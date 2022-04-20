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Германия (6725) помощь (7419) ВСУ (6259)

Германия обещает обучение и обслуживание для ВСУ

німеччина

Глава МИД Германии Анналена Бербок во время визита в Ригу заявила, что в ситуации, когда другие страны предоставляют Украине артиллерию, Германия сможет обеспечить обучение и обслуживание Вооруженных сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Анналена Бербок назвала поставки немецкой бронетехники в Украину принципиально возможными. По ее словам, это не табу, однако в краткосрочной перспективе Бундесвер не в состоянии обеспечить оборудование такого типа.

Бербок также отметила, что Берлин решил не обнародовать информацию обо всем оружии, которое он поставил в поддержку Украины: "Мы поставили противотанковые ракеты, "Стингеры" и другие вещи, о которых никогда не говорили публично, чтобы эти поставки могли произойти быстро".

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Отвечая на вопрос, пришлет ли Германия свою артиллерийскую систему Panzerhaubitze 2000, в которой, по словам некоторых экспертов, Украина нуждается для контратак против российских войск на Донбассе, министр ответила, что Германия поможет украинским солдатам учиться и обслуживать более совершенные артиллерийские системы, которые Украина может получить от других стран-союзников или купить напрямую.

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"Если партнеры поставляют артиллерию, которую мы больше не можем поставлять, мы поможем с учебой и обслуживанием", - заявила Бербок.

По ее словам, Германия также предоставит Украине военную помощь в среднесрочной и долгосрочной перспективе в борьбе против России. Как отметила Бербок, речь идет не только об острой нужде: "Это также о следующих трех месяцах, а также следующих трех годах. И Германия сможет здесь сделать больше".
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Топ комментарии
+21
Не потрібно. У нашій ситуації хвостом не варто крутити - чим допомогають - все потрібно приймати. Обслуговування техніки теж дуже важливе в умовах, коли рашисти знищують ракетами наші танкоремонтні заводи.
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20.04.2022 16:22
+9
Розраховувала на Америку.
Пам'ятаете Президента Трампа та як вiн тиснув на нiмцiв за це?
Трамп був правий у всьому.
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20.04.2022 16:18
+8
А така риса характеру, як вдячність, більшості коментаторів, не властива? Чи може їм краще знати, що саме Німеччина вже поставила до України? І ще одне запитання, а з якого біса, нам хтось, щось винен? Якщо ми самі про себе, свого часу не піклувались? Хто нам винен, що асфальт не стріляє?...
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20.04.2022 16:24
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Правила форума Совет форумчан
Взагалі потрібно відмовитися від будь яких подачок з Німеччини
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20.04.2022 16:13 Ответить
Не потрібно. У нашій ситуації хвостом не варто крутити - чим допомогають - все потрібно приймати. Обслуговування техніки теж дуже важливе в умовах, коли рашисти знищують ракетами наші танкоремонтні заводи.
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20.04.2022 16:22 Ответить
так они ее будут год обслуживать, на э
то же расчет
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20.04.2022 16:50 Ответить
даже если они будут долго обслуживать, то по крайней мере это будет качественно, а не как у нас бывало после ремонта выдавали нерабочую технику. Или просто покрашенную. Обучение западным системам вооружения тоже лишним не будет, потому что советское долго не протянет
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20.04.2022 17:02 Ответить
О, я ожидал такого высера - типа А ДАВАЙТЕ ОТКАЖЕМСЯ ОТ НЕМЕЦКИХ ПОДАЧЕК!
Количество лайков под этим комментом - это перекличка дебилов на сайте и в Украине в целом.
Назло маме отморожу уши.
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20.04.2022 17:04 Ответить
не гони беса бот
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20.04.2022 16:25 Ответить
Ні, треба дусити на німаків, поки социк Шольц та його російське лоббі не зламаються.
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20.04.2022 16:29 Ответить
Причём для нашего же блага.
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20.04.2022 16:49 Ответить
в смысле - надо отказывать от помощи Германии пока она сама не откажется нам помогать целиком и полностью?
офигенная логика,я себе запишу а то забуду.
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20.04.2022 17:05 Ответить
Немцы никуда особо не спешат, работают на перспективу : 3 месяца, 3 года... Анналена-Анналена
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20.04.2022 16:14 Ответить
Навчання на чому,та обслуговування чого-того що не дали???
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20.04.2022 16:14 Ответить
Навчання на американських howitzer, не тупіть.
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20.04.2022 16:42 Ответить
а як Німеччина взагалі планувала себе захищати?чи інші ,так звані країни НАТО,..з чим? з 200 танками на озброєнні?
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20.04.2022 16:14 Ответить
Розраховувала на Америку.
Пам'ятаете Президента Трампа та як вiн тиснув на нiмцiв за це?
Трамп був правий у всьому.
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20.04.2022 16:18 Ответить
И в том, что назвал вторжение в Украину "гениальным поступком путина".

