Зеленському, Овсянніковій та Тіхановській присудили німецьку премію ЗМІ за свободу

Німецьку Премію ЗМІ за свободу цьогоріч отримують президент України Володимир Зеленський, російська пропагандистка Марина Овсяннікова та екскандадит в президенти Білорусі Світлана Тіхановська.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настоящее время".

Цьогорічна нагорода присвячена боротьбі за свободу у Східній Європі. Церемонія нагородження відбудеться 22 квітня.

"Українці, білоруси та росіяни стоять на передовій боротьбі проти зла, проти війни та тиранії у Східній Європі та мужньо захищають свою, а також нашу свободу. Словами, справами, великою відвагою та своїми життями", – йдеться в обґрунтуванні журі.

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Премію ЗМІ за свободу присуджують громадським діячам, які, на думку журі, особливо віддані свободі вираження поглядів, соціальній взаємодії, політичному діалогу та демократії. Серед володарів нагороди – ексканцлер Австрії Себастьян Курц, президент СРСР Михайло Горбачов та міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Christian Lindner).