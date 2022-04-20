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Госдума (1259) электронная почта (21) Gmail (6) блокирование (459)

Gmail заблокировал рабочую электронную почту Госдумы РФ

держдума

Gmail заблокировал рабочую почту Госдумы РФ без возможности обновления данных.

Об этом в соцсети написал депутат Госдумы РФ Сергей Марков, передает Цензор.НЕТ.

"Gmail заблокировал нашу рабочую почту duma.gov. Без возможности обновления данных. Будьте осторожны, храните личную информацию на других ресурсах", - пишет депутат страны-агрессора.

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Gmail заблокировал рабочую электронную почту Госдумы РФ 01
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Топ комментарии
+23
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20.04.2022 22:35
+21
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20.04.2022 22:31
+19
Вот это новость. А что ж они в своём лайновом мейлру не сидели?
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20.04.2022 22:28
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Вот это новость. А что ж они в своём лайновом мейлру не сидели?
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20.04.2022 22:28 Ответить
їх самих заібав спамом, типу одлокашок, міра, іграшок, спутніка (вакцини?!) і всяко-лайна
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20.04.2022 22:32 Ответить
А знаете почему на gmail!? А патамушо там ФСБ не достанет ахахах. патриотики
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20.04.2022 22:30 Ответить
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20.04.2022 22:31 Ответить
"Москва в огне"? Айвазовскій?
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20.04.2022 22:34 Ответить
Типа того. Аффтар пока неизвестен.
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20.04.2022 23:08 Ответить
В приватных письмах некогда бедный армянский мальчик из Феодосии подписывался своим настоящим именем: Ованес Айвазян.
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20.04.2022 23:25 Ответить
Ну і кого там можна було врятувати?!
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21.04.2022 01:51 Ответить
А що за неблагонадьожниє користувались ворожим gmail, може їм тюрми не хватає?
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20.04.2022 22:31 Ответить
Там може бути чимало цікавого.
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20.04.2022 22:35 Ответить
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20.04.2022 22:35 Ответить

Школьников в Бурятии приготовили к украинским птицам, несущим вирус на москву: "Чип в голове"
Школьники в Бурятии изучают украинские мультики на уроках, сидят тихонько, но кое-где все же не удерживаются от смеха

https://t.me/xykrop/4103

Напомним, на российском телевидении действительно рассказывают о том, что в Украине выращивают особый вид "боевых птиц". Выступления таких пропагандисток, как Скабеева, Соловьев, и другие, уверяют, что в Украине есть такие птицы. Украинцы же высмеивают такие заявления, которые даже не граничат со здравым смыслом, и пытаются через юмор донести всему миру, о чем и поют песни и шутят.
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20.04.2022 22:42 Ответить
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20.04.2022 22:45 Ответить
*** это как с черным морем которое козаки выкопали - мы прикалываемся, а кацы считают что это мы всерьез в это верим, все по себе судят - если сказали по телеку значит истина))
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20.04.2022 22:58 Ответить
Відірвали копита домену duma.gov
google тут ні до чого, вони сапортять пітарашку будь де якщо можуть - рідна земля та рідна мова там у засновників
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20.04.2022 22:45 Ответить
о?! В них пошта на гуглі була?
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20.04.2022 22:47 Ответить
Пропилили средства для создания Интернет-ресурсов Госдумы РФ и то что есть, сляпали от стандартного бизнес-комплекта Google Apps. А теперь Брин с Пейджем мудаков санкционировали. Вот и всё.
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20.04.2022 22:52 Ответить
Не надо опускаться до уровня Соловьева. Почта у них к сожалению на duma.gov.ru , это у петрушки Маркова личная почта оказалась на .
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20.04.2022 22:53 Ответить
Зараз одержимо, що вони там писали.
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20.04.2022 22:54 Ответить
Марков, срочно меняйте название почты на duma.govno
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20.04.2022 22:54 Ответить
Хай голубами, рагулі, відправляють. В кам'яному віці, куди вони пенздлюють інтернету і електронних сервісів не було. Діди пером писали і голубом слали , і недоумковатим своїм нащадкам заповідали.
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20.04.2022 22:57 Ответить
Я орнул конкретно... А как же скрепный ********.сру? Наверное 5 колонна создала аккаунты на пендосском гугле...
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20.04.2022 23:09 Ответить
Дебилы бл*ядь! Они не только недвижимость на западе держат, но ещё и свои мозги!
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20.04.2022 23:10 Ответить
Лохи.
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20.04.2022 23:12 Ответить
На Ukr.net треба було робити. Або на I.ua.
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20.04.2022 23:13 Ответить
Как неожиданно! А что ж так-то?
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20.04.2022 23:32 Ответить
Там трохи не так. Це не вся пошта думи, а персональна пошта цього оленя, вона була [email protected]
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20.04.2022 23:32 Ответить
Пускай на голубиную почту переходят. Домен golub.ru
"Сервер" в крымлёвской ГОЛУБятне, резервный в ФСБ.
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21.04.2022 00:04 Ответить
Гугл красавчікі
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21.04.2022 01:22 Ответить
Аналоговнет
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21.04.2022 07:22 Ответить
 
 