Gmail заблокировал рабочую электронную почту Госдумы РФ
Gmail заблокировал рабочую почту Госдумы РФ без возможности обновления данных.
Об этом в соцсети написал депутат Госдумы РФ Сергей Марков, передает Цензор.НЕТ.
"Gmail заблокировал нашу рабочую почту duma.gov. Без возможности обновления данных. Будьте осторожны, храните личную информацию на других ресурсах", - пишет депутат страны-агрессора.
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Школьников в Бурятии приготовили к украинским птицам, несущим вирус на москву: "Чип в голове"
Школьники в Бурятии изучают украинские мультики на уроках, сидят тихонько, но кое-где все же не удерживаются от смеха
https://t.me/xykrop/4103
Напомним, на российском телевидении действительно рассказывают о том, что в Украине выращивают особый вид "боевых птиц". Выступления таких пропагандисток, как Скабеева, Соловьев, и другие, уверяют, что в Украине есть такие птицы. Украинцы же высмеивают такие заявления, которые даже не граничат со здравым смыслом, и пытаются через юмор донести всему миру, о чем и поют песни и шутят.
google тут ні до чого, вони сапортять пітарашку будь де якщо можуть - рідна земля та рідна мова там у засновників
"Сервер" в крымлёвской ГОЛУБятне, резервный в ФСБ.