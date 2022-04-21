21 193 30
Окупанти перенесли дату "референдуму" щодо приєднання Херсонщини до "ДНР"
Російські окупанти перенесли дату "референдуму" на Херсонщині про приєднання до "ДНР".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці ОК "Південь".
У повідомленні зазначається: "На Херсонщині окупанти активізували підготовку до референдуму. Дату імітації волевиявлення народу перенесли на 27 квітня. Намагаючись прискорити узаконення окупаційної влади, як завжди нехтують всіма законами і нормами. Те що референдум призначено серед тижня, у робочий день додатково підкреслює, що волевиявлення місцевого населення загарбників не цікавить, а в заготовленому сценарії відомий результат".
Топ коментарі
+43 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар21.04.2022 01:51
+34 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар21.04.2022 01:48
+26 ladyar
показати весь коментар21.04.2022 01:47
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Штаты затягивают удавку медленно, но надеюсь надежно. Наступит время нам и авиацию дадут и надежную противовоздушную защиту.
Терпения всем. Слава Украине!
Здохните всі на нашій землі дуже скоро !!
Як у Генічеську вони пам"ятник Лєніну встановили. (Вони його з собою привезли, чи що?)
Сір"йозно хіба?
З ними не воювати треба - їх тра лікувати.
Роздайте їм олівці, най сидять у кутку і малюють.
Божечко, з якими дебілами доводиться мати справу...