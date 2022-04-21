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Германия (6726) Зеленский (19024) премия (457) Тихановская (390) Овсяникова (9)

Зеленскому, Овсянниковой и Тихановской присудили немецкую премию СМИ за свободу

зеленський,фейспалм

Немецкую Премию СМИ за свободу в этом году получают президент Украины Владимир Зеленский, российская пропагандистка Марина Овсянникова и экскандадит в президенты Беларуси Светлана Тихановская.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Настоящее время".

Нынешняя награда посвящена борьбе за свободу в Восточной Европе. Церемония награждения состоится 22 апреля.

"Украинцы, белорусы и россияне стоят на передовой борьбы против зла, против войны и тирании в Восточной Европе и мужественно защищают свою, а также нашу свободу. Словами, делами, великой отвагой и своими жизнями", – говорится в обосновании жюри.

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Премия СМИ за свободу присуждается общественным деятелям, которые, по мнению жюри, особенно привержены свободе выражения мнений, социальному взаимодействию, политическому диалогу и демократии. В числе обладателей награды – экс-канцлер Австрии Себастьян Курц, президент СССР Михаил Горбачев и министр финансов Германии Кристиан Линднер (Christian Lindner).
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Топ комментарии
+70
Овсянніковій... німці геть йолопи.
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21.04.2022 11:03
+61
Зеленському за закриття каналів
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21.04.2022 11:04
+55
всі 3 кремлівські консерви, отримали нагороди від крмелівської консерви в Німеччині - Bellissimo
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21.04.2022 11:04
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Страница 2 из 2
Мені здається, що це поняття "сміливість" у сприйнятті німецького суспільства. Що стосується поняття "визнати свої помилки", то воно має відношення до процесів без людських жертв (наприклад у бізнесі) та в процесах, що мають зворотню дію. Коли є масові людські жертви, то має бути каяття, яке несе глибинне переосмислення своїх дій та способу мислення і не може супроводжуватися продовженням попереднього виду діяльності та способу життя . Все інше - балачки.
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21.04.2022 11:44 Ответить
а спитайте тихановську чий Крим ....ну ще разок, для достовірності . Може і на Нобеля потяне
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21.04.2022 11:45 Ответить
а овсянникову не хотите спросить??
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22.04.2022 00:29 Ответить
отак премії себе зкомпроментовують вщент.
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21.04.2022 11:58 Ответить
Блазень та біженка-котлетниця на утриманні Литви - це сила!!! Вони врятували світ.
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21.04.2022 12:13 Ответить
Ага, це та тіхановська яка злила протесті втікла, пока білорсів катували і вбивали? Оце так заслуги...
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21.04.2022 12:31 Ответить
ОДНЕ РАДУЄ, ЩО СЕРЕД НИХ НЕМАЄ УКРАЇНЦЯ, А ТО НІМЦІ ЯК ЗАВЖДИ ХОТІЛИ ВІДБЕЛИТИ РАШИСТІВ ТА ЇХ ПОСІБНИКІВ, СТВОРИТИ ТАКУЮ СОБІ ПУЙЛОВСКУЮ СПІЛКУ.
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21.04.2022 12:39 Ответить
О Д Н О З Н А Ч Н О
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21.04.2022 13:13 Ответить
3в1 -німецький гумор- три промосковські створіння в одній іржавій ********!.
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21.04.2022 13:26 Ответить
тиць-*******. Німці так і не порозумнішали.
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21.04.2022 13:55 Ответить
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21.04.2022 14:33 Ответить
це дно чи ще ні?
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21.04.2022 14:40 Ответить
Ні. Дна немає... В мене ********* луснул у 14-му, а у 19-му розлетівся вщент. З тих пір я не вірю у існування дна.
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21.04.2022 15:10 Ответить
Можливо його взагалі не існує. Такий собі сімулякр. Щось вигадане, на кшталт паралельних прямих.
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21.04.2022 15:24 Ответить
А що це було? Яка боротьба за свободу у людини, яка тяготіє до тоталітаризму?
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21.04.2022 15:22 Ответить
Две фсбэшницы и зюзя) Та еще компашка Немцы в своем репертуаре.
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21.04.2022 17:33 Ответить
в такой компании на месте зеленского я бы напрягся...
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22.04.2022 00:32 Ответить
верно.
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22.04.2022 03:17 Ответить
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