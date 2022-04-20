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Зеленський про переговори Макрона та Путіна: "Результатів не було"

макрон,путін

Президент Володимир Зеленський оцінив переговори французького лідера Емманюеля Макрона та Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BFM TV.

"Я думаю, що Макрон також розуміє, що надія на діалог з Путіним ставиться під сумнів. Результатів не було", - сказав він.

Також глава держави заявив, що запрошує французького лідера до України, щоб він на власні очі побачив, які злочини вчиняє РФ.

Також читайте: Макрон: Франція не потребує російського газу

Автор: 
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Топ коментарі
+13
Только новичок может уговорить ху.ла.
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20.04.2022 21:17
+11
По ходу тільки Зеля чекав результатів.
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20.04.2022 21:20
+10
ПЦУ канонізувала гетьмана Петра Сагайдачного💪
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20.04.2022 21:23
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Только новичок может уговорить ху.ла.
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20.04.2022 21:17 Відповісти
Військово-лікарська комісія:
- Жалобы есть?
- Я за него не голосовал!
(с) Підлога
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20.04.2022 21:35 Відповісти
як там пісюнковий піаніст говорив. ,,надо просто перестать стрелять.,
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20.04.2022 21:18 Відповісти
Чомусь геть не здивований. Ще б Шольца послали на "підсилення"...
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20.04.2022 21:19 Відповісти
ВНЕЗАПНО!!!
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20.04.2022 21:19 Відповісти
По ходу тільки Зеля чекав результатів.
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20.04.2022 21:20 Відповісти
Безостановочный и бессмысленный словесный поток Зели 24/7....
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20.04.2022 21:20 Відповісти
і це добре
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20.04.2022 21:22 Відповісти
ПЦУ канонізувала гетьмана Петра Сагайдачного💪
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20.04.2022 21:23 Відповісти
Под чужим флагом и пургу несешь....
Чупа-чупсик возьми и пососи, успокойся.

Все правильно сделано.
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21.04.2022 08:43 Відповісти
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20.04.2022 21:31 Відповісти
"кончай болтать, давай работать !"

годі слів! вичавлювати зброю та нищити рашистів - сциклива орда розуміє тільки силу сталі !
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20.04.2022 21:34 Відповісти
Хто пам'ятає - був такий автомат із механічною рукою, в якому при досить багатій сноровці, можна було вхопити для своєї дівчини якогось ведмедика, так ото воно
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20.04.2022 21:38 Відповісти
бідні французи треба було палити напалмом в 1812 всю рашу а не тільки москву
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20.04.2022 21:39 Відповісти
Зельц и Микрон по очереди заглядывают в очко *****,пытаясь увидеть там мир.Два ничтожества,заглядывающие в задницу третьему.
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20.04.2022 21:40 Відповісти
ганси кажуть що у них немає вільної зброї.
припустимо.
але чому ж це так "удівітєльно тасується" із ніт на ембораго нафти з трашки ?
лише тільки тому що ганси скурвились та куплені-перекуплені буйлом ?

суки...
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20.04.2022 21:55 Відповісти
унилое говно
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20.04.2022 21:41 Відповісти
Місія Макрона та ін. - говорити х-лу те, чого йому не доповідає оточення. А це дуже важливо!
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20.04.2022 21:45 Відповісти
что он *****...?
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20.04.2022 22:00 Відповісти
Напевно що так, але заходять здалеку - втрати, Буча, москва, тощо
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20.04.2022 22:08 Відповісти
Не дає Путлер Зелі ярлика на князівство. Так шо усі гарантіі вже не потрібни.
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20.04.2022 21:48 Відповісти
Чому без результатів, ***** ще раз послало Макрона, а от Лепенша приїдете і все домовиться.
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20.04.2022 21:50 Відповісти
смішний мікрон, смішний і вова...
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20.04.2022 21:59 Відповісти
Что они там все время к ***** лезут? Оно конченное, ему помочь уже нельзя. Или в Гаагу с верёвкой в конце или канделябрром по кумпалу.
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20.04.2022 22:07 Відповісти
Оргазму не було
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20.04.2022 22:09 Відповісти
Оргазму у организму...
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21.04.2022 13:12 Відповісти
Я думал у зеледента уже прошел когнитивный диссонанс, но нет.

Вырисовывается такая картина:
Он на полном серьёзе считал, и имел на то основания продавая свои фильмы нарасие и имея там знакомых и бизнес, что русские тоже люди и не будут воевать. А войну затеял Порошенко, которая ему выгодна, да ещё и спровоцировал *****, закрепив в конституцию курс в НАТО.
Формула успеха казалась ему простой. Нужно перестать стрелять, посадить затеявших войну и сразу начать строить дороги чтобы хоть как то выделиться на фоне остальных.
И вот эти ментальные установки в его голове продолжают бороться с реальностью. Поэтому каждый день мы слышим из его рта противоречащие друг другу утверждения. Небритого супергероя штормит.
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20.04.2022 22:14 Відповісти
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20.04.2022 23:00 Відповісти
https://www.facebook.com/roman.shrike?__cft__[0]=AZVKUIFlyK2F_NMEuOjjjMYw7y8BUsGAwqUNOTnOmpIR4wuYltfLMY_1n7LIXDyQNj3k-ityRFhC4T4FH7K2JCJYQMLX8VncJO4X_9R4reePDAemaSUsLFSZVBTmqTgjiR4&__tn__=-UC%2CP-R Роман Шрайк

https://www.facebook.com/roman.shrike 5 hrs ·

Путин принимал решение о нападении на Украину в узком кругу "ястребов", - Bloomberg

поспорю с блумбергом. это были не ястребы. это были дятлы.
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20.04.2022 23:03 Відповісти
Долбоящеры!
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21.04.2022 13:13 Відповісти
Що ж вова хоче запропонувати пуйлу щоб "був результат"?
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20.04.2022 23:55 Відповісти
ну, і що ще треба зробии, щоб Путлер сдох?
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21.04.2022 00:14 Відповісти
 
 