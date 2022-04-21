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Німеччина (7090) Зеленський (22411) премія (380) Тіхановська (389) Овсяннікова (9)

Зеленському, Овсянніковій та Тіхановській присудили німецьку премію ЗМІ за свободу

зеленський,фейспалм

Німецьку Премію ЗМІ за свободу цьогоріч отримують президент України Володимир Зеленський, російська пропагандистка Марина Овсяннікова та екскандадит в президенти Білорусі Світлана Тіхановська.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настоящее время".

Цьогорічна нагорода присвячена боротьбі за свободу у Східній Європі. Церемонія нагородження відбудеться 22 квітня.

"Українці, білоруси та росіяни стоять на передовій боротьбі проти зла, проти війни та тиранії у Східній Європі та мужньо захищають свою, а також нашу свободу. Словами, справами, великою відвагою та своїми життями", – йдеться в обґрунтуванні журі.

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Премію ЗМІ за свободу присуджують громадським діячам, які, на думку журі, особливо віддані свободі вираження поглядів, соціальній взаємодії, політичному діалогу та демократії. Серед володарів нагороди – ексканцлер Австрії Себастьян Курц, президент СРСР Михайло Горбачов та міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Christian Lindner).

Автор: 
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Топ коментарі
+70
Овсянніковій... німці геть йолопи.
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21.04.2022 11:03
+61
Зеленському за закриття каналів
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21.04.2022 11:04
+55
всі 3 кремлівські консерви, отримали нагороди від крмелівської консерви в Німеччині - Bellissimo
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21.04.2022 11:04
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Мені здається, що це поняття "сміливість" у сприйнятті німецького суспільства. Що стосується поняття "визнати свої помилки", то воно має відношення до процесів без людських жертв (наприклад у бізнесі) та в процесах, що мають зворотню дію. Коли є масові людські жертви, то має бути каяття, яке несе глибинне переосмислення своїх дій та способу мислення і не може супроводжуватися продовженням попереднього виду діяльності та способу життя . Все інше - балачки.
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21.04.2022 11:44 Відповісти
а спитайте тихановську чий Крим ....ну ще разок, для достовірності . Може і на Нобеля потяне
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21.04.2022 11:45 Відповісти
а овсянникову не хотите спросить??
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22.04.2022 00:29 Відповісти
отак премії себе зкомпроментовують вщент.
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21.04.2022 11:58 Відповісти
Блазень та біженка-котлетниця на утриманні Литви - це сила!!! Вони врятували світ.
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21.04.2022 12:13 Відповісти
Ага, це та тіхановська яка злила протесті втікла, пока білорсів катували і вбивали? Оце так заслуги...
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21.04.2022 12:31 Відповісти
ОДНЕ РАДУЄ, ЩО СЕРЕД НИХ НЕМАЄ УКРАЇНЦЯ, А ТО НІМЦІ ЯК ЗАВЖДИ ХОТІЛИ ВІДБЕЛИТИ РАШИСТІВ ТА ЇХ ПОСІБНИКІВ, СТВОРИТИ ТАКУЮ СОБІ ПУЙЛОВСКУЮ СПІЛКУ.
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21.04.2022 12:39 Відповісти
О Д Н О З Н А Ч Н О
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21.04.2022 13:13 Відповісти
3в1 -німецький гумор- три промосковські створіння в одній іржавій ********!.
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21.04.2022 13:26 Відповісти
тиць-*******. Німці так і не порозумнішали.
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21.04.2022 13:55 Відповісти
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21.04.2022 14:33 Відповісти
це дно чи ще ні?
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21.04.2022 14:40 Відповісти
Ні. Дна немає... В мене ********* луснул у 14-му, а у 19-му розлетівся вщент. З тих пір я не вірю у існування дна.
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21.04.2022 15:10 Відповісти
Можливо його взагалі не існує. Такий собі сімулякр. Щось вигадане, на кшталт паралельних прямих.
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21.04.2022 15:24 Відповісти
А що це було? Яка боротьба за свободу у людини, яка тяготіє до тоталітаризму?
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21.04.2022 15:22 Відповісти
Две фсбэшницы и зюзя) Та еще компашка Немцы в своем репертуаре.
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21.04.2022 17:33 Відповісти
в такой компании на месте зеленского я бы напрягся...
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22.04.2022 00:32 Відповісти
верно.
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22.04.2022 03:17 Відповісти
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