Гумкоридор із Маріуполя сьогодні не спрацював, - Верещук
Гуманітарний коридор із Маріуполя сьогодні не спрацював так, як планувалося, російські окупанти не змогли забезпечити належне припинення вогню та своєчасне підвезення людей.
Про це повідомила віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, гуманітарний коридор з Маріуполя сьогодні не спрацював так, як планувалося. Через відсутність контролю над власними військовими на місцях окупанти не змогли забезпечити належне припинення вогню. Також через властиву неорганізованість та розгильдяйство окупанти не змогли забезпечити своєчасне підвезення людей до місця, де чекали десятки наших автобусів та швидких", - написала Верещук у фейсбуці.
Міністр зазначила, що завтра вранці буде відновлено "наші зусилля на Маріупольському напрямку".
"Звертаюсь до наших людей в Маріуполі: ми будемо боротись за кожного з вас!" - наголосила Верещук.
Будь ласка, зачекайте...
Это сверх мягко сказано. Вчера весь день верещала,что договорилась....Молчала бы лучше..
орки про гуманізм щось знають???
а ви, млять, накуя допустили до котлів?
де булла маленька частка дронів, байрактарів та іншого,
щоб не звалити півмільйонне місто на тисячу морпіхів і азовців?
Це як заявить: Сьоголні ми уб'єм ***** і покладем край нападу парашки на Україну! а ввечері: ой вибачайте, шось пішло не так, ***** вбити не вдалося, бо ж його охороняють і взагалі воно в бункері, і покласти край нападу теж не вдалося, ми їм пропонували піти, а вони не погодились ((((
****, кончені, просто кончені, нема слів. Слава Богові що це нікчемне лайно не стало мером Києва. Уявляю собі, яке б це було позорище...