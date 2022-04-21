Оккупанты перенесли дату "референдума" по присоединению Херсонщины к "ДНР"

Российские оккупанты перенесли дату "референдума" на Херсонщине о присоединении к "ДНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке ОК "Південь".

В сообщении отмечается: "На Херсонщине оккупанты активизировали подготовку к референдуму. Дату имитации волеизъявления народа перенесли на 27 апреля. Пытаясь ускорить узаконение оккупационных властей, как всегда пренебрегают всеми законами и нормами. То, что референдум назначен среди недели, в рабочий день дополнительно подчеркивет, что волеизъявление местного населения захватчиков не интересует, а в заготовленном сценарии известен результат".

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