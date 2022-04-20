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Зеленский (19011) помощь (7419)

Партнеры стали лучше понимать потребности Украины, - Зеленский. ВИДЕО

зеленський

Международные партнеры лучше понимают, что именно необходимо Украине для защиты от российских оккупантов.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ..

"Я очень рад сказать с осторожным оптимизмом, что наши партнеры стали лучше понимать наши потребности. Понимать, что именно нам необходимо. И когда именно нам это необходимо. Не через недели, не месяцы, а немедленно. Именно сейчас, когда Россия пытается активизировать свои атаки", - подчеркнул он.

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Топ комментарии
+12
Зеленский, узнай у Ермака, как он распределяет эту помощь. Это сейчас его вотчина.
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20.04.2022 22:24
+10
Раджу подивитися сьогоднішнє відео Юрія Швеця. У ньому саме ця тема була головною.
Виявляється, за даними, в тому числі, одного відставного американського полковника, який перебуває на території України, значна частина американської допомоги перетинає український кордон, а потім не доходить до військових на фронті. Зникає, наче у чорній дірі.
Згідно цієї інформації, допомога лежить мертвим вантажем на складах на заході України, а до її розподілу причетні різні аферисти, які прикриваються назвами всяких НКО, НПО, різномастні "волонтери" і т.д. Швець називає їх баригами. Про цю неприємну ситуацію американський полковник, якого це допекло, розповів учора в інтерв'ю телекомпанії CNN.
Крім того, серед цих "волонтерів", можливо, є кацапські агенти, які наводять удари на склади. Тому треба, щоб там були залучені лише українські урядові структури, - потрібна організація комплексної роботи.
От така от фігня, малята.
Раджу переглянути відео з Юрієм Швецем - https://www.youtube.com/watch?v=KpBBhl-y1TM
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20.04.2022 22:43
+9
Юрий Швец узнал о том, что военная помощь от США ОСЕДАЕТ (!!!) на западе Украины и почти не поступает на фронт, он глубоко возмущен нашей коррупцией во время войны. В то время, как Зеленский требует помощь, она лежит на складах и продается через прокладки. Один склад уже уничтожен. И СБУ не найдет виновных.

https://www.youtube.com/watch?v=KpBBhl-y1TM&fbclid=IwAR1-487qJNIwOTR2DRc6hbST2brBRSsrHjJhvkn-sOOwvrlBbyanuO_g0tI https://www.youtube.com/watch?v=KpBBhl-y1TM
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20.04.2022 22:49
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Зеленский, узнай у Ермака, как он распределяет эту помощь. Это сейчас его вотчина.
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20.04.2022 22:24 Ответить
Раджу подивитися сьогоднішнє відео Юрія Швеця. У ньому саме ця тема була головною.
Виявляється, за даними, в тому числі, одного відставного американського полковника, який перебуває на території України, значна частина американської допомоги перетинає український кордон, а потім не доходить до військових на фронті. Зникає, наче у чорній дірі.
Згідно цієї інформації, допомога лежить мертвим вантажем на складах на заході України, а до її розподілу причетні різні аферисти, які прикриваються назвами всяких НКО, НПО, різномастні "волонтери" і т.д. Швець називає їх баригами. Про цю неприємну ситуацію американський полковник, якого це допекло, розповів учора в інтерв'ю телекомпанії CNN.
Крім того, серед цих "волонтерів", можливо, є кацапські агенти, які наводять удари на склади. Тому треба, щоб там були залучені лише українські урядові структури, - потрібна організація комплексної роботи.
От така от фігня, малята.
Раджу переглянути відео з Юрієм Швецем - https://www.youtube.com/watch?v=KpBBhl-y1TM
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20.04.2022 22:43 Ответить
На оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей планируется принудительная мобилизация, - разведка

Путин планирует провести принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Об этом сообщают в Главном разведывательном управлении Министерства обороны Украины.

Псевдореферендумы на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей преследуют цель объявления принудительной «мобилизации». После ее проведения ФСБ рф планирует бросить «мобилизованных» украинцев на горячие участки фронта. На штурм позиций наших защитников под контролем заградительных отрядов.

«Фактически это попытка уничтожить Украину руками украинцев», - говорится в заявлении ГУР.

Ранее разведка сообщала, что для проведения «референдумов» заблаговременно собираются личные данные жителей временно оккупированных территорий, якобы для получения «гуманитарной помощи» или социальных выплат.

В день «голосования» сотрудники ФСБ будут заполнять бюллетени, пользуясь полученной информацией, без согласия и физического присутствия самих украинцев.

В Главном разведывательном управлении считают, что основными целями этой спецоперации российских нацистов является во-первых - уничтожение украинцев как этноса. Во-вторых, ситуация будет использована для пропаганды и навязывания населению рф и мира мифа о том, что «освобожденное от нацистов население областей начало бороться с националистическими батальонами».

Кроме того, это еще одно преступление путинского режима против Украины и доказательство геноцида, проводимого против украинской нации.
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20.04.2022 22:26 Ответить
*ніколи в історії за 400 років такого не було* і ось, знову. всім чоловікам що не виїхали звідти, коли побачили що зайшли війська, Directed by Robert B. Weide
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20.04.2022 22:29 Ответить
Тобто чоловікам треба було виїхати і покинути своїх жінок щоб їх там гвалтували та вбивали? Тоді всім треба виїжджати. У півкраїни евакуювати теж неможливоАле краще було не здавати так тупо цілі міста, а нормально озброїти місцеву тероборону - джавелінами як у Києві, а не рогатками, а краще армію там залишити замість того щоб її відводити аж під Запоріжжя. краще не здавати, ніж потім відбивати назад.
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20.04.2022 23:28 Ответить
Юрий Швец узнал о том, что военная помощь от США ОСЕДАЕТ (!!!) на западе Украины и почти не поступает на фронт, он глубоко возмущен нашей коррупцией во время войны. В то время, как Зеленский требует помощь, она лежит на складах и продается через прокладки. Один склад уже уничтожен. И СБУ не найдет виновных.