Впрочем, сломанные часы дважды в день показывают правильное время. Признание Иерусалима и угроза вывести американские войска в Польшу - не знаю, сам ли трамп это придумал, но с ними я был согласен.
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20.04.2022 16:51 Ответить
Это наши его уговорили. В Варшаве Трампа встретили тепло.
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20.04.2022 18:21 Ответить
Трамп - кончене тупориле чмо, як і усі його прихильники
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20.04.2022 17:11 Ответить
Трамп хотел отдать Украину Путину с потрохами. Взамен на дешевую нефть и прочие ништяки.
То есть вы не против такого поворота дел?
я - нет.
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20.04.2022 17:11 Ответить
Нідерланди-18 танків,Словакія-20,Північна Македонія-31.Норвегія-36.Славенія --44..Данія-44.. ну і так далі...
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20.04.2022 16:20 Ответить
З миру по нитці- кацапам смерть...
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20.04.2022 16:42 Ответить
Додайте до них ще віджату українцями арту у рашачмошників. Скільки її - точно не один десяток. 😉
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20.04.2022 17:41 Ответить
Не только себя. Германия одна из первых предложила еще Украине *гарантию безопасности* лишь бы Украина подписала капитуляцию и денацификацию.
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20.04.2022 16:22 Ответить
та не, у немцев с вооружением все в порядке. Они-то готовились к этой войне, в отличие от украинцев. И теперь немцы ни у кого ничего не просят. Но и себя оставлять безоружными не желают.
Их можно понять. я бы так же поступил на их месте.
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20.04.2022 17:07 Ответить
Если бы касапы напали на Германию то война бы продлилась 2 дня.
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20.04.2022 16:16 Ответить
День. Кончилась бы амуниция.
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20.04.2022 16:55 Ответить
как на "немца", ты Никола иванов, слишком борзо катишь на них бочку.
У тебя прокси отклеился.
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20.04.2022 17:08 Ответить
не война - а оккупация за 2 дня...
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20.04.2022 17:01 Ответить
нимеччина обіцяє продовжити обіцять! ги-ги)))))))))
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20.04.2022 16:17 Ответить
Ето типо Германия когда нам даст *гарантию безопасности* в случае войны вместо оружия и армии возьмет наших студентов и менеджеров на обучение?
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20.04.2022 16:18 Ответить
Можуть дати грошi -треба брати.
Бiльше нiчого
Вони всi давно купленi кацапiею
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20.04.2022 16:20 Ответить
то есть ты не против брать деньги кацапов, но через руки немцев?
круть.
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20.04.2022 17:08 Ответить
Ну что, поняли какие из етих немцев и французев *гаранты безопасности*. Еще исраиль набивается нам в гаранты безопасности, там вообще обнять и плакать.
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20.04.2022 16:20 Ответить
А така риса характеру, як вдячність, більшості коментаторів, не властива? Чи може їм краще знати, що саме Німеччина вже поставила до України? І ще одне запитання, а з якого біса, нам хтось, щось винен? Якщо ми самі про себе, свого часу не піклувались? Хто нам винен, що асфальт не стріляє?...
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20.04.2022 16:24 Ответить
Васыль ты вообще за кого?
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20.04.2022 16:27 Ответить
Недоречне запитання. Але звичайно за Україну!
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20.04.2022 16:33 Ответить
Зауважте, що більшість до сих пір ведеться на відосікі.
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20.04.2022 16:47 Ответить
Обіцяє, це щось. Ковбасники просто так не обіцяють
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20.04.2022 16:27 Ответить
научись уважению к людям, у которых просишь милостыню. Эти "колбасники" себе страну восстановили и отстроили. Украине у них еще учиться и учиться.
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20.04.2022 17:13 Ответить
так это надо у "патриота" зеленского спросить как германия купленная кацапми будет гарантом безопасности от них же
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20.04.2022 16:28 Ответить
"артилерію, яку ми більше не можемо постачати" 5000 шоломів та сотня примитивних фауст-патронів?
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20.04.2022 16:34 Ответить
млять... какие они мерзкие.....
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20.04.2022 16:39 Ответить
Нідерланди передадуть Україні 155-мм самохідні гаубиці PzH 2000, а Німеччина забезпечить постачання снарядів до них та навчання українських військових.
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20.04.2022 16:45 Ответить
Звідки інфа про PzH 2000 з Нідерландів? Вони обіцяли бетери.
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20.04.2022 18:23 Ответить
Германия такой же лидер еес, как райсися вторая армия мира
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20.04.2022 16:46 Ответить
Тепер я розумію до кого ще п'ять років тому зверталися амеприканці про збільшення своєї оборонної частки у НАТО.Як так сталося ,що найпотужніша країна ЕС та НАТО виявилася без зброї?
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20.04.2022 16:51 Ответить
Ну а как? 0.8% бюджета процентов на оборонку, хотя по стандартам НАТО 2%. "Что может пойти не так?!" Сейчас увеличили до 2.8%, но тут, каггрцца, поздно пить боржоми.
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20.04.2022 16:59 Ответить
Бюджет Германии- 498.6 млрд ЕВРО за 2021-й год. 0,8% - это почти 5 ярдов. До фига, вам не кажется?
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20.04.2022 17:15 Ответить
с чего вы взяли что германия без оружия? они не говорили что у них нет оружия. они сказали что у них нет оружия ДЛЯ УКРАИНЫ.
То есть не хотят сами остаться без оружия. Потому все - халява закончилась.
я бы на их месте поступил бы также.
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20.04.2022 17:14 Ответить
Зауважте, під кожною новиною стосовно України і Захода у питаннях військової співпраці, першими у коментарях відмічається дєрьмаковська ботва.
Їхні коментарі поверховні, з метою викликати емоційно негативну реакцію у читачів, з відсутністю аргументації, фактуражу і будь якої логічности.
Безперечна цілеспрямована і керована діяльність.
Нажаль знаходяться такі, хто реагує і сприймає ці висери як патріотизм.
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20.04.2022 17:45 Ответить
Нє єпітє нам мазгі, бісові фріци!
Зброю давайте!

