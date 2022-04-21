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Война может закончиться переговорами Зеленского и Путина, - Подоляк

зеленський,путін

Война России против Украины может быть завершена прямыми переговорами между главами двух стран.

Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Это то, над чем сегодня работает команда юристов, консультантов и переговорная группа с украинской стороны. Соответственно, мы надеемся, что позиции Президента Владимира Зеленского будут чрезвычайно мощными на этих переговорах", – сказал он.

Михаил Подоляк выразил убеждение, что Глава Украинского государства в ходе переговоров сможет донести до визави из страны-агрессора ключевые, принципиальные для Украины вещи.

В то же время, по мнению Подоляка, следует дождаться развития ситуации на Донбассе.

"Ресурсов у них достаточно, ракет достаточно, бомбить наши города они, к сожалению, продолжают. У них есть еще живая сила и техника, которую им не жалко уничтожить на наших полях. Поэтому давайте подождем какое-то время, и тогда мы сможем уже судить о позициях сторон, прежде всего Президента Украины, на будущих двусторонних встречах", – отметил Михаил Подоляк.

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По его мнению, в ближайшую неделю-полторы будет понятно, как будут развиваться события.

"У Вооруженных Сил Украины нет другого пути, как одерживать сегодня тактические победы на востоке страны. Это принципиально важно, чтобы мы остались свободными, не жили в лагере", – подчеркнул Подоляк.

Автор: 
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Топ комментарии
+96
Аркадий Бабченко

Интересно, а те, кто с дерьмом смешивал минские договоренности и орал про барыгу Порошенко, теперь понимают, что было бы, если бы вот это всё не удалось остановить в 2015-м оти оно - вот это всё - поперло бы тогда, всей этой тысячей танков, двумястами тысячами орков, полутысячей самолетов, тысячами ракет и сотнями тысяч снарядов и авиабомб, на страну, не имеющую к тому моменту армии практически вообще и ПВО совсем вообще?
Остановлено подписанием одной бумажки. Одной филькиной грамоты.
Выиграно восемь лет. За которые построена та армия и та оборона, об которую разбиваются сейчас волны орков.
Сколько ж говна было за эти восемь лет, бог ты мой...
**** такая, барыга проклятый.
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21.04.2022 10:46
+67
навіть не думайте віддавати Донбас, пєрєговорщікі!
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21.04.2022 10:46
+65
Всё неймётся нашему "генералиссиму" в глаза (очко) путину заглянуть
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21.04.2022 10:53
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З Криму повідомляють - вода по каналу іде...
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21.04.2022 12:51 Ответить
не знаю що там іде. По ідеї, це технічно неможливо. Там рівень висот не той, щоби самотоком йшла. Якщо реально йде, то це значить насосні станції не виведені з ладу здали ворогу, а це вже пряма зрада.
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21.04.2022 16:08 Ответить
Війна може не закінчитись, а призупинитись перемовинами, а точніше державною зрадою зі сторони Зе (якщо він піде на це). Точно так само зробив Порошенко підписавши "Мінськ" (а по суті вчинив державну зраду) ,виконав вимоги росіян. На скільки їх вистачило на 7 років? І знову пішли в наступ. Усі домовленості з росіянами це відтермінування їхнього нападу і ще більшого нашого знищення.
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21.04.2022 11:10 Ответить
синдром, у пороха небуло армії,і не було чим воювати. а у цього зепаліона одна з найкращих армій світу. і озброєння підвозять регулярно. також завдяки і пороху. я не фанат пороха і ніколи ним не був. але правда така що москву потопили тими ракетами які розробили при порохові,і виробництво якиз заблокував зелебуін.і ще багато чого він заблокував. а 10км доріг,що зебуін робив,коштує як дивізіон "Нептунів" от і рахуй,якщо вмієш.
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21.04.2022 11:18 Ответить
Під час пидписання мінську у Пороха не було армії! Це треба знати, якщо ти не троль!
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21.04.2022 11:23 Ответить
"Интересно, а те, кто с дерьмом смешивал минские договоренности и орал про барыгу Порошенко, теперь понимают, что было бы, если бы вот это всё не удалось остановить в 2015-м оти оно - вот это всё - поперло бы тогда, всей этой тысячей танков, двумястами тысячами орков, полутысячей самолетов, тысячами ракет и сотнями тысяч снарядов и авиабомб, на страну, не имеющую к тому моменту армии практически вообще и ПВО совсем вообще?"

