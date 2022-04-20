Росію бойкотували на засіданні G20 у Вашингтоні, - CNN
Представники США, інших країн, а також українська делегація залишили залу закритого засідання країн G20 у момент, коли там почав виступати російський міністр.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Укрінформ із посиланням на "обізнані джерела" CNN.
"Міністри фінансів багатьох країн залишили закриту зустріч G20 у Вашингтоні в середу, коли російський делегат розпочав виступати з підготовленими ремарками", - зазначається в повідомленні.
Від США в зустрічі брала участь міністр фінансів Джанет Єллен. Вона та представники інших західних країн - членів "двадцятки" демонстративно вийшли під час промови російського представника.
Повідомляється, що й делегація України, яка хоч і не входить до G20, але все ж виступила на сесії як запрошений гість, також залишила залу, коли по відеозв’язку почав виступати міністр фінансів росії антон силуанов.
Як повідомляв Укрінформ, бойкот російської делегації на зустрічі G20 планувався, адже США й країни Заходу, представлені у "Великій двадцятці", виступають проти членства рф у цій організації.
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Карлик очень хочет жить. Потому хватит пугать. Пуганые уже.
блин хоть бы книжку кто прочел.. типа букварь там чи шо.
Britania rule the ways!
Ukranians newer newer newer shall be slaves!
аааа, рєпарациї платіть нє хоцца...
В россии студенты, преподаватели, сотрудники и выпускники Новосибирского госуниверситета подписали коллективное письмо, в котором осуждают нападение РФ на Украину. Об этом сообщает https://www.rfi.fr/ru/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/20220420-%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82-%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD RFI .
«Мы - студенты, выпускники, преподаватели и другие сотрудники Новосибирского государственного университета - решительно осуждаем войну, которую российское государство развязало на территории Украины 24 февраля 2022 года, и выражаем поддержку украинскому народу. Для этой войны нет разумных оснований, в ней уже погибли тысячи украинских и российских военных и мирных жителей Украины, и с каждым днём боевых действий жертв становится всё больше», - говорится в письме.
Подписавшие призывают российские вооруженные силы немедленно покинуть территорию Украины.
«Виновные в этих преступлениях должны быть наказаны», - говорится в тексте.
Надо сеять зрадофилию в России. Как они у нас Зелю к власти привели - надо им такое же подкинуть. Ну там президент - Моргенштерн или типа того.
только на россии такое возможно! )))
https://twitter.com/i/status/1516816465407664139
Або ще є один варік - ***** недарма скуповувало західних політиків ДЕСЯТИЛІТТЯМИ...
Якби від мене все залежало, я б давно на хрін викинув рашку з усіх міжнародних організацій. Просто взяв би і викинув, без всяких законів і прав, бо закони і права не діють по відношенню до того, хто їх повністю ігнорує.
Давай, повтори, только грамотно.