потрібно смердючих кацапських свиней взагалі викинути звідти...
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20.04.2022 20:54 Відповісти
***** все одно вже не виїзний. Бо його ліквідують чи арештують , щойно він перетне кордон нерасєюшки
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20.04.2022 20:54 Відповісти
В Ізраїль запрошують...
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20.04.2022 20:57 Відповісти
Хіба що телепортується
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20.04.2022 21:08 Відповісти
Уже через несколько часов после того,как от Путина поступила угроза применить оружие массового поражения,если союзники не прекратят военную помощь Украине....в Гибралтар прибыла самая новая и сверхсовременная АТОМНАЯ субмарина класса Astute HMS Audacious
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20.04.2022 20:54 Відповісти
Путин прикажет ударить со своей подлодки по российскому городу и обвинит в этом США. А потом "нанесет удар в ответ". Так можно будет и перед Китаем отказаться, что США первые начали и перед другими клоунами которые поверят..
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20.04.2022 21:08 Відповісти
******* **** таке запросто могло би зробити, але в 21 столітті таке не проканає, бо супутники все бачать, сорі.
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20.04.2022 21:23 Відповісти
хватит трясти ерундой, Музыка. удар в ответ нанесет в таком случае США, и бункер на глубине 300 м Путина при этом не спасет. Как и всю РФ - тоже.
Карлик очень хочет жить. Потому хватит пугать. Пуганые уже.
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20.04.2022 21:32 Відповісти
атомная подлодка - не значит что она несет ядерные заряды. Это значит что двигатель у нее работает на атомной энергоустановке.
блин хоть бы книжку кто прочел.. типа букварь там чи шо.
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20.04.2022 21:30 Відповісти
АПЛ несет, как правило, стратегическое вооружение, а не просто команду с М16. Нет смысла такое чудо гонять без, как минимум, пары ядренных боеголовок
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20.04.2022 22:01 Відповісти
да, в основном, АПЛ этого класса несут томагавки и гарпуны...., и выполняют оперативно- тактич. задачи.
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20.04.2022 23:21 Відповісти
а нам что с того?
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20.04.2022 23:40 Відповісти
Rule Britania!
Britania rule the ways!
Ukranians newer newer newer shall be slaves!
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21.04.2022 13:10 Відповісти
Нужно было ещё ***** послать.
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20.04.2022 20:55 Відповісти
Ну то це й зробили, тільки мовчки!
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20.04.2022 23:32 Відповісти
Рашистам не место в приличном обществе.
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20.04.2022 20:55 Відповісти
...шошошо такоє, Сібірской народной рєспублікой запахло?...
аааа, рєпарациї платіть нє хоцца...

В россии студенты, преподаватели, сотрудники и выпускники Новосибирского госуниверситета подписали коллективное письмо, в котором осуждают нападение РФ на Украину. Об этом сообщает https://www.rfi.fr/ru/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/20220420-%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82-%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD RFI .

«Мы - студенты, выпускники, преподаватели и другие сотрудники Новосибирского государственного университета - решительно осуждаем войну, которую российское государство развязало на территории Украины 24 февраля 2022 года, и выражаем поддержку украинскому народу. Для этой войны нет разумных оснований, в ней уже погибли тысячи украинских и российских военных и мирных жителей Украины, и с каждым днём боевых действий жертв становится всё больше», - говорится в письме.

Подписавшие призывают российские вооруженные силы немедленно покинуть территорию Украины.

«Виновные в этих преступлениях должны быть наказаны», - говорится в тексте.
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20.04.2022 21:33 Відповісти
о, приятно.
Надо сеять зрадофилию в России. Как они у нас Зелю к власти привели - надо им такое же подкинуть. Ну там президент - Моргенштерн или типа того.
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20.04.2022 21:35 Відповісти
Президент Моргенштерн - самое то для русни
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20.04.2022 22:34 Відповісти
друзья, зацените...., такого вы еще не видели!
только на россии такое возможно! )))
https://twitter.com/i/status/1516816465407664139
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20.04.2022 20:56 Відповісти
У экскаватора колесо сперли?
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20.04.2022 21:14 Відповісти
А как их туда пустили???????!!!!
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20.04.2022 20:57 Відповісти
по відеозвязку. Короче, по скайпу
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20.04.2022 20:59 Відповісти
Это не имеет значения!!! Как их пустили выступать??? Кто их слушал???? Зачем??? Что они хотели услышать???
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20.04.2022 21:10 Відповісти
Нажаль, правда є така, що наразі західна цивілізація максимально слабка і нерішуча, повністю обісралася перед анало говнєтними вундервафлями *****, і всі масово прагнуть заглянути в око сцарю. Наче як люди застрягли в 1 стадії війни - коли якось не віриться в реальність того що відбувається, і таке відчуття, що зараз мигнеш - і нічого немає, і війни немає.
Або ще є один варік - ***** недарма скуповувало західних політиків ДЕСЯТИЛІТТЯМИ...

