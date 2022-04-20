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Зеленский (19024) путин (30476) Макрон (1166)

Зеленский о переговорах Макрона и Путина: "Результатов не было"

макрон,путін

Президент Владимир Зеленский оценил переговоры французского лидера Эмманюэля Макрона и Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BFM TV.

"Я думаю, что Макрон также понимает, что надежда на диалог с Путиным ставится под вопрос. Результатов не было", - сказал он.

Также глава государства заявил, что приглашает французского лидера в Украину, чтобы он своими глазами увидел, какие преступления совершает РФ.

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Топ комментарии
+13
Только новичок может уговорить ху.ла.
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20.04.2022 21:17
+11
По ходу тільки Зеля чекав результатів.
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20.04.2022 21:20
+10
ПЦУ канонізувала гетьмана Петра Сагайдачного💪
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20.04.2022 21:23
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Только новичок может уговорить ху.ла.
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20.04.2022 21:17 Ответить
Військово-лікарська комісія:
- Жалобы есть?
- Я за него не голосовал!
(с) Підлога
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20.04.2022 21:35 Ответить
як там пісюнковий піаніст говорив. ,,надо просто перестать стрелять.,
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20.04.2022 21:18 Ответить
Чомусь геть не здивований. Ще б Шольца послали на "підсилення"...
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20.04.2022 21:19 Ответить
ВНЕЗАПНО!!!
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20.04.2022 21:19 Ответить
По ходу тільки Зеля чекав результатів.
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20.04.2022 21:20 Ответить
Безостановочный и бессмысленный словесный поток Зели 24/7....
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20.04.2022 21:20 Ответить
і це добре
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20.04.2022 21:22 Ответить
ПЦУ канонізувала гетьмана Петра Сагайдачного💪
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20.04.2022 21:23 Ответить
Под чужим флагом и пургу несешь....
Чупа-чупсик возьми и пососи, успокойся.

Все правильно сделано.
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21.04.2022 08:43 Ответить
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20.04.2022 21:31 Ответить
"кончай болтать, давай работать !"

годі слів! вичавлювати зброю та нищити рашистів - сциклива орда розуміє тільки силу сталі !
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20.04.2022 21:34 Ответить
Хто пам'ятає - був такий автомат із механічною рукою, в якому при досить багатій сноровці, можна було вхопити для своєї дівчини якогось ведмедика, так ото воно
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20.04.2022 21:38 Ответить
бідні французи треба було палити напалмом в 1812 всю рашу а не тільки москву
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20.04.2022 21:39 Ответить
Зельц и Микрон по очереди заглядывают в очко *****,пытаясь увидеть там мир.Два ничтожества,заглядывающие в задницу третьему.
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20.04.2022 21:40 Ответить
ганси кажуть що у них немає вільної зброї.
припустимо.
але чому ж це так "удівітєльно тасується" із ніт на ембораго нафти з трашки ?
лише тільки тому що ганси скурвились та куплені-перекуплені буйлом ?

суки...
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20.04.2022 21:55 Ответить
унилое говно
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20.04.2022 21:41 Ответить
Місія Макрона та ін. - говорити х-лу те, чого йому не доповідає оточення. А це дуже важливо!
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20.04.2022 21:45 Ответить
что он *****...?
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20.04.2022 22:00 Ответить
Напевно що так, але заходять здалеку - втрати, Буча, москва, тощо
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20.04.2022 22:08 Ответить
Не дає Путлер Зелі ярлика на князівство. Так шо усі гарантіі вже не потрібни.
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20.04.2022 21:48 Ответить
Чому без результатів, ***** ще раз послало Макрона, а от Лепенша приїдете і все домовиться.
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20.04.2022 21:50 Ответить
смішний мікрон, смішний і вова...
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20.04.2022 21:59 Ответить
Что они там все время к ***** лезут? Оно конченное, ему помочь уже нельзя. Или в Гаагу с верёвкой в конце или канделябрром по кумпалу.
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20.04.2022 22:07 Ответить
Оргазму не було
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20.04.2022 22:09 Ответить
Оргазму у организму...
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21.04.2022 13:12 Ответить
Я думал у зеледента уже прошел когнитивный диссонанс, но нет.

Вырисовывается такая картина:
Он на полном серьёзе считал, и имел на то основания продавая свои фильмы нарасие и имея там знакомых и бизнес, что русские тоже люди и не будут воевать. А войну затеял Порошенко, которая ему выгодна, да ещё и спровоцировал *****, закрепив в конституцию курс в НАТО.
Формула успеха казалась ему простой. Нужно перестать стрелять, посадить затеявших войну и сразу начать строить дороги чтобы хоть как то выделиться на фоне остальных.
И вот эти ментальные установки в его голове продолжают бороться с реальностью. Поэтому каждый день мы слышим из его рта противоречащие друг другу утверждения. Небритого супергероя штормит.
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20.04.2022 22:14 Ответить
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20.04.2022 23:00 Ответить
https://www.facebook.com/roman.shrike?__cft__[0]=AZVKUIFlyK2F_NMEuOjjjMYw7y8BUsGAwqUNOTnOmpIR4wuYltfLMY_1n7LIXDyQNj3k-ityRFhC4T4FH7K2JCJYQMLX8VncJO4X_9R4reePDAemaSUsLFSZVBTmqTgjiR4&__tn__=-UC%2CP-R Роман Шрайк

https://www.facebook.com/roman.shrike 5 hrs ·

Путин принимал решение о нападении на Украину в узком кругу "ястребов", - Bloomberg

поспорю с блумбергом. это были не ястребы. это были дятлы.
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20.04.2022 23:03 Ответить
Долбоящеры!
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21.04.2022 13:13 Ответить
Що ж вова хоче запропонувати пуйлу щоб "був результат"?
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20.04.2022 23:55 Ответить
ну, і що ще треба зробии, щоб Путлер сдох?
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21.04.2022 00:14 Ответить
 
 