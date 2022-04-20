Германия обещает обучение и обслуживание для ВСУ
Глава МИД Германии Анналена Бербок во время визита в Ригу заявила, что в ситуации, когда другие страны предоставляют Украине артиллерию, Германия сможет обеспечить обучение и обслуживание Вооруженных сил Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.
Анналена Бербок назвала поставки немецкой бронетехники в Украину принципиально возможными. По ее словам, это не табу, однако в краткосрочной перспективе Бундесвер не в состоянии обеспечить оборудование такого типа.
Бербок также отметила, что Берлин решил не обнародовать информацию обо всем оружии, которое он поставил в поддержку Украины: "Мы поставили противотанковые ракеты, "Стингеры" и другие вещи, о которых никогда не говорили публично, чтобы эти поставки могли произойти быстро".
Отвечая на вопрос, пришлет ли Германия свою артиллерийскую систему Panzerhaubitze 2000, в которой, по словам некоторых экспертов, Украина нуждается для контратак против российских войск на Донбассе, министр ответила, что Германия поможет украинским солдатам учиться и обслуживать более совершенные артиллерийские системы, которые Украина может получить от других стран-союзников или купить напрямую.
"Если партнеры поставляют артиллерию, которую мы больше не можем поставлять, мы поможем с учебой и обслуживанием", - заявила Бербок.
По ее словам, Германия также предоставит Украине военную помощь в среднесрочной и долгосрочной перспективе в борьбе против России. Как отметила Бербок, речь идет не только об острой нужде: "Это также о следующих трех месяцах, а также следующих трех годах. И Германия сможет здесь сделать больше".
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то же расчет
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Назло маме отморожу уши.
офигенная логика,я себе запишу а то забуду.
Пам'ятаете Президента Трампа та як вiн тиснув на нiмцiв за це?
Трамп був правий у всьому.
Впрочем, сломанные часы дважды в день показывают правильное время. Признание Иерусалима и угроза вывести американские войска в Польшу - не знаю, сам ли трамп это придумал, но с ними я был согласен.
То есть вы не против такого поворота дел?
я - нет.
Их можно понять. я бы так же поступил на их месте.
У тебя прокси отклеился.
Бiльше нiчого
Вони всi давно купленi кацапiею
круть.
То есть не хотят сами остаться без оружия. Потому все - халява закончилась.
я бы на их месте поступил бы также.
Їхні коментарі поверховні, з метою викликати емоційно негативну реакцію у читачів, з відсутністю аргументації, фактуражу і будь якої логічности.
Безперечна цілеспрямована і керована діяльність.
Нажаль знаходяться такі, хто реагує і сприймає ці висери як патріотизм.
Зброю давайте!
вот только они пока оочень медленно подобное передают даже просто артилерию
они снаряды передать собираются, а пока только нидерланды передадут, но у них явно их мало
очень осторожничают