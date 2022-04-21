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Оккупанты перенесли дату "референдума" по присоединению Херсонщины к "ДНР"

херсон

Российские оккупанты перенесли дату "референдума" на Херсонщине о присоединении к "ДНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке ОК "Південь".

В сообщении отмечается: "На Херсонщине оккупанты активизировали подготовку к референдуму. Дату имитации волеизъявления народа перенесли на 27 апреля. Пытаясь ускорить узаконение оккупационных властей, как всегда пренебрегают всеми законами и нормами. То, что референдум назначен среди недели, в рабочий день дополнительно подчеркивет, что  волеизъявление местного населения захватчиков не интересует, а в заготовленном сценарии известен результат".

Также читайте: Российские оккупанты на первые числа мая готовят незаконный "референдум" в Херсонской области, - председатель ОВА Лагута

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Топ комментарии
+43
Парадокс в том , что орда. заползает на чужие территории в наглую , и потом Украину все начинают уговоривать на какие-то договорняки - ТО ЕСТЬ ЗАСТАВЛЯЮТ ИГРАТЬ ПО ПРАВИЛАМ МУДАКОВ ИЗ ПСИХБОЛЬНИЦЫ . А территория остаётся за рашей
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21.04.2022 01:51
+34
Придурки . Какой на хрен референдум ? Их завтра выкинут из области и из Крыма Украине начхать на любые референдумы - это украинская земля . А те ФИО которые пойдут на референдум будут лишены украинского гражданства - ТАК И ОБЪЯВИТЬ .
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21.04.2022 01:48
+26
Референдум и война - это вообще что-то из разряда психического расстройства.
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21.04.2022 01:47
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А шо такоє? Нічний коронавірус розгулявся?
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21.04.2022 01:40 Ответить
Хочуть Повалій на концерт привезти, щоб більше народу проголосувало.
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21.04.2022 01:45 Ответить
СКРЄПИ-РЕФЕРЕНДУМ ВАМ В СРАКУ!!!!
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21.04.2022 01:44 Ответить
Цікаво, чи знають ті орки, на яку дату перенесено їхню смерть? 🤔 І чи не чтаеться так, що дата смерті встановлена швидше, а дата референдуму перенесена на невизначений термін Тим, Хто Керує Жттям На Землі?
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21.04.2022 01:46 Ответить
Референдум и война - это вообще что-то из разряда психического расстройства.
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21.04.2022 01:47 Ответить
Парадокс в том , что орда. заползает на чужие территории в наглую , и потом Украину все начинают уговоривать на какие-то договорняки - ТО ЕСТЬ ЗАСТАВЛЯЮТ ИГРАТЬ ПО ПРАВИЛАМ МУДАКОВ ИЗ ПСИХБОЛЬНИЦЫ . А территория остаётся за рашей
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21.04.2022 01:51 Ответить
Придурки . Какой на хрен референдум ? Их завтра выкинут из области и из Крыма Украине начхать на любые референдумы - это украинская земля . А те ФИО которые пойдут на референдум будут лишены украинского гражданства - ТАК И ОБЪЯВИТЬ .
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21.04.2022 01:48 Ответить
Все это надо подкреплять силой оружия. А наступательного оружия у нас немного. Да и основные события сейчас на Донбасе. Там надо чтобы трусливая русня пошла таки в атаку. И перемалывать бронетехнику и живую силу.
Штаты затягивают удавку медленно, но надеюсь надежно. Наступит время нам и авиацию дадут и надежную противовоздушную защиту.
Терпения всем. Слава Украине!
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21.04.2022 01:58 Ответить
Из Крыма их завтра не выкинут. И даже не в следующем году.
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21.04.2022 05:55 Ответить
Но виїзджати ************ в родньіє ***** потрібно вже, бо потім будуть складності, черги, корки, блокпости...
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21.04.2022 06:58 Ответить
Так для этого надо и юг Запорожья присоединять к денере
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21.04.2022 01:53 Ответить
Хрєн вам , кляті орки , а не Херсон 😡
Здохните всі на нашій землі дуже скоро !!
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21.04.2022 01:55 Ответить
А вообще это грустно. Так как означает принудительную мобилизацию жителей Херсона по типу л/днр
