Фракция КПРФ внесла в Госдуму законопроект о замене "подаренного голландцами триколора" на флаг СССР
Фракция КПРФ внесла в Госдуму законопроект, в котором предлагает заменить государственный флаг России. Вместо триколора коммунисты предлагают вернуть красное знамя с серпом, молотом и звездой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В КПРФ считают, что возвращение флага СССР будет "способствовать патриотическому воспитанию граждан, позволит свободно и открыто выражать чувство гордости за свою страну".
Также в КПРФ утверждают, что красный исторический цвет использовался на флагах русских князей и царей, а триколор – это всего лишь "подарок от голландцев", поэтому от него надо отказаться.
Отметим, что в электронную базу Госдумы законопроект внесен в черно-белом варианте.
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Гулаг...НКВД..трійки і т.д
Совок не здох у паРаші.
расэя йде правильним курсом..
у Турции тоже самое)) и у комуняк - серп типа крипто-полумесяц) ну шикарные соупадения
Флаг бил неправильний.
И если он ещё не воплощён в жизнь, то это только потому, что на это нет денег.
По-перше, задоволена, що ваш дурдом працює без вихідних.
По-друге, давайте, остаточно доведіть колективному заходу, що ви той самий юесесар (причому, вже насправді гірший), з яким вони боролися і вважали віссю зла. А то ви, типу, назву змінили, прапорець поміняли, ще якоїсь муті нагнали і вони попливли і вирішили, що ви стали іншими.