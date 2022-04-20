Зеленский о переговорах Макрона и Путина: "Результатов не было"
Президент Владимир Зеленский оценил переговоры французского лидера Эмманюэля Макрона и Путина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BFM TV.
"Я думаю, что Макрон также понимает, что надежда на диалог с Путиным ставится под вопрос. Результатов не было", - сказал он.
Также глава государства заявил, что приглашает французского лидера в Украину, чтобы он своими глазами увидел, какие преступления совершает РФ.
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+13 Саша Пончик
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- Я за него не голосовал!
(с) Підлога
Чупа-чупсик возьми и пососи, успокойся.
Все правильно сделано.
годі слів! вичавлювати зброю та нищити рашистів - сциклива орда розуміє тільки силу сталі !
припустимо.
але чому ж це так "удівітєльно тасується" із ніт на ембораго нафти з трашки ?
лише тільки тому що ганси скурвились та куплені-перекуплені буйлом ?
суки...
Вырисовывается такая картина:
Он на полном серьёзе считал, и имел на то основания продавая свои фильмы нарасие и имея там знакомых и бизнес, что русские тоже люди и не будут воевать. А войну затеял Порошенко, которая ему выгодна, да ещё и спровоцировал *****, закрепив в конституцию курс в НАТО.
Формула успеха казалась ему простой. Нужно перестать стрелять, посадить затеявших войну и сразу начать строить дороги чтобы хоть как то выделиться на фоне остальных.
И вот эти ментальные установки в его голове продолжают бороться с реальностью. Поэтому каждый день мы слышим из его рта противоречащие друг другу утверждения. Небритого супергероя штормит.
https://www.facebook.com/roman.shrike 5 hrs ·
Путин принимал решение о нападении на Украину в узком кругу "ястребов", - Bloomberg
поспорю с блумбергом. это были не ястребы. это были дятлы.