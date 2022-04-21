Окупанти перенесли дату "референдуму" щодо приєднання Херсонщини до "ДНР"

Російські окупанти перенесли дату "референдуму" на Херсонщині про приєднання до "ДНР".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці ОК "Південь".

У повідомленні зазначається: "На Херсонщині окупанти активізували підготовку до референдуму. Дату імітації волевиявлення народу перенесли на 27 квітня. Намагаючись прискорити узаконення окупаційної влади, як завжди нехтують всіма законами і нормами. Те що референдум призначено серед тижня, у робочий день додатково підкреслює, що волевиявлення місцевого населення загарбників не цікавить, а в заготовленому сценарії відомий результат".

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