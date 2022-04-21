РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9272 посетителя онлайн
Новости Газовая война
5 439 13
Газ (9402) газопровод (829) ГТС (987) Северный поток (1443)

Украина добивается перенаправления газоснабжения из Северного потока-1 в ГТС

гтс

Украина пытается убедить западных союзников перенести часть объемов газоснабжения из Северного потока-1 в украинский газопровод.

По словам чиновников энергетической отрасли Украины, это заставит россию платить больше за транзит, что помогло бы усилить оборону и удержать россию от нанесения ущерба украинским газопроводам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Представители НАК "Нафтогаз Украины" провели неделю в Вашингтоне, встречаясь с должностными лицами администрации и законодателями Конгресса, чтобы побудить их убедить Германию и других европейских союзников принять этот план.

Россия поставляет в Германию 55 млрд кубометров природного газа в год по Северному потоку-1. Еще 40 млрд куб. м транспортируется в Европу через газотранспортную систему Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина предложила ЕС комплексный подход для избавления зависимости от энергоресурсов с РФ

Ее мощности превышают 100 млрд куб. м и она может легко взять на себя объемы, перекачиваемые Северным потоком-1.

Украинские чиновники предложили немедленно направить 40% газа из Северного потока-1 через украинский трубопровод, постепенно увеличивая объемы до 100% к апрелю 2023 года. Это даст странам ЕС время для создания зимних запасов и диверсификации.

Как сообщалось, Германия остановила ввод в эксплуатацию российского проекта Северный поток-2 стоимостью 11 млрд долларов, который должен был удвоить объемы газоснабжения в ФРГ. Строительство завершилось в конце прошлого года, но газопровод так и не был запущен в работу.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+6
Тобто гнути нашу лінію та вимагати поставок хорошої зброї ми не будемо? будемо нити на колінах? Газ газ газ переведіть на нас газ... все щоб бути у залежності від транзиту і пуйла... ні яєць ні амбіцій... малороські бариги
показать весь комментарий
21.04.2022 11:18
+3
может сегодня он сдохнет?
показать весь комментарий
21.04.2022 10:57
+2
Оце правильно! Не лише кацапню всього позбавляти, а й Німеччину! Жодного морально права ці нацисти не мають щоб бути найбагатшою найрозвиненішою найпершою найвпливовішою країною Європи!
показать весь комментарий
21.04.2022 11:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
может сегодня он сдохнет?
показать весь комментарий
21.04.2022 10:57 Ответить
Хто, 140млн. свинособак, які винні у війні?
показать весь комментарий
21.04.2022 11:41 Ответить
Надеюсь ПОСЛЕ СМЕРТИ ХРЕМЛЕВСКИХ ЗВЕРЕЙ ?
показать весь комментарий
21.04.2022 10:57 Ответить
Оце правильно! Не лише кацапню всього позбавляти, а й Німеччину! Жодного морально права ці нацисти не мають щоб бути найбагатшою найрозвиненішою найпершою найвпливовішою країною Європи!
показать весь комментарий
21.04.2022 11:00 Ответить
Не все і там однозначно - не потрібно робити чорно/біле зображення (дають зброю - ганси молодці, не дають - прихвостні пуйла):

В правительстве Германии не стихают споры относительно поставок тяжелого вооружения Украине, и нерешительность канцлера ФРГ Олафа Шольца может привести к его отставке. Об этом пишет немецкий журнал https://www.spiegel.de/politik/deutschland/friedrich-merz-versus-kanzler-olaf-scholz-wagt-die-union-das-projekt-kanzler-sturz-a-8782cd1b-9b16-4d1a-89e4-6f37065fc8fd/ Spiegel .

По словам издания, лидеры оппозиционного блока партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) на следующей неделе намерены внести в бундестаг проект резолюции о поставках тяжелого вооружения Украине, если этого не сделает Шольц, пишет издание. И, прогнозирует Spiegel, оно может даже собрать большинство голосов - поскольку многие в самой коалиции поддерживают эту идею, не прислушиваясь к позиции канцлера.

«В этом случае позиция Шольца настолько сильно пошатнется, что ему фактически придется просить вотума доверия, т.е. обеспечить себе большинство в бундестаге», - говорится в сообщении.

Spiegel также указывает на то, что канцлера критикуют как оппозиция, так и участники проправительственной коалиции.
показать весь комментарий
21.04.2022 11:40 Ответить
Пойди расскажи это защитникам Мариуполя! Стыдоба!
показать весь комментарий
21.04.2022 15:25 Ответить
попробуйте з ціною покрутити- ганси за евро вдавляться
показать весь комментарий
21.04.2022 11:00 Ответить
Тут некоторые гении требовали перекрыть газ на Германию не подумав своими куриными мозгами что лапотные тогда сразу разобьют нашу ГТС и большая часть населения останется без газа.
показать весь комментарий
21.04.2022 11:02 Ответить
''Експерд'' ти хоть уявляєш що це таке газотранспортна система?
показать весь комментарий
21.04.2022 11:08 Ответить
Тобто гнути нашу лінію та вимагати поставок хорошої зброї ми не будемо? будемо нити на колінах? Газ газ газ переведіть на нас газ... все щоб бути у залежності від транзиту і пуйла... ні яєць ні амбіцій... малороські бариги
показать весь комментарий
21.04.2022 11:18 Ответить
Ребята! Пилить хочется, а нечего?
показать весь комментарий
21.04.2022 15:27 Ответить
Так отказаться от газа рф или перенаправить через Украину?
показать весь комментарий
21.04.2022 11:47 Ответить
вот такая гибридная ситуация...
показать весь комментарий
22.04.2022 03:18 Ответить
 
 