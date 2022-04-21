Україна домагається перенаправлення газопостачання з Північного потоку-1 до ГТС
Україна намагається переконати західних союзників перенести частину обсягів газопостачання з Північного потоку-1 до українського газогону.
За словами посадовців енергетичної галузі України, це змусить росію платити більше за транзит, що допомогло б посилити оборону та стримати росію від заподіяння шкоди українським газопроводам, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Представники НАК "Нафтогаз України" провели тиждень у Вашингтоні, зустрічаючись із посадовцями адміністрації та законодавцями Конгресу, щоб спонукати їх переконати Німеччину та інших європейських союзників ухвалити цей план.
Росія постачає в Німеччину 55 млрд кубометрів природного газу на рік по Північному потоку-1. Ще 40 млрд куб. м транспортується в Європу через газотранспортну систему України.
Її потужності перевищують 100 млрд куб. м і вона може легко взяти на себе обсяги, що перекачуються Північним потоком-1.
Українські посадовці запропонували негайно спрямувати 40% газу з Північного потоку-1 через український трубопровід, поступово збільшуючи обсяги до 100% до квітня 2023 року. Це дасть країнам ЄС час для створення зимових запасів та диверсифікації.
Як повідомлялося, Німеччина зупинила введення в експлуатацію російського проєкту Північний потік-2 вартістю 11 млрд доларів, який мав подвоїти обсяги газопостачання до ФРН. Будівництво завершилося наприкінці минулого року, але газогін так і не було запущено в роботу.
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В правительстве Германии не стихают споры относительно поставок тяжелого вооружения Украине, и нерешительность канцлера ФРГ Олафа Шольца может привести к его отставке. Об этом пишет немецкий журнал https://www.spiegel.de/politik/deutschland/friedrich-merz-versus-kanzler-olaf-scholz-wagt-die-union-das-projekt-kanzler-sturz-a-8782cd1b-9b16-4d1a-89e4-6f37065fc8fd/ Spiegel .
По словам издания, лидеры оппозиционного блока партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) на следующей неделе намерены внести в бундестаг проект резолюции о поставках тяжелого вооружения Украине, если этого не сделает Шольц, пишет издание. И, прогнозирует Spiegel, оно может даже собрать большинство голосов - поскольку многие в самой коалиции поддерживают эту идею, не прислушиваясь к позиции канцлера.
«В этом случае позиция Шольца настолько сильно пошатнется, что ему фактически придется просить вотума доверия, т.е. обеспечить себе большинство в бундестаге», - говорится в сообщении.
Spiegel также указывает на то, что канцлера критикуют как оппозиция, так и участники проправительственной коалиции.