Аркадий Бабченко, Нема розуму це зрозуміти?
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21.04.2022 16:57 Ответить
ну ось роспочалося.....зараз почуємо стогін зеленої мразоти що люди страждають і потрібно припинити війну підписавши капітуляцію...
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21.04.2022 11:10 Ответить
Український народ, українська армія, наші союзники НЕ дозволять керівництву України залишити недобитою армію російського ворога і окуповані ним українські території. Нам простіше змінити нинішню владу, ніж через пару років продовжувати цю війну з ворогом, що зализав рани і знову напав. Імперія Зла має бути знищена в Україні на наступні віки.
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21.04.2022 11:11 Ответить
Об чем, путана себе поставила цель идти до конца... О деокупации Крыма разве что
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21.04.2022 11:12 Ответить
на зараз це будуть не переговори,а договорняк . навіть Борька Джонсон сказав щось про крокодила.Якщо зєля навіть і хоче зробити для держави щось добре, в чому я особисто маю сумніви і не вірю жодному його слову, то виглядає це яу капітуляція перед ворогом що має тяжкі поранення в голову і ноги,і неможе втікти і ддумати вже неможе.І тут великий полководець зепаліон пропонує договір,який дасть можливість ворогу відновити сили для нового нападу,а зепаліон буде виглядати миротворцем,який приніс в державу тимчасовий мир.Кому це треба? давайте разом подумаємо,враховуючи всі аргументи за і проти і реально опираючись на правдиві факти а не на срачку люсі аристович.
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21.04.2022 11:12 Ответить
Подоляк Джонсона не читает

рекомендую форумчанам материал , как в Британии выращивают элиту . Материал одного кацапа , НО СУТЬ В ИНОМ - прослушав жтот материал , начинаешь понимать Джонсона и британцев

‼️‼️‼️Всë, что нужно знать о британской элите (О. Яновский, А. Фурсов)

https://youtu.be/i3WHkjylgS4
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21.04.2022 11:15 Ответить
1.
Становится понятным Брексид - Британия хочет вернуть своё влияние и не быть под каблуком серых Шольцев
2. ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ - главная наука будущей элиты Британии .
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21.04.2022 11:17 Ответить
про що переговорами? війна може закінчитись так, щоб путін вже нічого не міг говорити і не мав повноважень навіть гикати - інакше війна не закінчиться
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21.04.2022 11:16 Ответить
ЗЕ-влада із самого початку так працює,провіряє реакцію суспільста на скільки можна здати інтереси України
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21.04.2022 11:18 Ответить
Треба проводити переговори в зруйнований москві. Тема переговорів: кількість кацапських рабів на відбудову України, та кількість яка підлягає знищенню. Слава Україні!!! Смерть Москві та москалям !!!
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21.04.2022 11:19 Ответить
https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych?__cft__[0]=AZVfWQ_7LXdeh-cthu7YwtyWnQSgHDgMwRcId7MNvgnKjhpX_OrL37C_Eq4ZhtOaJAHzgBPLAMofnD4qnjEAVa-mrKut-Ss9Wvi9GEY6cLSaoWYi8liwF4Sg-1sEtdwHbu8&__tn__=-UC%2CP-R Lesya Porutska-Sakovych

Для повного розуміння того, як рф "взяли під контроль Маріуполь":

"Попри надскладну ситуацію, полк «Азов» за останні дві доби знищив: 3 танки, 2 БМП та БТР".

Поки рашистська пропаґанда вішає своїм глядачам локшину на вуха, наші бійці просто працюють

Брати по Зброї





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21.04.2022 11:21 Ответить
У Зе какая то неистребимая любовь к кремлевскому убийце и вору, понятно, шо лицедей никогда не был патриотом Украины, он вынужден играть эту роль, украинский народ заставил, в душе он был и остался извращенцем.
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21.04.2022 11:29 Ответить
Как долго продержалась бы Украина без финансовой и военной помощи Запада?
Как долго Запад готов оказывать такую помощь?

Кто платит, тот и музыку заказывает.
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21.04.2022 11:30 Ответить
после подписания мирного договора, с раши снимут санкции, а раша будет выжидать, что бы опять позже оттяпать кусок Украины, и всё пойдёт опять пo кругу!!!!
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21.04.2022 11:31 Ответить
Мрази хамелион🐲 Ы призывают МИР признать ********* страной ТЕРРОРИСТКОЙ ,а сами ДОГОВОРНЯКИ мутят 🙈С ТЕРРОРИСТАМИ НЕ ДОГОВАРИВАЮТСЯ - УТИЛИЗИРУЮТ ‼️
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21.04.2022 12:00 Ответить
Джонсон!!! Капітулянти щось знову хочуть вчудити.
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21.04.2022 11:32 Ответить
Та пишіть вже конкретно:"Пане Джонсон! Є нагальнапотреба відвідати Київ, бо в декого знову маніакальні ідеї про "мір посрєдінє" в голову лізуть".
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21.04.2022 13:02 Ответить
Так і хочеться добавити: приїжджай знову і промивай те місце, де би мали бути мізки.
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21.04.2022 17:01 Ответить
Найбільши колоборанти в Україні,це зеля зі своєю шоблою.Вони реально хочуть здати Україну.Ім заважає це зробити тільки путін,котрий,поки що,домовлятися не збирається а хоче все захопити.
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21.04.2022 11:33 Ответить
А может спросить у тех бойцов из Мареуполя Харькова Сум что они думают.
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21.04.2022 11:34 Ответить
А може ти спитаєш там де ще немає війни?
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21.04.2022 16:43 Ответить
Как османской турции, где янычари свергали, и назначали султанов что ли, пуст каждый занимаются своим делом..
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21.04.2022 17:05 Ответить
Ну так скоро майскіє, шашлички замариновані, а тут війна якась. Пацани вже давно про все добазарились, ще до 24-го лютого, а тут якісь ЗСУ вписались...
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21.04.2022 11:35 Ответить
Не тільки війна може закінчитися після таких переговорів, а і життя багатьох слуг...
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21.04.2022 11:37 Ответить
почему агентура фсб правит в офисе президента?
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21.04.2022 11:39 Ответить
так треба для коломИйського. Він створив цю блаЗЄ-команду.
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21.04.2022 11:45 Ответить
Гарантии нашей безопасности -- это наша армия
И народ -- большой патриот
Большей гарантии -- нам никто не даст
/ВП возродить сделать лучшим в мире / Это подсилу Украине
Никого не слушать - делать что надо народу Украины
/а не как Ющенко ''а что скажет президент США'' /
Ещё прошу избавтесь от ненормативной лексики
Мы же на голову выше русских
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21.04.2022 11:41 Ответить
Для рашафашистов не так важен Крым и Донбас и Херсон. Найбольшая опасность для московской власти - государство Украина. Независимая европейская Украина имеет ресурсы и работящий народ- патриот, может стать цивилизованным, самым богатым, процветающим государством Европы. А Московия так и будет сидеть там, где она всегда сидит.
Поэтому взят курс на уничтожение Украины и украинцев.

