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Зеленський (22411) путін (23317) Подоляк Михайло (305) переговори з Росією (839)

Війна може закінчитися переговорами Зеленського й Путіна, - Подоляк

зеленський,путін

Війна Росії проти України може бути завершена прямими перемовинами між главами двох держав.

Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Це те, над чим працює сьогодні команда юристів, консультантів і переговорна група з української сторони. Відповідно, ми сподіваємося, що позиції Президента Володимира Зеленського будуть надзвичайно міцними на цих переговорах", – сказав він.

Михайло Подоляк переконаний, що Зеленський зуміє на переговорах донести до Путіна ключові, принципові для України речі.

Читайте: Джонсон про перемовини України з РФ: Як можна домовлятися з крокодилом, коли у нього в щелепах нога?

Водночас, на думку Подоляка, потрібно дочекатися розвитку ситуації на Донбасі.

"Ресурсів у них достатньо, ракет достатньо, бомбардувати наші міста вони, на жаль, продовжують. У них іще є жива сила й техніка, яку їм не шкода знищити на наших полях. Тому давайте почекаємо якийсь час, і тоді ми зможемо вже судити про позиції сторін, насамперед президента України, на майбутніх двосторонніх зустрічах", - зазначив радник голови ОП.

На його думку, як розвиватимуться події, стане зрозуміло в найближчий тиждень-півтора.

"У Збройних Сил України немає іншого шляху, як здобувати сьогодні тактичні перемоги на сході країни. Це принципово важливо, щоб ми залишилися вільними, не жили в таборі", - Подоляк.

Автор: 
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Топ коментарі
+96
Аркадий Бабченко

Интересно, а те, кто с дерьмом смешивал минские договоренности и орал про барыгу Порошенко, теперь понимают, что было бы, если бы вот это всё не удалось остановить в 2015-м оти оно - вот это всё - поперло бы тогда, всей этой тысячей танков, двумястами тысячами орков, полутысячей самолетов, тысячами ракет и сотнями тысяч снарядов и авиабомб, на страну, не имеющую к тому моменту армии практически вообще и ПВО совсем вообще?
Остановлено подписанием одной бумажки. Одной филькиной грамоты.
Выиграно восемь лет. За которые построена та армия и та оборона, об которую разбиваются сейчас волны орков.
Сколько ж говна было за эти восемь лет, бог ты мой...
**** такая, барыга проклятый.
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21.04.2022 10:46
+67
навіть не думайте віддавати Донбас, пєрєговорщікі!
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21.04.2022 10:46
+65
Всё неймётся нашему "генералиссиму" в глаза (очко) путину заглянуть
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21.04.2022 10:53
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З Криму повідомляють - вода по каналу іде...
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21.04.2022 12:51 Відповісти
не знаю що там іде. По ідеї, це технічно неможливо. Там рівень висот не той, щоби самотоком йшла. Якщо реально йде, то це значить насосні станції не виведені з ладу здали ворогу, а це вже пряма зрада.
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21.04.2022 16:08 Відповісти
Війна може не закінчитись, а призупинитись перемовинами, а точніше державною зрадою зі сторони Зе (якщо він піде на це). Точно так само зробив Порошенко підписавши "Мінськ" (а по суті вчинив державну зраду) ,виконав вимоги росіян. На скільки їх вистачило на 7 років? І знову пішли в наступ. Усі домовленості з росіянами це відтермінування їхнього нападу і ще більшого нашого знищення.
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21.04.2022 11:10 Відповісти
синдром, у пороха небуло армії,і не було чим воювати. а у цього зепаліона одна з найкращих армій світу. і озброєння підвозять регулярно. також завдяки і пороху. я не фанат пороха і ніколи ним не був. але правда така що москву потопили тими ракетами які розробили при порохові,і виробництво якиз заблокував зелебуін.і ще багато чого він заблокував. а 10км доріг,що зебуін робив,коштує як дивізіон "Нептунів" от і рахуй,якщо вмієш.
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21.04.2022 11:18 Відповісти
Під час пидписання мінську у Пороха не було армії! Це треба знати, якщо ти не троль!
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21.04.2022 11:23 Відповісти
"Интересно, а те, кто с дерьмом смешивал минские договоренности и орал про барыгу Порошенко, теперь понимают, что было бы, если бы вот это всё не удалось остановить в 2015-м оти оно - вот это всё - поперло бы тогда, всей этой тысячей танков, двумястами тысячами орков, полутысячей самолетов, тысячами ракет и сотнями тысяч снарядов и авиабомб, на страну, не имеющую к тому моменту армии практически вообще и ПВО совсем вообще?"

