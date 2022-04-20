УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4420 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні Війна
5 415 25
Зеленський (22411) допомога (7871)

Партнери стали краще розуміти потреби України, - Зеленський. ВIДЕО

Міжнародні партнери вже краще розуміють, що саме необхідно Україні для захисту від російських окупантів.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Я дуже радий сказати з обережним оптимізмом, що наші партнери стали краще розуміти наші потреби. Розуміти, що саме нам необхідно. І коли саме нам це необхідно. Не через тижні, не місяці, а негайно. Саме зараз, коли Росія намагається активізувати свої атаки", - наголосив він.

Також читайте: Окупанти на сході та півдні намагаються вибороти хоча б якусь "перемогу", щоб "згодувати" її своїм пропагандистам, - Зеленський

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+12
Зеленский, узнай у Ермака, как он распределяет эту помощь. Это сейчас его вотчина.
показати весь коментар
20.04.2022 22:24
+10
Раджу подивитися сьогоднішнє відео Юрія Швеця. У ньому саме ця тема була головною.
Виявляється, за даними, в тому числі, одного відставного американського полковника, який перебуває на території України, значна частина американської допомоги перетинає український кордон, а потім не доходить до військових на фронті. Зникає, наче у чорній дірі.
Згідно цієї інформації, допомога лежить мертвим вантажем на складах на заході України, а до її розподілу причетні різні аферисти, які прикриваються назвами всяких НКО, НПО, різномастні "волонтери" і т.д. Швець називає їх баригами. Про цю неприємну ситуацію американський полковник, якого це допекло, розповів учора в інтерв'ю телекомпанії CNN.
Крім того, серед цих "волонтерів", можливо, є кацапські агенти, які наводять удари на склади. Тому треба, щоб там були залучені лише українські урядові структури, - потрібна організація комплексної роботи.
От така от фігня, малята.
Раджу переглянути відео з Юрієм Швецем - https://www.youtube.com/watch?v=KpBBhl-y1TM
показати весь коментар
20.04.2022 22:43
+9
Юрий Швец узнал о том, что военная помощь от США ОСЕДАЕТ (!!!) на западе Украины и почти не поступает на фронт, он глубоко возмущен нашей коррупцией во время войны. В то время, как Зеленский требует помощь, она лежит на складах и продается через прокладки. Один склад уже уничтожен. И СБУ не найдет виновных.

https://www.youtube.com/watch?v=KpBBhl-y1TM&fbclid=IwAR1-487qJNIwOTR2DRc6hbST2brBRSsrHjJhvkn-sOOwvrlBbyanuO_g0tI https://www.youtube.com/watch?v=KpBBhl-y1TM
показати весь коментар
20.04.2022 22:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеленский, узнай у Ермака, как он распределяет эту помощь. Это сейчас его вотчина.
показати весь коментар
20.04.2022 22:24 Відповісти
Раджу подивитися сьогоднішнє відео Юрія Швеця. У ньому саме ця тема була головною.
Виявляється, за даними, в тому числі, одного відставного американського полковника, який перебуває на території України, значна частина американської допомоги перетинає український кордон, а потім не доходить до військових на фронті. Зникає, наче у чорній дірі.
Згідно цієї інформації, допомога лежить мертвим вантажем на складах на заході України, а до її розподілу причетні різні аферисти, які прикриваються назвами всяких НКО, НПО, різномастні "волонтери" і т.д. Швець називає їх баригами. Про цю неприємну ситуацію американський полковник, якого це допекло, розповів учора в інтерв'ю телекомпанії CNN.
Крім того, серед цих "волонтерів", можливо, є кацапські агенти, які наводять удари на склади. Тому треба, щоб там були залучені лише українські урядові структури, - потрібна організація комплексної роботи.
От така от фігня, малята.
Раджу переглянути відео з Юрієм Швецем - https://www.youtube.com/watch?v=KpBBhl-y1TM
показати весь коментар
20.04.2022 22:43 Відповісти
На оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей планируется принудительная мобилизация, - разведка

Путин планирует провести принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Об этом сообщают в Главном разведывательном управлении Министерства обороны Украины.

