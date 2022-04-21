Оккупанты перенесли дату "референдума" по присоединению Херсонщины к "ДНР"
Российские оккупанты перенесли дату "референдума" на Херсонщине о присоединении к "ДНР".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке ОК "Південь".
В сообщении отмечается: "На Херсонщине оккупанты активизировали подготовку к референдуму. Дату имитации волеизъявления народа перенесли на 27 апреля. Пытаясь ускорить узаконение оккупационных властей, как всегда пренебрегают всеми законами и нормами. То, что референдум назначен среди недели, в рабочий день дополнительно подчеркивет, что волеизъявление местного населения захватчиков не интересует, а в заготовленном сценарии известен результат".
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Штаты затягивают удавку медленно, но надеюсь надежно. Наступит время нам и авиацию дадут и надежную противовоздушную защиту.
Терпения всем. Слава Украине!
Здохните всі на нашій землі дуже скоро !!
Як у Генічеську вони пам"ятник Лєніну встановили. (Вони його з собою привезли, чи що?)
Сір"йозно хіба?
З ними не воювати треба - їх тра лікувати.
Роздайте їм олівці, най сидять у кутку і малюють.
Божечко, з якими дебілами доводиться мати справу...