Якби від мене все залежало, я б давно на хрін викинув рашку з усіх міжнародних організацій. Просто взяв би і викинув, без всяких законів і прав, бо закони і права не діють по відношенню до того, хто їх повністю ігнорує.
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20.04.2022 21:28 Відповісти
всем бы быть такими "неришучими", как западная цивилизация. У них как раз все неплохо - нам бы у них поучиться.
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20.04.2022 21:33 Відповісти
В новости уже говорилось - по видеосвязи.
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20.04.2022 21:00 Відповісти
п китайці? А індуси ? бойкотували?
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20.04.2022 20:58 Відповісти
От Голландии едут pzh 2000
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20.04.2022 21:01 Відповісти
Лаптєногих взагалі хотіли викинути з двадцятки, але Китай був проти. Хай тепер Китай один нюхає це лайно, як опущений.
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20.04.2022 21:02 Відповісти
Министры из РФ должны быть невъездными. Долго Европа свои яйца лижет. Эта бойня в Украине на их совести.
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20.04.2022 21:03 Відповісти
Они и так невъездные - их министр по видеосвязи выступал.
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20.04.2022 21:10 Відповісти
"Мамуля прям не хороша. Не понимаю, чего её среди здоровых держат, не предупреждают... Она же за столом может кого-нибудь вилкой ткнуть!" (С)
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20.04.2022 21:11 Відповісти
Мы говорим ,чтобы кацапов из 20 ки выгнали,а почему наш спикер рассуждает о том ,что надо медведчука выгнать из комитета по правам человека?Что эти слуги боятся его или путина? ПОЗОР ПРЕДАТЕЛЬ, ВРАГ НАРОДА ,ШПИОН ДО СИХ ПОР ЧИСЛИТСЯ ДЕПУТАТОМ,.И лет 10 имущество будут конфисковывать, ПОКА ОН ЕГО НЕ ПРОДАСТЬ.ПОЗОР!!!!
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20.04.2022 21:13 Відповісти
ПОЗОР И ЗЕЛЕНСКОМУ и ЕГО КОМАНДЕ ,ТАК НАЗЫВАЕМИМ СЛУГАМ НАРОДА,Простой народ ,принимает беженцев,а хоромы медведчука пустуют Наверно ожидают возвращения предателя.?
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20.04.2022 21:21 Відповісти
Беженцев принимают простые люди ,а хоромы врага медведчука пустуют -ожидают его возвращения. При нашей правоохоронной системе имущество останется за ним.
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20.04.2022 21:26 Відповісти
Перепрошую, але нам незручно читати узьке лайно з великої літери.
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20.04.2022 21:30 Відповісти
"Олег" пишется с большой буквы.
Давай, повтори, только грамотно.
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20.04.2022 21:37 Відповісти
В твоєму випадку, недолугий боте - з маленької. На велику ще не розвинувся. Як виростеш до людини з макаки, якою ти наразі є - зразу почнуть писать з великої. А поки що - пензлюй за узкім карабльом, організм.
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20.04.2022 21:41 Відповісти
причому тут обідки? як можна виказати свою зневагу? Якраз написанням власної назви з маленької літери. Я часто так тут роблю. поки що це не відповідає правилам орфографії, але з моєї легкої руки вже трохи прижилось на цензорі. А далі, якщо людям сподобається то офіційно теж приймуть. Куди дінуться
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20.04.2022 22:19 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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20.04.2022 21:50 Відповісти
кацапам вообще не должно быть места в мировом сообществе
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20.04.2022 23:01 Відповісти
 
 