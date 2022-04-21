Зеленскому, Овсянниковой и Тихановской присудили немецкую премию СМИ за свободу

Немецкую Премию СМИ за свободу в этом году получают президент Украины Владимир Зеленский, российская пропагандистка Марина Овсянникова и экскандадит в президенты Беларуси Светлана Тихановская.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Настоящее время".

Нынешняя награда посвящена борьбе за свободу в Восточной Европе. Церемония награждения состоится 22 апреля.

"Украинцы, белорусы и россияне стоят на передовой борьбы против зла, против войны и тирании в Восточной Европе и мужественно защищают свою, а также нашу свободу. Словами, делами, великой отвагой и своими жизнями", – говорится в обосновании жюри.

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Премия СМИ за свободу присуждается общественным деятелям, которые, по мнению жюри, особенно привержены свободе выражения мнений, социальному взаимодействию, политическому диалогу и демократии. В числе обладателей награды – экс-канцлер Австрии Себастьян Курц, президент СССР Михаил Горбачев и министр финансов Германии Кристиан Линднер (Christian Lindner).