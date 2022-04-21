Украина добивается перенаправления газоснабжения из Северного потока-1 в ГТС
Украина пытается убедить западных союзников перенести часть объемов газоснабжения из Северного потока-1 в украинский газопровод.
По словам чиновников энергетической отрасли Украины, это заставит россию платить больше за транзит, что помогло бы усилить оборону и удержать россию от нанесения ущерба украинским газопроводам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Представители НАК "Нафтогаз Украины" провели неделю в Вашингтоне, встречаясь с должностными лицами администрации и законодателями Конгресса, чтобы побудить их убедить Германию и других европейских союзников принять этот план.
Россия поставляет в Германию 55 млрд кубометров природного газа в год по Северному потоку-1. Еще 40 млрд куб. м транспортируется в Европу через газотранспортную систему Украины.
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Ее мощности превышают 100 млрд куб. м и она может легко взять на себя объемы, перекачиваемые Северным потоком-1.
Украинские чиновники предложили немедленно направить 40% газа из Северного потока-1 через украинский трубопровод, постепенно увеличивая объемы до 100% к апрелю 2023 года. Это даст странам ЕС время для создания зимних запасов и диверсификации.
Как сообщалось, Германия остановила ввод в эксплуатацию российского проекта Северный поток-2 стоимостью 11 млрд долларов, который должен был удвоить объемы газоснабжения в ФРГ. Строительство завершилось в конце прошлого года, но газопровод так и не был запущен в работу.
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В правительстве Германии не стихают споры относительно поставок тяжелого вооружения Украине, и нерешительность канцлера ФРГ Олафа Шольца может привести к его отставке. Об этом пишет немецкий журнал https://www.spiegel.de/politik/deutschland/friedrich-merz-versus-kanzler-olaf-scholz-wagt-die-union-das-projekt-kanzler-sturz-a-8782cd1b-9b16-4d1a-89e4-6f37065fc8fd/ Spiegel .
По словам издания, лидеры оппозиционного блока партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) на следующей неделе намерены внести в бундестаг проект резолюции о поставках тяжелого вооружения Украине, если этого не сделает Шольц, пишет издание. И, прогнозирует Spiegel, оно может даже собрать большинство голосов - поскольку многие в самой коалиции поддерживают эту идею, не прислушиваясь к позиции канцлера.
«В этом случае позиция Шольца настолько сильно пошатнется, что ему фактически придется просить вотума доверия, т.е. обеспечить себе большинство в бундестаге», - говорится в сообщении.
Spiegel также указывает на то, что канцлера критикуют как оппозиция, так и участники проправительственной коалиции.