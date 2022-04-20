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Німеччина (7089) допомога (7870) ЗСУ (7182)

Німеччина обіцяє навчання і обслуговування для ЗСУ

німеччина

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Риги заявила, що в ситуації, коли інші країни надають Україні артилерію Німеччина зможе забезпечити навчання та обслуговування Збройних сил України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Анналена Бербок назвала поставки німецької бронетехніки в Україну принципово можливими. За її словами, "це не табу", однак у короткостроковій перспективі Бундесвер не в змозі забезпечити обладнання такого типу.

Бербок також зазначила, що Берлін вирішив не оприлюднювати інформацію про всю зброю, яку він поставив на підтримку України: "Ми поставили протитанкові ракети, "Стінгери" та інші речі, про які ніколи не говорили публічно, щоб ці поставки могли відбутися швидко".

Читайте також: В уряді Німеччини кажуть, що більше не можуть давати Україні зброю з запасів Бундесверу

Відповідаючи на запитання, чи надішле Німеччина свою артилерійську систему Panzerhaubitze 2000, яку, за словами деяких експертів, Україна потребує для контратак проти російських військ на Донбасі, міністр відповіла, що Німеччина допоможе українським солдатам навчатися та обслуговувати більш досконалі артилерійські системи, які Україна може отримати від інших країн-союзників або купити безпосередньо.

Також читайте: У Бундестазі розкритикували Шольца за відсутність поставок важкої зброї в Україну

"Якщо партнери постачають артилерію, яку ми більше не можемо постачати, ми допоможемо з навчанням та обслуговуванням" - заявила Бербок.

За її словами, Німеччина також надасть Україні військову допомогу в середньостроковій і довгостроковій перспективі у боротьбі проти Росії. Як зазначила Бербок, йдеться не тільки про гостру потребу: "Це також про наступні три місяці, а також про наступні три роки. І Німеччина зможе тут зробити більше".
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Топ коментарі
+21
Не потрібно. У нашій ситуації хвостом не варто крутити - чим допомогають - все потрібно приймати. Обслуговування техніки теж дуже важливе в умовах, коли рашисти знищують ракетами наші танкоремонтні заводи.
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20.04.2022 16:22
+9
Розраховувала на Америку.
Пам'ятаете Президента Трампа та як вiн тиснув на нiмцiв за це?
Трамп був правий у всьому.
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20.04.2022 16:18
+8
А така риса характеру, як вдячність, більшості коментаторів, не властива? Чи може їм краще знати, що саме Німеччина вже поставила до України? І ще одне запитання, а з якого біса, нам хтось, щось винен? Якщо ми самі про себе, свого часу не піклувались? Хто нам винен, що асфальт не стріляє?...
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20.04.2022 16:24
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Взагалі потрібно відмовитися від будь яких подачок з Німеччини
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20.04.2022 16:13 Відповісти
Не потрібно. У нашій ситуації хвостом не варто крутити - чим допомогають - все потрібно приймати. Обслуговування техніки теж дуже важливе в умовах, коли рашисти знищують ракетами наші танкоремонтні заводи.
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20.04.2022 16:22 Відповісти
так они ее будут год обслуживать, на э
то же расчет
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20.04.2022 16:50 Відповісти
даже если они будут долго обслуживать, то по крайней мере это будет качественно, а не как у нас бывало после ремонта выдавали нерабочую технику. Или просто покрашенную. Обучение западным системам вооружения тоже лишним не будет, потому что советское долго не протянет
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20.04.2022 17:02 Відповісти
О, я ожидал такого высера - типа А ДАВАЙТЕ ОТКАЖЕМСЯ ОТ НЕМЕЦКИХ ПОДАЧЕК!
Количество лайков под этим комментом - это перекличка дебилов на сайте и в Украине в целом.
Назло маме отморожу уши.
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20.04.2022 17:04 Відповісти
не гони беса бот
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20.04.2022 16:25 Відповісти
Ні, треба дусити на німаків, поки социк Шольц та його російське лоббі не зламаються.
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20.04.2022 16:29 Відповісти
Причём для нашего же блага.
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20.04.2022 16:49 Відповісти
в смысле - надо отказывать от помощи Германии пока она сама не откажется нам помогать целиком и полностью?
офигенная логика,я себе запишу а то забуду.
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20.04.2022 17:05 Відповісти
Немцы никуда особо не спешат, работают на перспективу : 3 месяца, 3 года... Анналена-Анналена
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20.04.2022 16:14 Відповісти
Навчання на чому,та обслуговування чого-того що не дали???
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20.04.2022 16:14 Відповісти
Навчання на американських howitzer, не тупіть.
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20.04.2022 16:42 Відповісти
а як Німеччина взагалі планувала себе захищати?чи інші ,так звані країни НАТО,..з чим? з 200 танками на озброєнні?
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20.04.2022 16:14 Відповісти
Розраховувала на Америку.
Пам'ятаете Президента Трампа та як вiн тиснув на нiмцiв за це?
Трамп був правий у всьому.
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20.04.2022 16:18 Відповісти
И в том, что назвал вторжение в Украину "гениальным поступком путина".

