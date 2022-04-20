Зеленський про переговори Макрона та Путіна: "Результатів не було"
Президент Володимир Зеленський оцінив переговори французького лідера Емманюеля Макрона та Путіна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BFM TV.
"Я думаю, що Макрон також розуміє, що надія на діалог з Путіним ставиться під сумнів. Результатів не було", - сказав він.
Також глава держави заявив, що запрошує французького лідера до України, щоб він на власні очі побачив, які злочини вчиняє РФ.
Топ коментарі
+13 Саша Пончик
показати весь коментар20.04.2022 21:17
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показати весь коментар20.04.2022 21:23
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- Жалобы есть?
- Я за него не голосовал!
(с) Підлога
Чупа-чупсик возьми и пососи, успокойся.
Все правильно сделано.
годі слів! вичавлювати зброю та нищити рашистів - сциклива орда розуміє тільки силу сталі !
припустимо.
але чому ж це так "удівітєльно тасується" із ніт на ембораго нафти з трашки ?
лише тільки тому що ганси скурвились та куплені-перекуплені буйлом ?
суки...
Вырисовывается такая картина:
Он на полном серьёзе считал, и имел на то основания продавая свои фильмы нарасие и имея там знакомых и бизнес, что русские тоже люди и не будут воевать. А войну затеял Порошенко, которая ему выгодна, да ещё и спровоцировал *****, закрепив в конституцию курс в НАТО.
Формула успеха казалась ему простой. Нужно перестать стрелять, посадить затеявших войну и сразу начать строить дороги чтобы хоть как то выделиться на фоне остальных.
И вот эти ментальные установки в его голове продолжают бороться с реальностью. Поэтому каждый день мы слышим из его рта противоречащие друг другу утверждения. Небритого супергероя штормит.
https://www.facebook.com/roman.shrike 5 hrs ·
Путин принимал решение о нападении на Украину в узком кругу "ястребов", - Bloomberg
поспорю с блумбергом. это были не ястребы. это были дятлы.