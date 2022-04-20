Gmail заблокував робочу електронну пошту Держдуми РФ

Gmail заблокував робочу пошту Держдуми РФ без можливості поновлення даних.

Про це у соцмережі написав депутат Держдуми РФ Сергій Марков, інформує Цензор.НЕТ.

"Gmail заблокував нашу робочу пошту duma.gov. Без можливості поновлення даних. Будьте обережними, зберігайте особисту інформацію на інших ресурсах", - пише депутат країни-агресора.

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