Впрочем, сломанные часы дважды в день показывают правильное время. Признание Иерусалима и угроза вывести американские войска в Польшу - не знаю, сам ли трамп это придумал, но с ними я был согласен.
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20.04.2022 16:51 Відповісти
Это наши его уговорили. В Варшаве Трампа встретили тепло.
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20.04.2022 18:21 Відповісти
Трамп - кончене тупориле чмо, як і усі його прихильники
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20.04.2022 17:11 Відповісти
Трамп хотел отдать Украину Путину с потрохами. Взамен на дешевую нефть и прочие ништяки.
То есть вы не против такого поворота дел?
я - нет.
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20.04.2022 17:11 Відповісти
Нідерланди-18 танків,Словакія-20,Північна Македонія-31.Норвегія-36.Славенія --44..Данія-44.. ну і так далі...
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20.04.2022 16:20 Відповісти
З миру по нитці- кацапам смерть...
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20.04.2022 16:42 Відповісти
Додайте до них ще віджату українцями арту у рашачмошників. Скільки її - точно не один десяток. 😉
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20.04.2022 17:41 Відповісти
Не только себя. Германия одна из первых предложила еще Украине *гарантию безопасности* лишь бы Украина подписала капитуляцию и денацификацию.
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20.04.2022 16:22 Відповісти
та не, у немцев с вооружением все в порядке. Они-то готовились к этой войне, в отличие от украинцев. И теперь немцы ни у кого ничего не просят. Но и себя оставлять безоружными не желают.
Их можно понять. я бы так же поступил на их месте.
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20.04.2022 17:07 Відповісти
Если бы касапы напали на Германию то война бы продлилась 2 дня.
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20.04.2022 16:16 Відповісти
День. Кончилась бы амуниция.
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20.04.2022 16:55 Відповісти
как на "немца", ты Никола иванов, слишком борзо катишь на них бочку.
У тебя прокси отклеился.
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20.04.2022 17:08 Відповісти
не война - а оккупация за 2 дня...
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20.04.2022 17:01 Відповісти
нимеччина обіцяє продовжити обіцять! ги-ги)))))))))
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20.04.2022 16:17 Відповісти
Ето типо Германия когда нам даст *гарантию безопасности* в случае войны вместо оружия и армии возьмет наших студентов и менеджеров на обучение?
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20.04.2022 16:18 Відповісти
Можуть дати грошi -треба брати.
Бiльше нiчого
Вони всi давно купленi кацапiею
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20.04.2022 16:20 Відповісти
то есть ты не против брать деньги кацапов, но через руки немцев?
круть.
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20.04.2022 17:08 Відповісти
Ну что, поняли какие из етих немцев и французев *гаранты безопасности*. Еще исраиль набивается нам в гаранты безопасности, там вообще обнять и плакать.
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20.04.2022 16:20 Відповісти
А така риса характеру, як вдячність, більшості коментаторів, не властива? Чи може їм краще знати, що саме Німеччина вже поставила до України? І ще одне запитання, а з якого біса, нам хтось, щось винен? Якщо ми самі про себе, свого часу не піклувались? Хто нам винен, що асфальт не стріляє?...
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20.04.2022 16:24 Відповісти
Васыль ты вообще за кого?
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20.04.2022 16:27 Відповісти
Недоречне запитання. Але звичайно за Україну!
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20.04.2022 16:33 Відповісти
Зауважте, що більшість до сих пір ведеться на відосікі.
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20.04.2022 16:47 Відповісти
Обіцяє, це щось. Ковбасники просто так не обіцяють
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20.04.2022 16:27 Відповісти
научись уважению к людям, у которых просишь милостыню. Эти "колбасники" себе страну восстановили и отстроили. Украине у них еще учиться и учиться.
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20.04.2022 17:13 Відповісти
так это надо у "патриота" зеленского спросить как германия купленная кацапми будет гарантом безопасности от них же
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20.04.2022 16:28 Відповісти
"артилерію, яку ми більше не можемо постачати" 5000 шоломів та сотня примитивних фауст-патронів?
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20.04.2022 16:34 Відповісти
млять... какие они мерзкие.....
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20.04.2022 16:39 Відповісти
Нідерланди передадуть Україні 155-мм самохідні гаубиці PzH 2000, а Німеччина забезпечить постачання снарядів до них та навчання українських військових.
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20.04.2022 16:45 Відповісти
Звідки інфа про PzH 2000 з Нідерландів? Вони обіцяли бетери.
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20.04.2022 18:23 Відповісти
Германия такой же лидер еес, как райсися вторая армия мира
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20.04.2022 16:46 Відповісти
Тепер я розумію до кого ще п'ять років тому зверталися амеприканці про збільшення своєї оборонної частки у НАТО.Як так сталося ,що найпотужніша країна ЕС та НАТО виявилася без зброї?
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20.04.2022 16:51 Відповісти
Ну а как? 0.8% бюджета процентов на оборонку, хотя по стандартам НАТО 2%. "Что может пойти не так?!" Сейчас увеличили до 2.8%, но тут, каггрцца, поздно пить боржоми.
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20.04.2022 16:59 Відповісти
Бюджет Германии- 498.6 млрд ЕВРО за 2021-й год. 0,8% - это почти 5 ярдов. До фига, вам не кажется?
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20.04.2022 17:15 Відповісти
с чего вы взяли что германия без оружия? они не говорили что у них нет оружия. они сказали что у них нет оружия ДЛЯ УКРАИНЫ.
То есть не хотят сами остаться без оружия. Потому все - халява закончилась.
я бы на их месте поступил бы также.
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20.04.2022 17:14 Відповісти
Зауважте, під кожною новиною стосовно України і Захода у питаннях військової співпраці, першими у коментарях відмічається дєрьмаковська ботва.
Їхні коментарі поверховні, з метою викликати емоційно негативну реакцію у читачів, з відсутністю аргументації, фактуражу і будь якої логічности.
Безперечна цілеспрямована і керована діяльність.
Нажаль знаходяться такі, хто реагує і сприймає ці висери як патріотизм.
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20.04.2022 17:45 Відповісти
Нє єпітє нам мазгі, бісові фріци!
Зброю давайте!