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21.04.2022 01:55 Ответить
отож.
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21.04.2022 02:07 Ответить
Мені цікаво для чого такий бред подавати? Пройшло дві хвилі мобілізації. Дядя Сем відкрив лендліз. Невже хтось вірить у ці фантазії що то буде референдум чи ще якась хрень. Це не 2014 рік і та хрень з ''референдумами'' вже не пройде. Санкції роблять свою справу. У Росії немає ресурсів утримувати нових ''нахльобніков''. Вони скоро себе не зможуть прогодувати. Просто має пройти час поки освоїться нова зброя і новостворені частини пройдуть навчання та злагодження. Ось тоді і будуть вони втікати зі всіх захоплених територій. Поки нажаль в нас немає достатніх військових ресурсів вибити їх з півдня України.
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21.04.2022 02:17 Ответить
поспішають бо дуже бояться що зсу покаже їм дорогу на концерт кобзона
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21.04.2022 02:29 Ответить
Українська влада в Херсоні відновиться тоді коли туди зайде українська армія. А ці референдуми нічого не означають. Ну, якщо тільки ця влада не почне повторювати дебілізм попередньої влади. Якщо не почне замість наступу та звільнення та грати за правилами рашистів: називати окуповану Херсонщину якоюсь "невизнаною республікою"(те саме стосується і частини Запорізької області), скиглити що немає військового вирішення, лише політичний, перемир'я одностороннэ оголошувати. ОБСЄ проросійське туди запускати. Цього паскудства ми надивились за 5 років правління Порошенка. Результат - багато хто вже звик що Крим, Донецьк та Луганськ вже не наші. І нинішня влада вже нам пропонує якісь 15 років розмов про Крим, якісь компроміси по Донбасу, здачу Маріуполя та виведення військ та цивільних замість деблокади... Але ми не можемо віддавати ні метра української землі. Крим, Донбас, Херсон і Мелітополь - це Україна. Народ не погодиться на ганебні сценаріі 15 пунктів пололяків та арахамій.
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21.04.2022 02:30 Ответить
Щоб повернути Крим, треба знищити кримський міст. Бо міст це ноги глиняного кримського колосу.
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21.04.2022 06:47 Ответить
Здрісті, цей міст треба берегти, бо це єдиний шлях відправлення ************ в родньіє говєні фільтраційними підрозділами України.
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21.04.2022 07:16 Ответить
Нехай пливуть в "родную говень" на своїх рашистких кораблях, які вони тримають у Криму.
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21.04.2022 07:44 Ответить
Ні Караблєй ні будіт у ніх.
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21.04.2022 08:36 Ответить
Это уже не удастся продать миру как было с Крымом и частично с ОРДЛО.Тупой спектакль для внутреннего плебса.Хотя 30 % ваты они там могут наскребти.Переиграть их можно только военным путем,остальное-фигня.
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21.04.2022 02:54 Ответить
интересно, каким боком война и оккупация территории сочетается у дятлом с референдумом, ещё и на куске территории, для кого эта клоунада?
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21.04.2022 04:09 Ответить
психически больным здравый смысл как младенцу тригонометрия...
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21.04.2022 04:15 Ответить
90% цапів вірять що аZZвабадітєлям в Україні дуже раді !!!
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21.04.2022 04:18 Ответить
я от думаю, якщо зараз ХНР - це буде херсонська недонародна недореспубліка, то яка тоді буде абревіатура в харківської недонароної недореспубліки? ХНР 2? НХР?
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21.04.2022 04:51 Ответить
Во-во, якраз на часі референдяти. "Падаждітє, риб"ята, нє стріляйтє, ми тут галаса щітаєм і збіваємся!"
Як у Генічеську вони пам"ятник Лєніну встановили. (Вони його з собою привезли, чи що?)
Сір"йозно хіба?
З ними не воювати треба - їх тра лікувати.
Роздайте їм олівці, най сидять у кутку і малюють.
Божечко, з якими дебілами доводиться мати справу...
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21.04.2022 04:57 Ответить
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21.04.2022 05:29 Ответить
видно ватные кацапы ватного кремля заднюю передачку включили- теперь то не будет ножек буша макдака и бубль гума..придется самим мож хавать..очко сжалось в пукане
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21.04.2022 13:39 Ответить
 
 