Gmail заблокував робочу електронну пошту Держдуми РФ
Gmail заблокував робочу пошту Держдуми РФ без можливості поновлення даних.
Про це у соцмережі написав депутат Держдуми РФ Сергій Марков, інформує Цензор.НЕТ.
"Gmail заблокував нашу робочу пошту duma.gov. Без можливості поновлення даних. Будьте обережними, зберігайте особисту інформацію на інших ресурсах", - пише депутат країни-агресора.
Топ коментарі
+23 kapper
показати весь коментар20.04.2022 22:35
+21 Eugen Mk
показати весь коментар20.04.2022 22:31
+19 Raimond Pärn
показати весь коментар20.04.2022 22:28
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Школьников в Бурятии приготовили к украинским птицам, несущим вирус на москву: "Чип в голове"
Школьники в Бурятии изучают украинские мультики на уроках, сидят тихонько, но кое-где все же не удерживаются от смеха
https://t.me/xykrop/4103
Напомним, на российском телевидении действительно рассказывают о том, что в Украине выращивают особый вид "боевых птиц". Выступления таких пропагандисток, как Скабеева, Соловьев, и другие, уверяют, что в Украине есть такие птицы. Украинцы же высмеивают такие заявления, которые даже не граничат со здравым смыслом, и пытаются через юмор донести всему миру, о чем и поют песни и шутят.
google тут ні до чого, вони сапортять пітарашку будь де якщо можуть - рідна земля та рідна мова там у засновників
"Сервер" в крымлёвской ГОЛУБятне, резервный в ФСБ.