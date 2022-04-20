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Гумкоридор из Мариуполя сегодня не сработал, - Верещук

маріуполь

Гуманитарный коридор из Мариуполя сегодня не сработал так, как планировалось, российские оккупанты не смогли обеспечить должное прекращение огня и своевременный подвоз людей.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, гуманитарный коридор из Мариуполя сегодня не сработал так, как планировалось. Из-за отсутствия контроля за собственными военными на местах оккупанты не смогли обеспечить должное прекращение огня. Также из-за свойственной им неорганизованности и разгильдяйства оккупанты не смогли обеспечить своевременный подвоз людей к месту, где ждали  десятки наших автобусов и скорых", - написала Верещук в фейсбуке.

Министр отметила, что завтра утром будут возобновлены "наши усилия на Мариупольском направлении".

"Обращаюсь к нашим людям в Мариуполе: мы будем бороться за каждого из вас!" - подчеркнула Верещук.

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Топ комментарии
+27
Це все виглядає як дурновата та цинічна постановка 95 квартала, але ціною в людське життя.
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20.04.2022 21:00
+25
Верещук только умеет оккупантов кормить гуманитаркой.
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20.04.2022 21:06
+20
То про що ви їздите з ними домовлятись, яких гарантій безпеки ви від них хочете, якщо навіть людей не можете безпечно евакуювать- безпорадні. Знайшли, блін, гарантів. З верещучки такий міністр, як з бегемота балярина. Просто шкода людей, яких залишили в небезпеці і не евакуювали, коли попереджали про напад. Дуже хотілось, щоб все вийшло.
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20.04.2022 21:05
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Це все виглядає як дурновата та цинічна постановка 95 квартала, але ціною в людське життя.
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20.04.2022 21:00 Ответить
кто бы мог подумать
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20.04.2022 21:01 Ответить
То про що ви їздите з ними домовлятись, яких гарантій безпеки ви від них хочете, якщо навіть людей не можете безпечно евакуювать- безпорадні. Знайшли, блін, гарантів. З верещучки такий міністр, як з бегемота балярина. Просто шкода людей, яких залишили в небезпеці і не евакуювали, коли попереджали про напад. Дуже хотілось, щоб все вийшло.
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20.04.2022 21:05 Ответить
""З верещучки такий міністр, як з бегемота балярина.""

Это сверх мягко сказано. Вчера весь день верещала,что договорилась....Молчала бы лучше..
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20.04.2022 21:56 Ответить
Верещук только умеет оккупантов кормить гуманитаркой.
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20.04.2022 21:06 Ответить
про який гум ти верзеш??????????
орки про гуманізм щось знають???
а ви, млять, накуя допустили до котлів?
де булла маленька частка дронів, байрактарів та іншого,
щоб не звалити півмільйонне місто на тисячу морпіхів і азовців?
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20.04.2022 21:07 Ответить
Это потому что ты всем про него **********!
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20.04.2022 21:13 Ответить
Яка ж вона бридка , ця Верещук ! Терпiти ii не можу.
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20.04.2022 21:13 Ответить
а кого, вибачаюся, між зеленими можна терпіти???
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21.04.2022 00:05 Ответить
Коридор і не спрацює,рашисти розуміють,що це ,чи не одна з єдиних успішних для них ситуацій, коли можна диктувати якісь свої умови.
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20.04.2022 21:18 Ответить
яка несподіванка для вересчучки
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20.04.2022 21:19 Ответить
Нікчемна, жалюгідна курка.
Це як заявить: Сьоголні ми уб'єм ***** і покладем край нападу парашки на Україну! а ввечері: ой вибачайте, шось пішло не так, ***** вбити не вдалося, бо ж його охороняють і взагалі воно в бункері, і покласти край нападу теж не вдалося, ми їм пропонували піти, а вони не погодились ((((
****, кончені, просто кончені, нема слів. Слава Богові що це нікчемне лайно не стало мером Києва. Уявляю собі, яке б це було позорище...
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20.04.2022 21:21 Ответить
...або Притула
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20.04.2022 21:26 Ответить
слава Богу, серед киян більшість притомні
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20.04.2022 21:57 Ответить
Нехер было Чонгар разминировать для запуска сраных маршруток 23 февраля, беркутиха сраная
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20.04.2022 21:25 Ответить
Никогда такого не было и вот опять
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20.04.2022 21:28 Ответить
И вот это тело претендовало на должность министра обороны Украины. И верх.гл.ком. о ней так отзывался, как о знающем профессионале. Такая жопа - зелёная.
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20.04.2022 21:34 Ответить
Пиар-наше всё.Девиз 95 квартала.
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20.04.2022 22:04 Ответить
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20.04.2022 22:06 Ответить
"не смогли обеспечить". Очень старались, но, понимаш, не смогли
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21.04.2022 07:55 Ответить
Це особисто Верещук обстрілює гумкоридори та не дає вивести людей ? Риторичне запитання до "спеціалістів".
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21.04.2022 09:04 Ответить
 
 