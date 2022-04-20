Німеччина обіцяє навчання і обслуговування для ЗСУ
Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Риги заявила, що в ситуації, коли інші країни надають Україні артилерію Німеччина зможе забезпечити навчання та обслуговування Збройних сил України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.
Анналена Бербок назвала поставки німецької бронетехніки в Україну принципово можливими. За її словами, "це не табу", однак у короткостроковій перспективі Бундесвер не в змозі забезпечити обладнання такого типу.
Бербок також зазначила, що Берлін вирішив не оприлюднювати інформацію про всю зброю, яку він поставив на підтримку України: "Ми поставили протитанкові ракети, "Стінгери" та інші речі, про які ніколи не говорили публічно, щоб ці поставки могли відбутися швидко".
Відповідаючи на запитання, чи надішле Німеччина свою артилерійську систему Panzerhaubitze 2000, яку, за словами деяких експертів, Україна потребує для контратак проти російських військ на Донбасі, міністр відповіла, що Німеччина допоможе українським солдатам навчатися та обслуговувати більш досконалі артилерійські системи, які Україна може отримати від інших країн-союзників або купити безпосередньо.
"Якщо партнери постачають артилерію, яку ми більше не можемо постачати, ми допоможемо з навчанням та обслуговуванням" - заявила Бербок.
За її словами, Німеччина також надасть Україні військову допомогу в середньостроковій і довгостроковій перспективі у боротьбі проти Росії. Як зазначила Бербок, йдеться не тільки про гостру потребу: "Це також про наступні три місяці, а також про наступні три роки. І Німеччина зможе тут зробити більше".
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то же расчет
Количество лайков под этим комментом - это перекличка дебилов на сайте и в Украине в целом.
Назло маме отморожу уши.
офигенная логика,я себе запишу а то забуду.
Пам'ятаете Президента Трампа та як вiн тиснув на нiмцiв за це?
Трамп був правий у всьому.
Впрочем, сломанные часы дважды в день показывают правильное время. Признание Иерусалима и угроза вывести американские войска в Польшу - не знаю, сам ли трамп это придумал, но с ними я был согласен.
То есть вы не против такого поворота дел?
я - нет.
Их можно понять. я бы так же поступил на их месте.
У тебя прокси отклеился.
Бiльше нiчого
Вони всi давно купленi кацапiею
круть.
То есть не хотят сами остаться без оружия. Потому все - халява закончилась.
я бы на их месте поступил бы также.
Їхні коментарі поверховні, з метою викликати емоційно негативну реакцію у читачів, з відсутністю аргументації, фактуражу і будь якої логічности.
Безперечна цілеспрямована і керована діяльність.
Нажаль знаходяться такі, хто реагує і сприймає ці висери як патріотизм.
Зброю давайте!
вот только они пока оочень медленно подобное передают даже просто артилерию
они снаряды передать собираются, а пока только нидерланды передадут, но у них явно их мало
очень осторожничают