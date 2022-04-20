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Маріуполь (3205) евакуація (2240) Верещук (674)

Гумкоридор із Маріуполя сьогодні не спрацював, - Верещук

маріуполь

Гуманітарний коридор із Маріуполя сьогодні не спрацював так, як планувалося, російські окупанти не змогли забезпечити належне припинення вогню та своєчасне підвезення людей.

Про це повідомила віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, гуманітарний коридор з Маріуполя сьогодні не спрацював так, як планувалося. Через відсутність контролю над власними військовими на місцях окупанти не змогли забезпечити належне припинення вогню. Також через властиву неорганізованість та розгильдяйство окупанти не змогли забезпечити своєчасне підвезення людей до місця, де чекали десятки наших автобусів та швидких", - написала Верещук у фейсбуці.

Міністр зазначила, що завтра вранці буде відновлено "наші зусилля на Маріупольському напрямку".

"Звертаюсь до наших людей в Маріуполі: ми будемо боротись за кожного з вас!" - наголосила Верещук.

Також читайте: Російські окупанти тримають в облозі близько 120 тис. жителів Маріуполя, - Зеленський

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Топ коментарі
+27
Це все виглядає як дурновата та цинічна постановка 95 квартала, але ціною в людське життя.
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20.04.2022 21:00
+25
Верещук только умеет оккупантов кормить гуманитаркой.
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20.04.2022 21:06
+20
То про що ви їздите з ними домовлятись, яких гарантій безпеки ви від них хочете, якщо навіть людей не можете безпечно евакуювать- безпорадні. Знайшли, блін, гарантів. З верещучки такий міністр, як з бегемота балярина. Просто шкода людей, яких залишили в небезпеці і не евакуювали, коли попереджали про напад. Дуже хотілось, щоб все вийшло.
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20.04.2022 21:05
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Це все виглядає як дурновата та цинічна постановка 95 квартала, але ціною в людське життя.
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20.04.2022 21:00 Відповісти
кто бы мог подумать
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20.04.2022 21:01 Відповісти
То про що ви їздите з ними домовлятись, яких гарантій безпеки ви від них хочете, якщо навіть людей не можете безпечно евакуювать- безпорадні. Знайшли, блін, гарантів. З верещучки такий міністр, як з бегемота балярина. Просто шкода людей, яких залишили в небезпеці і не евакуювали, коли попереджали про напад. Дуже хотілось, щоб все вийшло.
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20.04.2022 21:05 Відповісти
""З верещучки такий міністр, як з бегемота балярина.""

Это сверх мягко сказано. Вчера весь день верещала,что договорилась....Молчала бы лучше..
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20.04.2022 21:56 Відповісти
Верещук только умеет оккупантов кормить гуманитаркой.
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20.04.2022 21:06 Відповісти
про який гум ти верзеш??????????
орки про гуманізм щось знають???
а ви, млять, накуя допустили до котлів?
де булла маленька частка дронів, байрактарів та іншого,
щоб не звалити півмільйонне місто на тисячу морпіхів і азовців?
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20.04.2022 21:07 Відповісти
Это потому что ты всем про него **********!
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20.04.2022 21:13 Відповісти
Яка ж вона бридка , ця Верещук ! Терпiти ii не можу.
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20.04.2022 21:13 Відповісти
а кого, вибачаюся, між зеленими можна терпіти???
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21.04.2022 00:05 Відповісти
Коридор і не спрацює,рашисти розуміють,що це ,чи не одна з єдиних успішних для них ситуацій, коли можна диктувати якісь свої умови.
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20.04.2022 21:18 Відповісти
яка несподіванка для вересчучки
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20.04.2022 21:19 Відповісти
Нікчемна, жалюгідна курка.
Це як заявить: Сьоголні ми уб'єм ***** і покладем край нападу парашки на Україну! а ввечері: ой вибачайте, шось пішло не так, ***** вбити не вдалося, бо ж його охороняють і взагалі воно в бункері, і покласти край нападу теж не вдалося, ми їм пропонували піти, а вони не погодились ((((
****, кончені, просто кончені, нема слів. Слава Богові що це нікчемне лайно не стало мером Києва. Уявляю собі, яке б це було позорище...
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20.04.2022 21:21 Відповісти
...або Притула
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20.04.2022 21:26 Відповісти
слава Богу, серед киян більшість притомні
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20.04.2022 21:57 Відповісти
Нехер было Чонгар разминировать для запуска сраных маршруток 23 февраля, беркутиха сраная
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20.04.2022 21:25 Відповісти
Никогда такого не было и вот опять
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20.04.2022 21:28 Відповісти
И вот это тело претендовало на должность министра обороны Украины. И верх.гл.ком. о ней так отзывался, как о знающем профессионале. Такая жопа - зелёная.
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20.04.2022 21:34 Відповісти
Пиар-наше всё.Девиз 95 квартала.
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20.04.2022 22:04 Відповісти
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20.04.2022 22:06 Відповісти
"не смогли обеспечить". Очень старались, но, понимаш, не смогли
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21.04.2022 07:55 Відповісти
Це особисто Верещук обстрілює гумкоридори та не дає вивести людей ? Риторичне запитання до "спеціалістів".
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21.04.2022 09:04 Відповісти
 
 