Аркадий Бабченко, Нема розуму це зрозуміти?
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21.04.2022 16:57 Відповісти
ну ось роспочалося.....зараз почуємо стогін зеленої мразоти що люди страждають і потрібно припинити війну підписавши капітуляцію...
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21.04.2022 11:10 Відповісти
Український народ, українська армія, наші союзники НЕ дозволять керівництву України залишити недобитою армію російського ворога і окуповані ним українські території. Нам простіше змінити нинішню владу, ніж через пару років продовжувати цю війну з ворогом, що зализав рани і знову напав. Імперія Зла має бути знищена в Україні на наступні віки.
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21.04.2022 11:11 Відповісти
Об чем, путана себе поставила цель идти до конца... О деокупации Крыма разве что
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21.04.2022 11:12 Відповісти
на зараз це будуть не переговори,а договорняк . навіть Борька Джонсон сказав щось про крокодила.Якщо зєля навіть і хоче зробити для держави щось добре, в чому я особисто маю сумніви і не вірю жодному його слову, то виглядає це яу капітуляція перед ворогом що має тяжкі поранення в голову і ноги,і неможе втікти і ддумати вже неможе.І тут великий полководець зепаліон пропонує договір,який дасть можливість ворогу відновити сили для нового нападу,а зепаліон буде виглядати миротворцем,який приніс в державу тимчасовий мир.Кому це треба? давайте разом подумаємо,враховуючи всі аргументи за і проти і реально опираючись на правдиві факти а не на срачку люсі аристович.
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21.04.2022 11:12 Відповісти
Подоляк Джонсона не читает

рекомендую форумчанам материал , как в Британии выращивают элиту . Материал одного кацапа , НО СУТЬ В ИНОМ - прослушав жтот материал , начинаешь понимать Джонсона и британцев

‼️‼️‼️Всë, что нужно знать о британской элите (О. Яновский, А. Фурсов)

https://youtu.be/i3WHkjylgS4
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21.04.2022 11:15 Відповісти
1.
Становится понятным Брексид - Британия хочет вернуть своё влияние и не быть под каблуком серых Шольцев
2. ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ - главная наука будущей элиты Британии .
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21.04.2022 11:17 Відповісти
про що переговорами? війна може закінчитись так, щоб путін вже нічого не міг говорити і не мав повноважень навіть гикати - інакше війна не закінчиться
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21.04.2022 11:16 Відповісти
ЗЕ-влада із самого початку так працює,провіряє реакцію суспільста на скільки можна здати інтереси України
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21.04.2022 11:18 Відповісти
Треба проводити переговори в зруйнований москві. Тема переговорів: кількість кацапських рабів на відбудову України, та кількість яка підлягає знищенню. Слава Україні!!! Смерть Москві та москалям !!!
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21.04.2022 11:19 Відповісти
https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych?__cft__[0]=AZVfWQ_7LXdeh-cthu7YwtyWnQSgHDgMwRcId7MNvgnKjhpX_OrL37C_Eq4ZhtOaJAHzgBPLAMofnD4qnjEAVa-mrKut-Ss9Wvi9GEY6cLSaoWYi8liwF4Sg-1sEtdwHbu8&__tn__=-UC%2CP-R Lesya Porutska-Sakovych

Для повного розуміння того, як рф "взяли під контроль Маріуполь":

"Попри надскладну ситуацію, полк «Азов» за останні дві доби знищив: 3 танки, 2 БМП та БТР".

