Війна може закінчитися переговорами Зеленського й Путіна, - Подоляк
Війна Росії проти України може бути завершена прямими перемовинами між главами двох держав.
Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу глави держави.
"Це те, над чим працює сьогодні команда юристів, консультантів і переговорна група з української сторони. Відповідно, ми сподіваємося, що позиції Президента Володимира Зеленського будуть надзвичайно міцними на цих переговорах", – сказав він.
Михайло Подоляк переконаний, що Зеленський зуміє на переговорах донести до Путіна ключові, принципові для України речі.
Водночас, на думку Подоляка, потрібно дочекатися розвитку ситуації на Донбасі.
"Ресурсів у них достатньо, ракет достатньо, бомбардувати наші міста вони, на жаль, продовжують. У них іще є жива сила й техніка, яку їм не шкода знищити на наших полях. Тому давайте почекаємо якийсь час, і тоді ми зможемо вже судити про позиції сторін, насамперед президента України, на майбутніх двосторонніх зустрічах", - зазначив радник голови ОП.
На його думку, як розвиватимуться події, стане зрозуміло в найближчий тиждень-півтора.
"У Збройних Сил України немає іншого шляху, як здобувати сьогодні тактичні перемоги на сході країни. Це принципово важливо, щоб ми залишилися вільними, не жили в таборі", - Подоляк.
Будь ласка, зачекайте...
Аркадий Бабченко, Нема розуму це зрозуміти?
рекомендую форумчанам материал , как в Британии выращивают элиту . Материал одного кацапа , НО СУТЬ В ИНОМ - прослушав жтот материал , начинаешь понимать Джонсона и британцев
‼️‼️‼️Всë, что нужно знать о британской элите (О. Яновский, А. Фурсов)
https://youtu.be/i3WHkjylgS4
Становится понятным Брексид - Британия хочет вернуть своё влияние и не быть под каблуком серых Шольцев
2. ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ - главная наука будущей элиты Британии .
Для повного розуміння того, як рф "взяли під контроль Маріуполь":
"Попри надскладну ситуацію, полк «Азов» за останні дві доби знищив: 3 танки, 2 БМП та БТР".
Поки рашистська пропаґанда вішає своїм глядачам локшину на вуха, наші бійці просто працюють
Брати по Зброї
Как долго Запад готов оказывать такую помощь?
Кто платит, тот и музыку заказывает.
И народ -- большой патриот
Большей гарантии -- нам никто не даст
/ВП возродить сделать лучшим в мире / Это подсилу Украине
Никого не слушать - делать что надо народу Украины
/а не как Ющенко ''а что скажет президент США'' /
Ещё прошу избавтесь от ненормативной лексики
Мы же на голову выше русских
Поэтому взят курс на уничтожение Украины и украинцев.
И кстати, гансов и макронов это тоже несколько напрягает, ведь они сейчас лидеры в ЕС.
значит зе донесет ***** что оно должно здохнуть!
а тут тем более
ему надо с байденом встречаться
они же с нато воюют
я понимаю что дипломатия требует мягкие слова подбирать
но в данном случае встреча невозможна по простой причине
нет повода для переговоров
вот увидите, усы пескова так скажут