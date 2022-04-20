Росію бойкотували на засіданні G20 у Вашингтоні, - CNN

Представники США, інших країн, а також українська делегація залишили залу закритого засідання країн G20 у момент, коли там почав виступати російський міністр.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Укрінформ із посиланням на "обізнані джерела" CNN.

"Міністри фінансів багатьох країн залишили закриту зустріч G20 у Вашингтоні в середу, коли російський делегат розпочав виступати з підготовленими ремарками", - зазначається в повідомленні.

Від США в зустрічі брала участь міністр фінансів Джанет Єллен. Вона та представники інших західних країн - членів "двадцятки" демонстративно вийшли під час промови російського представника.

Повідомляється, що й делегація України, яка хоч і не входить до G20, але все ж виступила на сесії як запрошений гість, також залишила залу, коли по відеозв’язку почав виступати міністр фінансів росії антон силуанов.

Як повідомляв Укрінформ, бойкот російської делегації на зустрічі G20 планувався, адже США й країни Заходу, представлені у "Великій двадцятці", виступають проти членства рф у цій організації.

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