Поки рашистська пропаґанда вішає своїм глядачам локшину на вуха, наші бійці просто працюють

Брати по Зброї





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21.04.2022 11:21 Відповісти
У Зе какая то неистребимая любовь к кремлевскому убийце и вору, понятно, шо лицедей никогда не был патриотом Украины, он вынужден играть эту роль, украинский народ заставил, в душе он был и остался извращенцем.
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21.04.2022 11:29 Відповісти
Как долго продержалась бы Украина без финансовой и военной помощи Запада?
Как долго Запад готов оказывать такую помощь?

Кто платит, тот и музыку заказывает.
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21.04.2022 11:30 Відповісти
после подписания мирного договора, с раши снимут санкции, а раша будет выжидать, что бы опять позже оттяпать кусок Украины, и всё пойдёт опять пo кругу!!!!
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21.04.2022 11:31 Відповісти
Мрази хамелион🐲 Ы призывают МИР признать ********* страной ТЕРРОРИСТКОЙ ,а сами ДОГОВОРНЯКИ мутят 🙈С ТЕРРОРИСТАМИ НЕ ДОГОВАРИВАЮТСЯ - УТИЛИЗИРУЮТ ‼️
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21.04.2022 12:00 Відповісти
Джонсон!!! Капітулянти щось знову хочуть вчудити.
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21.04.2022 11:32 Відповісти
Та пишіть вже конкретно:"Пане Джонсон! Є нагальнапотреба відвідати Київ, бо в декого знову маніакальні ідеї про "мір посрєдінє" в голову лізуть".
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21.04.2022 13:02 Відповісти
Так і хочеться добавити: приїжджай знову і промивай те місце, де би мали бути мізки.
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21.04.2022 17:01 Відповісти
Найбільши колоборанти в Україні,це зеля зі своєю шоблою.Вони реально хочуть здати Україну.Ім заважає це зробити тільки путін,котрий,поки що,домовлятися не збирається а хоче все захопити.
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21.04.2022 11:33 Відповісти
А может спросить у тех бойцов из Мареуполя Харькова Сум что они думают.
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21.04.2022 11:34 Відповісти
А може ти спитаєш там де ще немає війни?
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21.04.2022 16:43 Відповісти
Как османской турции, где янычари свергали, и назначали султанов что ли, пуст каждый занимаются своим делом..
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21.04.2022 17:05 Відповісти
Ну так скоро майскіє, шашлички замариновані, а тут війна якась. Пацани вже давно про все добазарились, ще до 24-го лютого, а тут якісь ЗСУ вписались...
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21.04.2022 11:35 Відповісти
Не тільки війна може закінчитися після таких переговорів, а і життя багатьох слуг...
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21.04.2022 11:37 Відповісти
почему агентура фсб правит в офисе президента?
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21.04.2022 11:39 Відповісти
так треба для коломИйського. Він створив цю блаЗЄ-команду.
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21.04.2022 11:45 Відповісти
Гарантии нашей безопасности -- это наша армия
И народ -- большой патриот
Большей гарантии -- нам никто не даст
/ВП возродить сделать лучшим в мире / Это подсилу Украине
Никого не слушать - делать что надо народу Украины
/а не как Ющенко ''а что скажет президент США'' /
Ещё прошу избавтесь от ненормативной лексики
Мы же на голову выше русских
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21.04.2022 11:41 Відповісти
Для рашафашистов не так важен Крым и Донбас и Херсон. Найбольшая опасность для московской власти - государство Украина. Независимая европейская Украина имеет ресурсы и работящий народ- патриот, может стать цивилизованным, самым богатым, процветающим государством Европы. А Московия так и будет сидеть там, где она всегда сидит.
Поэтому взят курс на уничтожение Украины и украинцев.

