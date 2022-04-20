Гумкоридор из Мариуполя сегодня не сработал, - Верещук
Гуманитарный коридор из Мариуполя сегодня не сработал так, как планировалось, российские оккупанты не смогли обеспечить должное прекращение огня и своевременный подвоз людей.
Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.
"К сожалению, гуманитарный коридор из Мариуполя сегодня не сработал так, как планировалось. Из-за отсутствия контроля за собственными военными на местах оккупанты не смогли обеспечить должное прекращение огня. Также из-за свойственной им неорганизованности и разгильдяйства оккупанты не смогли обеспечить своевременный подвоз людей к месту, где ждали десятки наших автобусов и скорых", - написала Верещук в фейсбуке.
Министр отметила, что завтра утром будут возобновлены "наши усилия на Мариупольском направлении".
"Обращаюсь к нашим людям в Мариуполе: мы будем бороться за каждого из вас!" - подчеркнула Верещук.
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Это сверх мягко сказано. Вчера весь день верещала,что договорилась....Молчала бы лучше..
орки про гуманізм щось знають???
а ви, млять, накуя допустили до котлів?
де булла маленька частка дронів, байрактарів та іншого,
щоб не звалити півмільйонне місто на тисячу морпіхів і азовців?
Це як заявить: Сьоголні ми уб'єм ***** і покладем край нападу парашки на Україну! а ввечері: ой вибачайте, шось пішло не так, ***** вбити не вдалося, бо ж його охороняють і взагалі воно в бункері, і покласти край нападу теж не вдалося, ми їм пропонували піти, а вони не погодились ((((
****, кончені, просто кончені, нема слів. Слава Богові що це нікчемне лайно не стало мером Києва. Уявляю собі, яке б це було позорище...