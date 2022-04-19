Немецкий концерн Henkel уходит с российского рынка

Немецкий концерн Henkel после долгих сомнений решил окончательно уйти с российского рынка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом производитель объявил на своем сайте 19 апреля, сообщает Укринформ.

"На фоне текущих событий войны в Украине компания Henkel решила прекратить свою деятельность в России", - говорится в прессрелизе.

Сейчас в компании готовятся к реализации этого решения. Компания будет тесно сотрудничать со своими командами в россии над деталями, чтобы обеспечить "упорядоченный процесс". Тем временем 2500 сотрудников Henkel в россии будут продолжать работать и получать заработную плату. Ожидаемое финансовое влияние на Henkel планируемого выхода из России в настоящее время "невозможно количественно оценить".

"Henkel осуждает войну России против Украины и насилие против невинных мирных жителей. Нашим приоритетом остается сделать все возможное, чтобы поддержать наших коллег в Украине", – заявил генеральный директор Henkel Карстен Кнобель.

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Он сказал, что компания оказывает широкую поддержку своим сотрудникам и людям в Украине и соседних странах, предоставляя финансовые и материальные пожертвования, в частности продукты питания. Многие сотрудники Henkel также помогают на границах, распространяя крайне необходимые товары или предлагая людям из Украины жилье.

Следует отметить, что две недели назад компания говорила, что, несмотря ни на что, будет продолжать производство на российском рынке, хотя и решила прекратить все запланированные инвестиции в Россию и прекратить рекламу и спонсорство еще в конце февраля.

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На годовом общем собрании в начале апреля акционеры раскритиковали такую ​​позицию из-за опасений, что это может нанести ущерб репутации Henkel.

Продукцию Henkel используют во многих отраслях промышленности, включая аэрокосмические, автомобильные, электронные и медицинские технологии. Среди наиболее известных брендов – Persil, Pril, Purex, Weißer Riese, Perwoll, Fewa, Spee, Dixan, Vernel, Somat, Sidolin, Ata, Bref и Love Nature (моющие и чистящие средства); Schwarzkopf, Syoss, Dial, Fa, Bac, Schauma, Taft, Gliss Kur и Diadermine (уход за красотой); Loctite, Bonderite, Technomelt, Teroson и Aquence (клеи, герметики и функциональные покрытия); Pritt, Ponal, Pattex, Ceresit, Metylan, Sista и Tangit (клеи для дома, школы и работы).

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Как сообщалось, с первых дней вторжения россии в Украину США, союзники и партнеры ввели жесткие для российской экономики пакеты санкций, а также экспортные ограничения. Сотни известных мировых компаний перестали работать в России и таким образом показали, что не будут финансировать государство, начавшее войну в Украине.