И кстати, гансов и макронов это тоже несколько напрягает, ведь они сейчас лидеры в ЕС.
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21.04.2022 14:54 Відповісти
подляче, може "переговори" будуть на "майскіх_шашликах"?
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21.04.2022 11:43 Відповісти
Центр принятия решений на рашке, это москва(кремль) и бункеры Ху*ла. Если по ним йо*нуть тактическим ЯО война остановится, наверное.
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21.04.2022 11:44 Відповісти
У нас все тримається на ЗСУ, ТРО, волонтерах, простому народі... І вирішувати будуть вони, а не якісь зебіли, через тупість яких країна виявилась абсолютно не підготовленою до війни
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21.04.2022 12:01 Відповісти
Хтось може втокмачить тим хронічним зрадникам-переговорникам, що для домовленістю з виродком, треба йому щось запропонувати, чого у нього ще немає - Крим, Донецька, Луганська, Херсонська и Запорізька у нього вже є! Що далі йому кинути в пельку? А через рік, максимум, нова ще більш жорстокіша війна на винищення. А наші партнери скажуть, що раз ви самі такі розумні, то самі і воюйте, а ми від вас вже втомилися, та ще і рахунок за допомогу виставлять, бо розумна людина так би і вчинила. ***... бегі Вова бегі!
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21.04.2022 12:02 Відповісти
Хунта, ты где? Мы тебя уже заждались...
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21.04.2022 12:03 Відповісти
А довге спілкування тебе подляка з абхазом закінчиться тим що арахам стане твоїм сексуальним партнером.
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21.04.2022 12:24 Відповісти
Подоляк , тебе за кораблём, ну ты в курсе . О чем разговаривать с террористом ,. Твою жену изнасиловали , а ты будешь разговаривать с насильником
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21.04.2022 12:40 Відповісти
Как с террористами можно договорится, когда у них одна цель, уничтожить Украину?
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21.04.2022 12:43 Відповісти
Запитайте у зелених холуїв *****.
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21.04.2022 12:57 Відповісти
Подоляк- шмаркля зеленосрака. Ти ж прекрасно розумієш, що війні кінця краю нема, бо фюрер хоче знищити ВСЮ Україну!. Але ж треба відробляти бабло, тому треба глибше засунути язика в сраку Зе! Тху, яка гидота цей подоляк!
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21.04.2022 12:45 Відповісти
Михайло Подоляк переконаний, що Зеленський зуміє на переговорах донести до Путіна ключові, принципові для України речі. Джерело: https://censor.net/ua/n3335699

значит зе донесет ***** что оно должно здохнуть!
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21.04.2022 12:45 Відповісти
Подоляк уже обо всём договорился ?
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21.04.2022 13:19 Відповісти
Переговоры Зе-Хуйло - песец Украине.
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21.04.2022 14:59 Відповісти
Війна повинна закінчитися публічною стратою хйла.
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21.04.2022 15:17 Відповісти
подоляк з аграхамиею вже взяли гроші.....та передали найвеличнішому??
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21.04.2022 18:26 Відповісти
ПЕРЕГОВОРЫ О КОНЦЕ РОССИИ !?)
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21.04.2022 18:51 Відповісти
Знову стара пісня про "догориться где-то посередине" та "компромісні території"? Та в..ть хтось його вже по котелку.
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21.04.2022 19:23 Відповісти
оно с 19го при "мироной жизни" никак не хотело встречатся
а тут тем более
ему надо с байденом встречаться
они же с нато воюют

я понимаю что дипломатия требует мягкие слова подбирать
но в данном случае встреча невозможна по простой причине
нет повода для переговоров
вот увидите, усы пескова так скажут
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21.04.2022 20:02 Відповісти
ааа капутыляция, зрада, спасите-памагите.
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22.04.2022 03:19 Відповісти
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