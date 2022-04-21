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Україна домагається перенаправлення газопостачання з Північного потоку-1 до ГТС

гтс

Україна намагається переконати західних союзників перенести частину обсягів газопостачання з Північного потоку-1 до українського газогону.

За словами посадовців енергетичної галузі України, це змусить росію платити більше за транзит, що допомогло б посилити оборону та стримати росію від заподіяння шкоди українським газопроводам, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Представники НАК "Нафтогаз України" провели тиждень у Вашингтоні, зустрічаючись із посадовцями адміністрації та законодавцями Конгресу, щоб спонукати їх переконати Німеччину та інших європейських союзників ухвалити цей план.

Росія постачає в Німеччину 55 млрд кубометрів природного газу на рік по Північному потоку-1. Ще 40 млрд куб. м транспортується в Європу через газотранспортну систему України.

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Її потужності перевищують 100 млрд куб. м і вона може легко взяти на себе обсяги, що перекачуються Північним потоком-1.

Українські посадовці запропонували негайно спрямувати 40% газу з Північного потоку-1 через український трубопровід, поступово збільшуючи обсяги до 100% до квітня 2023 року. Це дасть країнам ЄС час для створення зимових запасів та диверсифікації.

Як повідомлялося, Німеччина зупинила введення в експлуатацію російського проєкту Північний потік-2 вартістю 11 млрд доларів, який мав подвоїти обсяги газопостачання до ФРН. Будівництво завершилося наприкінці минулого року, але газогін так і не було запущено в роботу.

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Топ коментарі
+6
Тобто гнути нашу лінію та вимагати поставок хорошої зброї ми не будемо? будемо нити на колінах? Газ газ газ переведіть на нас газ... все щоб бути у залежності від транзиту і пуйла... ні яєць ні амбіцій... малороські бариги
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21.04.2022 11:18
+3
может сегодня он сдохнет?
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21.04.2022 10:57
+2
Оце правильно! Не лише кацапню всього позбавляти, а й Німеччину! Жодного морально права ці нацисти не мають щоб бути найбагатшою найрозвиненішою найпершою найвпливовішою країною Європи!
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21.04.2022 11:00
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может сегодня он сдохнет?
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21.04.2022 10:57 Відповісти
Хто, 140млн. свинособак, які винні у війні?
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21.04.2022 11:41 Відповісти
Надеюсь ПОСЛЕ СМЕРТИ ХРЕМЛЕВСКИХ ЗВЕРЕЙ ?
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21.04.2022 10:57 Відповісти
Оце правильно! Не лише кацапню всього позбавляти, а й Німеччину! Жодного морально права ці нацисти не мають щоб бути найбагатшою найрозвиненішою найпершою найвпливовішою країною Європи!
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21.04.2022 11:00 Відповісти
Не все і там однозначно - не потрібно робити чорно/біле зображення (дають зброю - ганси молодці, не дають - прихвостні пуйла):

В правительстве Германии не стихают споры относительно поставок тяжелого вооружения Украине, и нерешительность канцлера ФРГ Олафа Шольца может привести к его отставке. Об этом пишет немецкий журнал https://www.spiegel.de/politik/deutschland/friedrich-merz-versus-kanzler-olaf-scholz-wagt-die-union-das-projekt-kanzler-sturz-a-8782cd1b-9b16-4d1a-89e4-6f37065fc8fd/ Spiegel .

По словам издания, лидеры оппозиционного блока партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) на следующей неделе намерены внести в бундестаг проект резолюции о поставках тяжелого вооружения Украине, если этого не сделает Шольц, пишет издание. И, прогнозирует Spiegel, оно может даже собрать большинство голосов - поскольку многие в самой коалиции поддерживают эту идею, не прислушиваясь к позиции канцлера.

«В этом случае позиция Шольца настолько сильно пошатнется, что ему фактически придется просить вотума доверия, т.е. обеспечить себе большинство в бундестаге», - говорится в сообщении.

Spiegel также указывает на то, что канцлера критикуют как оппозиция, так и участники проправительственной коалиции.
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21.04.2022 11:40 Відповісти
Пойди расскажи это защитникам Мариуполя! Стыдоба!
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21.04.2022 15:25 Відповісти
попробуйте з ціною покрутити- ганси за евро вдавляться
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21.04.2022 11:00 Відповісти
Тут некоторые гении требовали перекрыть газ на Германию не подумав своими куриными мозгами что лапотные тогда сразу разобьют нашу ГТС и большая часть населения останется без газа.
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21.04.2022 11:02 Відповісти
''Експерд'' ти хоть уявляєш що це таке газотранспортна система?
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21.04.2022 11:08 Відповісти
Тобто гнути нашу лінію та вимагати поставок хорошої зброї ми не будемо? будемо нити на колінах? Газ газ газ переведіть на нас газ... все щоб бути у залежності від транзиту і пуйла... ні яєць ні амбіцій... малороські бариги
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21.04.2022 11:18 Відповісти
Ребята! Пилить хочется, а нечего?
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21.04.2022 15:27 Відповісти
Так отказаться от газа рф или перенаправить через Украину?
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21.04.2022 11:47 Відповісти
вот такая гибридная ситуация...
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22.04.2022 03:18 Відповісти
 
 