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20.04.2022 17:47 Відповісти
Хоча б снарядів дайте бл..
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20.04.2022 18:15 Відповісти
Хмм, двояке відчуття - з однієї сторони дуже добре, що ще щось обіцяють. До 23-го року може дійде до чогось справді корисного... хоч ні. навряд, вони можуть ще дуже багато різного пообіцяти. Скоріше 24 чи 25 почнуть виконувати... якщо уряд не зміниться, бо ті нові можуть почати обіцяти спочатку.
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20.04.2022 18:31 Відповісти
С одной стороны, лучше поздно, чем никогда и лучше мало, чем ничего. Но, все таки, Германия, как самая мощная экономика и оборонка евросоюза могла бы помогать по-активней, если бы была политическая воля. Все никак не могу понять, толи полит. верхушка у немцев куплена кацапами с потрохами, то ли это священный ужас перед русскими после оккупации? Также, сомневаюсь, что они обиделись на отказ Штанмаеру - это несерьёзно. А всем комментаторам, крутящим носом "не будем брать подачки" советую идти курсом крейсера мацква! Брать надо всё и требовать больше! Если такие гордые, можете лично отказаться от немецкой гуманитарки.
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20.04.2022 20:38 Відповісти
у германии артилерии и сау и танков наверное больше всего в европе
вот только они пока оочень медленно подобное передают даже просто артилерию
они снаряды передать собираются, а пока только нидерланды передадут, но у них явно их мало
очень осторожничают
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20.04.2022 22:56 Відповісти
 
 