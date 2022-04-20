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Партнери стали краще розуміти потреби України, - Зеленський. ВIДЕО
Міжнародні партнери вже краще розуміють, що саме необхідно Україні для захисту від російських окупантів.
Про це президент Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Я дуже радий сказати з обережним оптимізмом, що наші партнери стали краще розуміти наші потреби. Розуміти, що саме нам необхідно. І коли саме нам це необхідно. Не через тижні, не місяці, а негайно. Саме зараз, коли Росія намагається активізувати свої атаки", - наголосив він.
Топ коментарі
+12 Наталия П
показати весь коментар20.04.2022 22:24
+10 ahuhu
показати весь коментар20.04.2022 22:43
+9 Аметист
показати весь коментар20.04.2022 22:49
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Виявляється, за даними, в тому числі, одного відставного американського полковника, який перебуває на території України, значна частина американської допомоги перетинає український кордон, а потім не доходить до військових на фронті. Зникає, наче у чорній дірі.
Згідно цієї інформації, допомога лежить мертвим вантажем на складах на заході України, а до її розподілу причетні різні аферисти, які прикриваються назвами всяких НКО, НПО, різномастні "волонтери" і т.д. Швець називає їх баригами. Про цю неприємну ситуацію американський полковник, якого це допекло, розповів учора в інтерв'ю телекомпанії CNN.
Крім того, серед цих "волонтерів", можливо, є кацапські агенти, які наводять удари на склади. Тому треба, щоб там були залучені лише українські урядові структури, - потрібна організація комплексної роботи.
От така от фігня, малята.
Раджу переглянути відео з Юрієм Швецем - https://www.youtube.com/watch?v=KpBBhl-y1TM
Путин планирует провести принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.
Об этом сообщают в Главном разведывательном управлении Министерства обороны Украины.
Псевдореферендумы на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей преследуют цель объявления принудительной «мобилизации». После ее проведения ФСБ рф планирует бросить «мобилизованных» украинцев на горячие участки фронта. На штурм позиций наших защитников под контролем заградительных отрядов.
«Фактически это попытка уничтожить Украину руками украинцев», - говорится в заявлении ГУР.
Ранее разведка сообщала, что для проведения «референдумов» заблаговременно собираются личные данные жителей временно оккупированных территорий, якобы для получения «гуманитарной помощи» или социальных выплат.
В день «голосования» сотрудники ФСБ будут заполнять бюллетени, пользуясь полученной информацией, без согласия и физического присутствия самих украинцев.
В Главном разведывательном управлении считают, что основными целями этой спецоперации российских нацистов является во-первых - уничтожение украинцев как этноса. Во-вторых, ситуация будет использована для пропаганды и навязывания населению рф и мира мифа о том, что «освобожденное от нацистов население областей начало бороться с националистическими батальонами».
Кроме того, это еще одно преступление путинского режима против Украины и доказательство геноцида, проводимого против украинской нации.
https://www.youtube.com/watch?v=KpBBhl-y1TM&fbclid=IwAR1-487qJNIwOTR2DRc6hbST2brBRSsrHjJhvkn-sOOwvrlBbyanuO_g0tI https://www.youtube.com/watch?v=KpBBhl-y1TM
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Якщо у вас є достеменна інформація, що то є "зрада", - то прошу, розрадьте мої тривоги. Можете, наприклад, переконливо довести, що ви особисто берете участь у доставці західної допомоги на фронт, і в цьому плані жодних проблем не існує. Я б хотів би вірити у це.
Але, як то мовиться, "краще пєрєбдєть, чєм нєдобдєть".
У західних партнерів є люди, які можуть везти товар прямо на передову чи де він потрібен.
З нашими корупціонерами нема часу возитися - вони на розстріл у військовий час нариваються.
Саме завдяки притаманному нам українському "самопожиранню", відзначеному в приказці "де два українці, там три гетьмани", нам ніколи не вдавалося створити свою стійку державу.
Українці дуже часто перемагали в бою, але не мали внутрішньої єдності після перемоги, що призводило до чергового взаємопоборювання. Результати таких дій завжди були невтішними для нас, чим притьмом користався ворог.
Ви цього бажаєте? ***** буде вдячне, - воно тільки й розраховує на внутрішні чвари між українцями!