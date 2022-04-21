Війна може закінчитися переговорами Зеленського й Путіна, - Подоляк

Війна Росії проти України може бути завершена прямими перемовинами між главами двох держав.

Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Це те, над чим працює сьогодні команда юристів, консультантів і переговорна група з української сторони. Відповідно, ми сподіваємося, що позиції Президента Володимира Зеленського будуть надзвичайно міцними на цих переговорах", – сказав він.

Михайло Подоляк переконаний, що Зеленський зуміє на переговорах донести до Путіна ключові, принципові для України речі.

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Водночас, на думку Подоляка, потрібно дочекатися розвитку ситуації на Донбасі.

"Ресурсів у них достатньо, ракет достатньо, бомбардувати наші міста вони, на жаль, продовжують. У них іще є жива сила й техніка, яку їм не шкода знищити на наших полях. Тому давайте почекаємо якийсь час, і тоді ми зможемо вже судити про позиції сторін, насамперед президента України, на майбутніх двосторонніх зустрічах", - зазначив радник голови ОП.

На його думку, як розвиватимуться події, стане зрозуміло в найближчий тиждень-півтора.

"У Збройних Сил України немає іншого шляху, як здобувати сьогодні тактичні перемоги на сході країни. Це принципово важливо, щоб ми залишилися вільними, не жили в таборі", - Подоляк.