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20.04.2022 17:47 Ответить
Хоча б снарядів дайте бл..
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20.04.2022 18:15 Ответить
Хмм, двояке відчуття - з однієї сторони дуже добре, що ще щось обіцяють. До 23-го року може дійде до чогось справді корисного... хоч ні. навряд, вони можуть ще дуже багато різного пообіцяти. Скоріше 24 чи 25 почнуть виконувати... якщо уряд не зміниться, бо ті нові можуть почати обіцяти спочатку.
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20.04.2022 18:31 Ответить
С одной стороны, лучше поздно, чем никогда и лучше мало, чем ничего. Но, все таки, Германия, как самая мощная экономика и оборонка евросоюза могла бы помогать по-активней, если бы была политическая воля. Все никак не могу понять, толи полит. верхушка у немцев куплена кацапами с потрохами, то ли это священный ужас перед русскими после оккупации? Также, сомневаюсь, что они обиделись на отказ Штанмаеру - это несерьёзно. А всем комментаторам, крутящим носом "не будем брать подачки" советую идти курсом крейсера мацква! Брать надо всё и требовать больше! Если такие гордые, можете лично отказаться от немецкой гуманитарки.
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20.04.2022 20:38 Ответить
у германии артилерии и сау и танков наверное больше всего в европе
вот только они пока оочень медленно подобное передают даже просто артилерию
они снаряды передать собираются, а пока только нидерланды передадут, но у них явно их мало
очень осторожничают
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20.04.2022 22:56 Ответить
 
 