Псевдореферендумы на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей преследуют цель объявления принудительной «мобилизации». После ее проведения ФСБ рф планирует бросить «мобилизованных» украинцев на горячие участки фронта. На штурм позиций наших защитников под контролем заградительных отрядов.

«Фактически это попытка уничтожить Украину руками украинцев», - говорится в заявлении ГУР.

Ранее разведка сообщала, что для проведения «референдумов» заблаговременно собираются личные данные жителей временно оккупированных территорий, якобы для получения «гуманитарной помощи» или социальных выплат.

В день «голосования» сотрудники ФСБ будут заполнять бюллетени, пользуясь полученной информацией, без согласия и физического присутствия самих украинцев.

В Главном разведывательном управлении считают, что основными целями этой спецоперации российских нацистов является во-первых - уничтожение украинцев как этноса. Во-вторых, ситуация будет использована для пропаганды и навязывания населению рф и мира мифа о том, что «освобожденное от нацистов население областей начало бороться с националистическими батальонами».

Кроме того, это еще одно преступление путинского режима против Украины и доказательство геноцида, проводимого против украинской нации.
показати весь коментар
20.04.2022 22:26 Відповісти
*ніколи в історії за 400 років такого не було* і ось, знову. всім чоловікам що не виїхали звідти, коли побачили що зайшли війська, Directed by Robert B. Weide
показати весь коментар
20.04.2022 22:29 Відповісти
Тобто чоловікам треба було виїхати і покинути своїх жінок щоб їх там гвалтували та вбивали? Тоді всім треба виїжджати. У півкраїни евакуювати теж неможливоАле краще було не здавати так тупо цілі міста, а нормально озброїти місцеву тероборону - джавелінами як у Києві, а не рогатками, а краще армію там залишити замість того щоб її відводити аж під Запоріжжя. краще не здавати, ніж потім відбивати назад.
показати весь коментар
20.04.2022 23:28 Відповісти
Юрий Швец узнал о том, что военная помощь от США ОСЕДАЕТ (!!!) на западе Украины и почти не поступает на фронт, он глубоко возмущен нашей коррупцией во время войны. В то время, как Зеленский требует помощь, она лежит на складах и продается через прокладки. Один склад уже уничтожен. И СБУ не найдет виновных.