https://www.youtube.com/watch?v=KpBBhl-y1TM&fbclid=IwAR1-487qJNIwOTR2DRc6hbST2brBRSsrHjJhvkn-sOOwvrlBbyanuO_g0tI https://www.youtube.com/watch?v=KpBBhl-y1TM
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20.04.2022 22:49 Ответить
Тех бариг надо ставить к стенке за саботаж и вредительство. А американцы пусть посылает своих вооружжённых ихтамнетов в помощь привести поставок в пункт назначения.
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20.04.2022 23:03 Ответить
Там ДБР окопалося у Львові і чинить ці злочини. Ось хто справжні колаборанти. Але ж вони без згоди зверху цього б не робили.
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20.04.2022 23:30 Ответить
это ещё тот блохер...
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20.04.2022 23:08 Ответить
Шось ***** стало "свідків швеця", під кожною новиною розганяють зраду.
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21.04.2022 01:01 Ответить
Це ж в основному свідки секти "ппо навколо києва власним коштом"
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21.04.2022 09:08 Ответить
Шось ***** стало "свідків швеця", під кожною новиною розганяють зраду.
***********
Якщо у вас є достеменна інформація, що то є "зрада", - то прошу, розрадьте мої тривоги. Можете, наприклад, переконливо довести, що ви особисто берете участь у доставці західної допомоги на фронт, і в цьому плані жодних проблем не існує. Я б хотів би вірити у це.
Але, як то мовиться, "краще пєрєбдєть, чєм нєдобдєть".
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21.04.2022 17:58 Ответить
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DKpBBhl-y1TM%26fbclid%3DIwAR1w1100IvSaIQGZe6hCeRAYb7OLoCza1i6BUaYKIvhNHvkr_r53AGTD428&h=AT3_7uOnHrwDFWT1s40KIxykmP3Dom7OZzEVqhH3emT6n2HBsBJ6aofB6MsNKhc4iU3vu19_mt75Z8rZ1LrKU_K4HABYJJk_zRxxooLIky7oFYVFOdaCKKOpTKowkb1x7JyW https://www.youtube.com/watch?v=KpBBhl-y1TM було соромно слухати за бариг, перешліть кому треба
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20.04.2022 22:52 Ответить
Народ.Жахливі речі відбуваються з логістикою військової допомоги від кордонів України до наших героїв на фронті.За її доставку територією України відповідають наші тилові "щурі",які умудряються накопичувати,затримувати необхідне обладнання на складах на заході країни.Мало того, є випадки наживитися на продажі амуніції,медичних аптечок і т.п. Про це з обуренням дав інтерв,ю СNN американський відставний полковник,який з групою товаришів знаходиться в Україні з волонтерською міссією.Американці супроводжують військову допомогу тільки до кордону з Україною.Далі вони супроводжувати вантажі не можуть і тут вже в дію вступають українські чинуші і бариги.Треба терміново щось з цим мародерством і саботажем робити. Ця інформація вже попадається мені другий раз. Перша була від Сергія Притули, друга -від Юрія Швеця (випуск No201 в Ю тубі за 20.04.2022)
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20.04.2022 22:55 Ответить
ничего не меняется. ты не понимаешь.
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20.04.2022 23:02 Ответить
На следующих выборах в Украине победит тот, кто скажет "нужно просто перестать стрелять и провести переговоры с Путиным" ))))
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20.04.2022 23:09 Ответить
А зеля збирається хоч трохи зрозуміти потреби України, чи ну його нафіг?
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20.04.2022 23:28 Ответить
Проконтролируйте чтобы саботажники не блокировали поставки оружия в части.
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21.04.2022 00:03 Ответить
Не потрібно нічого контролювати - це лишні ресурси.
У західних партнерів є люди, які можуть везти товар прямо на передову чи де він потрібен.
З нашими корупціонерами нема часу возитися - вони на розстріл у військовий час нариваються.
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21.04.2022 00:16 Ответить
Вони не можуть цього робити. Військові західних країн везуть зброю і спорядження лише до кордону з Україною. А далі за це відповідає вже наша сторона.
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21.04.2022 01:04 Ответить
Партнери, ти диви, геополітик намалювався... Невдаха жебракуюча! За Пороха з пів-слова розуміли!
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21.04.2022 03:15 Ответить
Ну, то давайте будемо гризтися між собою, хто кращий патріот.
Саме завдяки притаманному нам українському "самопожиранню", відзначеному в приказці "де два українці, там три гетьмани", нам ніколи не вдавалося створити свою стійку державу.
Українці дуже часто перемагали в бою, але не мали внутрішньої єдності після перемоги, що призводило до чергового взаємопоборювання. Результати таких дій завжди були невтішними для нас, чим притьмом користався ворог.
Ви цього бажаєте? ***** буде вдячне, - воно тільки й розраховує на внутрішні чвари між українцями!
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21.04.2022 18:13 Ответить
То що,бєнін бичок, знає що допомога (ЩЕ , ЩЕ Й ЯКА )губиться?????Хай ЛЮДИ, ВОЇНИ гинуть?А бєняренигат в долоньки плескає????
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21.04.2022 07:01 Ответить
Знає - 100 %
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21.04.2022 07:41 Ответить
На фронте защитники истекают кровью, а там лежит большое количество кровоостанавливающих средств и броников, которые, скорее всего продаются волонтерам.
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21.04.2022 07:43 Ответить
 
 