И кстати, гансов и макронов это тоже несколько напрягает, ведь они сейчас лидеры в ЕС.
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21.04.2022 14:54 Ответить
подляче, може "переговори" будуть на "майскіх_шашликах"?
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21.04.2022 11:43 Ответить
Центр принятия решений на рашке, это москва(кремль) и бункеры Ху*ла. Если по ним йо*нуть тактическим ЯО война остановится, наверное.
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21.04.2022 11:44 Ответить
У нас все тримається на ЗСУ, ТРО, волонтерах, простому народі... І вирішувати будуть вони, а не якісь зебіли, через тупість яких країна виявилась абсолютно не підготовленою до війни
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21.04.2022 12:01 Ответить
Хтось може втокмачить тим хронічним зрадникам-переговорникам, що для домовленістю з виродком, треба йому щось запропонувати, чого у нього ще немає - Крим, Донецька, Луганська, Херсонська и Запорізька у нього вже є! Що далі йому кинути в пельку? А через рік, максимум, нова ще більш жорстокіша війна на винищення. А наші партнери скажуть, що раз ви самі такі розумні, то самі і воюйте, а ми від вас вже втомилися, та ще і рахунок за допомогу виставлять, бо розумна людина так би і вчинила. ***... бегі Вова бегі!
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21.04.2022 12:02 Ответить
Хунта, ты где? Мы тебя уже заждались...
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21.04.2022 12:03 Ответить
А довге спілкування тебе подляка з абхазом закінчиться тим що арахам стане твоїм сексуальним партнером.
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21.04.2022 12:24 Ответить
Подоляк , тебе за кораблём, ну ты в курсе . О чем разговаривать с террористом ,. Твою жену изнасиловали , а ты будешь разговаривать с насильником
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21.04.2022 12:40 Ответить
Как с террористами можно договорится, когда у них одна цель, уничтожить Украину?
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21.04.2022 12:43 Ответить
Запитайте у зелених холуїв *****.
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21.04.2022 12:57 Ответить
Подоляк- шмаркля зеленосрака. Ти ж прекрасно розумієш, що війні кінця краю нема, бо фюрер хоче знищити ВСЮ Україну!. Але ж треба відробляти бабло, тому треба глибше засунути язика в сраку Зе! Тху, яка гидота цей подоляк!
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21.04.2022 12:45 Ответить
Михайло Подоляк переконаний, що Зеленський зуміє на переговорах донести до Путіна ключові, принципові для України речі. Джерело: https://censor.net/ua/n3335699

значит зе донесет ***** что оно должно здохнуть!
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21.04.2022 12:45 Ответить
Подоляк уже обо всём договорился ?
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21.04.2022 13:19 Ответить
Переговоры Зе-Хуйло - песец Украине.
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21.04.2022 14:59 Ответить
Війна повинна закінчитися публічною стратою хйла.
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21.04.2022 15:17 Ответить
подоляк з аграхамиею вже взяли гроші.....та передали найвеличнішому??
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21.04.2022 18:26 Ответить
ПЕРЕГОВОРЫ О КОНЦЕ РОССИИ !?)
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21.04.2022 18:51 Ответить
Знову стара пісня про "догориться где-то посередине" та "компромісні території"? Та в..ть хтось його вже по котелку.
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21.04.2022 19:23 Ответить
оно с 19го при "мироной жизни" никак не хотело встречатся
а тут тем более
ему надо с байденом встречаться
они же с нато воюют

я понимаю что дипломатия требует мягкие слова подбирать
но в данном случае встреча невозможна по простой причине
нет повода для переговоров
вот увидите, усы пескова так скажут
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21.04.2022 20:02 Ответить
ааа капутыляция, зрада, спасите-памагите.
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22.04.2022 03:19 Ответить
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