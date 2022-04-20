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Держдума (732) електронна пошта (14) Gmail (19) блокування (637)

Gmail заблокував робочу електронну пошту Держдуми РФ

держдума

Gmail заблокував робочу пошту Держдуми РФ без можливості поновлення даних.

Про це у соцмережі написав депутат Держдуми РФ Сергій Марков, інформує Цензор.НЕТ.

"Gmail заблокував нашу робочу пошту duma.gov. Без можливості поновлення даних. Будьте обережними, зберігайте особисту інформацію на інших ресурсах", - пише депутат країни-агресора.

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Gmail заблокував робочу електронну пошту Держдуми РФ 01

Автор: 
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Топ коментарі
+23
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20.04.2022 22:35
+21
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20.04.2022 22:31
+19
Вот это новость. А что ж они в своём лайновом мейлру не сидели?
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20.04.2022 22:28
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Вот это новость. А что ж они в своём лайновом мейлру не сидели?
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20.04.2022 22:28 Відповісти
їх самих заібав спамом, типу одлокашок, міра, іграшок, спутніка (вакцини?!) і всяко-лайна
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20.04.2022 22:32 Відповісти
А знаете почему на gmail!? А патамушо там ФСБ не достанет ахахах. патриотики
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20.04.2022 22:30 Відповісти
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20.04.2022 22:31 Відповісти
"Москва в огне"? Айвазовскій?
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20.04.2022 22:34 Відповісти
Типа того. Аффтар пока неизвестен.
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20.04.2022 23:08 Відповісти
В приватных письмах некогда бедный армянский мальчик из Феодосии подписывался своим настоящим именем: Ованес Айвазян.
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20.04.2022 23:25 Відповісти
Ну і кого там можна було врятувати?!
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21.04.2022 01:51 Відповісти
А що за неблагонадьожниє користувались ворожим gmail, може їм тюрми не хватає?
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20.04.2022 22:31 Відповісти
Там може бути чимало цікавого.
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20.04.2022 22:35 Відповісти
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20.04.2022 22:35 Відповісти

Школьников в Бурятии приготовили к украинским птицам, несущим вирус на москву: "Чип в голове"
Школьники в Бурятии изучают украинские мультики на уроках, сидят тихонько, но кое-где все же не удерживаются от смеха

https://t.me/xykrop/4103

Напомним, на российском телевидении действительно рассказывают о том, что в Украине выращивают особый вид "боевых птиц". Выступления таких пропагандисток, как Скабеева, Соловьев, и другие, уверяют, что в Украине есть такие птицы. Украинцы же высмеивают такие заявления, которые даже не граничат со здравым смыслом, и пытаются через юмор донести всему миру, о чем и поют песни и шутят.
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20.04.2022 22:42 Відповісти
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20.04.2022 22:45 Відповісти
*** это как с черным морем которое козаки выкопали - мы прикалываемся, а кацы считают что это мы всерьез в это верим, все по себе судят - если сказали по телеку значит истина))
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20.04.2022 22:58 Відповісти
Відірвали копита домену duma.gov
google тут ні до чого, вони сапортять пітарашку будь де якщо можуть - рідна земля та рідна мова там у засновників
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20.04.2022 22:45 Відповісти
о?! В них пошта на гуглі була?
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20.04.2022 22:47 Відповісти
Пропилили средства для создания Интернет-ресурсов Госдумы РФ и то что есть, сляпали от стандартного бизнес-комплекта Google Apps. А теперь Брин с Пейджем мудаков санкционировали. Вот и всё.
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20.04.2022 22:52 Відповісти
Не надо опускаться до уровня Соловьева. Почта у них к сожалению на duma.gov.ru , это у петрушки Маркова личная почта оказалась на .
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20.04.2022 22:53 Відповісти
Зараз одержимо, що вони там писали.
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20.04.2022 22:54 Відповісти
Марков, срочно меняйте название почты на duma.govno
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20.04.2022 22:54 Відповісти
Хай голубами, рагулі, відправляють. В кам'яному віці, куди вони пенздлюють інтернету і електронних сервісів не було. Діди пером писали і голубом слали , і недоумковатим своїм нащадкам заповідали.
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20.04.2022 22:57 Відповісти
Я орнул конкретно... А как же скрепный ********.сру? Наверное 5 колонна создала аккаунты на пендосском гугле...
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20.04.2022 23:09 Відповісти
Дебилы бл*ядь! Они не только недвижимость на западе держат, но ещё и свои мозги!
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20.04.2022 23:10 Відповісти
Лохи.
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20.04.2022 23:12 Відповісти
На Ukr.net треба було робити. Або на I.ua.
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20.04.2022 23:13 Відповісти
Как неожиданно! А что ж так-то?
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20.04.2022 23:32 Відповісти
Там трохи не так. Це не вся пошта думи, а персональна пошта цього оленя, вона була [email protected]
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20.04.2022 23:32 Відповісти
Пускай на голубиную почту переходят. Домен golub.ru
"Сервер" в крымлёвской ГОЛУБятне, резервный в ФСБ.
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21.04.2022 00:04 Відповісти
Гугл красавчікі
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21.04.2022 01:22 Відповісти
Аналоговнет
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21.04.2022 07:22 Відповісти
 
 