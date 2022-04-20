Зеленский о переговорах Макрона и Путина: "Результатов не было"

Президент Владимир Зеленский оценил переговоры французского лидера Эмманюэля Макрона и Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BFM TV.

"Я думаю, что Макрон также понимает, что надежда на диалог с Путиным ставится под вопрос. Результатов не было", - сказал он.

Также глава государства заявил, что приглашает французского лидера в Украину, чтобы он своими глазами увидел, какие преступления совершает РФ.

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