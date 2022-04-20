Gmail заблокировал рабочую электронную почту Госдумы РФ

Gmail заблокировал рабочую почту Госдумы РФ без возможности обновления данных.

Об этом в соцсети написал депутат Госдумы РФ Сергей Марков, передает Цензор.НЕТ.

"Gmail заблокировал нашу рабочую почту duma.gov. Без возможности обновления данных. Будьте осторожны, храните личную информацию на других ресурсах", - пишет депутат страны-агрессора.

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