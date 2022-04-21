Война может закончиться переговорами Зеленского и Путина, - Подоляк
Война России против Украины может быть завершена прямыми переговорами между главами двух стран.
Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Это то, над чем сегодня работает команда юристов, консультантов и переговорная группа с украинской стороны. Соответственно, мы надеемся, что позиции Президента Владимира Зеленского будут чрезвычайно мощными на этих переговорах", – сказал он.
Михаил Подоляк выразил убеждение, что Глава Украинского государства в ходе переговоров сможет донести до визави из страны-агрессора ключевые, принципиальные для Украины вещи.
В то же время, по мнению Подоляка, следует дождаться развития ситуации на Донбассе.
"Ресурсов у них достаточно, ракет достаточно, бомбить наши города они, к сожалению, продолжают. У них есть еще живая сила и техника, которую им не жалко уничтожить на наших полях. Поэтому давайте подождем какое-то время, и тогда мы сможем уже судить о позициях сторон, прежде всего Президента Украины, на будущих двусторонних встречах", – отметил Михаил Подоляк.
По его мнению, в ближайшую неделю-полторы будет понятно, как будут развиваться события.
"У Вооруженных Сил Украины нет другого пути, как одерживать сегодня тактические победы на востоке страны. Это принципиально важно, чтобы мы остались свободными, не жили в лагере", – подчеркнул Подоляк.
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Аркадий Бабченко, Нема розуму це зрозуміти?
рекомендую форумчанам материал , как в Британии выращивают элиту . Материал одного кацапа , НО СУТЬ В ИНОМ - прослушав жтот материал , начинаешь понимать Джонсона и британцев
‼️‼️‼️Всë, что нужно знать о британской элите (О. Яновский, А. Фурсов)
https://youtu.be/i3WHkjylgS4
Становится понятным Брексид - Британия хочет вернуть своё влияние и не быть под каблуком серых Шольцев
2. ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ - главная наука будущей элиты Британии .
Для повного розуміння того, як рф "взяли під контроль Маріуполь":
"Попри надскладну ситуацію, полк «Азов» за останні дві доби знищив: 3 танки, 2 БМП та БТР".
Поки рашистська пропаґанда вішає своїм глядачам локшину на вуха, наші бійці просто працюють
Брати по Зброї
Как долго Запад готов оказывать такую помощь?
Кто платит, тот и музыку заказывает.
И народ -- большой патриот
Большей гарантии -- нам никто не даст
/ВП возродить сделать лучшим в мире / Это подсилу Украине
Никого не слушать - делать что надо народу Украины
/а не как Ющенко ''а что скажет президент США'' /
Ещё прошу избавтесь от ненормативной лексики
Мы же на голову выше русских
Поэтому взят курс на уничтожение Украины и украинцев.
И кстати, гансов и макронов это тоже несколько напрягает, ведь они сейчас лидеры в ЕС.
значит зе донесет ***** что оно должно здохнуть!
а тут тем более
ему надо с байденом встречаться
они же с нато воюют
я понимаю что дипломатия требует мягкие слова подбирать
но в данном случае встреча невозможна по простой причине
нет повода для переговоров
вот увидите, усы пескова так скажут