https://www.youtube.com/watch?v=KpBBhl-y1TM&fbclid=IwAR1-487qJNIwOTR2DRc6hbST2brBRSsrHjJhvkn-sOOwvrlBbyanuO_g0tI https://www.youtube.com/watch?v=KpBBhl-y1TM
показати весь коментар
20.04.2022 22:49 Відповісти
Тех бариг надо ставить к стенке за саботаж и вредительство. А американцы пусть посылает своих вооружжённых ихтамнетов в помощь привести поставок в пункт назначения.
показати весь коментар
20.04.2022 23:03 Відповісти
Там ДБР окопалося у Львові і чинить ці злочини. Ось хто справжні колаборанти. Але ж вони без згоди зверху цього б не робили.
показати весь коментар
20.04.2022 23:30 Відповісти
это ещё тот блохер...
показати весь коментар
20.04.2022 23:08 Відповісти
Шось ***** стало "свідків швеця", під кожною новиною розганяють зраду.
показати весь коментар
21.04.2022 01:01 Відповісти
Це ж в основному свідки секти "ппо навколо києва власним коштом"
показати весь коментар
21.04.2022 09:08 Відповісти
Шось ***** стало "свідків швеця", під кожною новиною розганяють зраду.
***********
Якщо у вас є достеменна інформація, що то є "зрада", - то прошу, розрадьте мої тривоги. Можете, наприклад, переконливо довести, що ви особисто берете участь у доставці західної допомоги на фронт, і в цьому плані жодних проблем не існує. Я б хотів би вірити у це.
Але, як то мовиться, "краще пєрєбдєть, чєм нєдобдєть".
показати весь коментар
21.04.2022 17:58 Відповісти
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DKpBBhl-y1TM%26fbclid%3DIwAR1w1100IvSaIQGZe6hCeRAYb7OLoCza1i6BUaYKIvhNHvkr_r53AGTD428&h=AT3_7uOnHrwDFWT1s40KIxykmP3Dom7OZzEVqhH3emT6n2HBsBJ6aofB6MsNKhc4iU3vu19_mt75Z8rZ1LrKU_K4HABYJJk_zRxxooLIky7oFYVFOdaCKKOpTKowkb1x7JyW https://www.youtube.com/watch?v=KpBBhl-y1TM було соромно слухати за бариг, перешліть кому треба
показати весь коментар
20.04.2022 22:52 Відповісти
Народ.Жахливі речі відбуваються з логістикою військової допомоги від кордонів України до наших героїв на фронті.За її доставку територією України відповідають наші тилові "щурі",які умудряються накопичувати,затримувати необхідне обладнання на складах на заході країни.Мало того, є випадки наживитися на продажі амуніції,медичних аптечок і т.п. Про це з обуренням дав інтерв,ю СNN американський відставний полковник,який з групою товаришів знаходиться в Україні з волонтерською міссією.Американці супроводжують військову допомогу тільки до кордону з Україною.Далі вони супроводжувати вантажі не можуть і тут вже в дію вступають українські чинуші і бариги.Треба терміново щось з цим мародерством і саботажем робити. Ця інформація вже попадається мені другий раз. Перша була від Сергія Притули, друга -від Юрія Швеця (випуск No201 в Ю тубі за 20.04.2022)
показати весь коментар
20.04.2022 22:55 Відповісти
ничего не меняется. ты не понимаешь.
показати весь коментар
20.04.2022 23:02 Відповісти
На следующих выборах в Украине победит тот, кто скажет "нужно просто перестать стрелять и провести переговоры с Путиным" ))))
показати весь коментар
20.04.2022 23:09 Відповісти
А зеля збирається хоч трохи зрозуміти потреби України, чи ну його нафіг?
показати весь коментар
20.04.2022 23:28 Відповісти
Проконтролируйте чтобы саботажники не блокировали поставки оружия в части.
показати весь коментар
21.04.2022 00:03 Відповісти
Не потрібно нічого контролювати - це лишні ресурси.
У західних партнерів є люди, які можуть везти товар прямо на передову чи де він потрібен.
З нашими корупціонерами нема часу возитися - вони на розстріл у військовий час нариваються.
показати весь коментар
21.04.2022 00:16 Відповісти
Вони не можуть цього робити. Військові західних країн везуть зброю і спорядження лише до кордону з Україною. А далі за це відповідає вже наша сторона.
показати весь коментар
21.04.2022 01:04 Відповісти
Партнери, ти диви, геополітик намалювався... Невдаха жебракуюча! За Пороха з пів-слова розуміли!
показати весь коментар
21.04.2022 03:15 Відповісти
Ну, то давайте будемо гризтися між собою, хто кращий патріот.
Саме завдяки притаманному нам українському "самопожиранню", відзначеному в приказці "де два українці, там три гетьмани", нам ніколи не вдавалося створити свою стійку державу.
Українці дуже часто перемагали в бою, але не мали внутрішньої єдності після перемоги, що призводило до чергового взаємопоборювання. Результати таких дій завжди були невтішними для нас, чим притьмом користався ворог.
Ви цього бажаєте? ***** буде вдячне, - воно тільки й розраховує на внутрішні чвари між українцями!
показати весь коментар
21.04.2022 18:13 Відповісти
То що,бєнін бичок, знає що допомога (ЩЕ , ЩЕ Й ЯКА )губиться?????Хай ЛЮДИ, ВОЇНИ гинуть?А бєняренигат в долоньки плескає????
показати весь коментар
21.04.2022 07:01 Відповісти
Знає - 100 %
показати весь коментар
21.04.2022 07:41 Відповісти
На фронте защитники истекают кровью, а там лежит большое количество кровоостанавливающих средств и броников, которые, скорее всего продаются волонтерам.
показати весь коментар
21.04.2022 07:43 Відповісти
 
 