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Новости Санкции против России
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Немецкий концерн Henkel уходит с российского рынка

henkel

Немецкий концерн Henkel после долгих сомнений решил окончательно уйти с российского рынка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом производитель объявил на своем сайте 19 апреля, сообщает Укринформ.

"На фоне текущих событий войны в Украине компания Henkel решила прекратить свою деятельность в России", - говорится в прессрелизе.

Сейчас в компании готовятся к реализации этого решения. Компания будет тесно сотрудничать со своими командами в россии над деталями, чтобы обеспечить "упорядоченный процесс". Тем временем 2500 сотрудников Henkel в россии будут продолжать работать и получать заработную плату. Ожидаемое финансовое влияние на Henkel планируемого выхода из России в настоящее время "невозможно количественно оценить".

"Henkel осуждает войну России против Украины и насилие против невинных мирных жителей. Нашим приоритетом остается сделать все возможное, чтобы поддержать наших коллег в Украине", – заявил генеральный директор Henkel Карстен Кнобель.

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Он сказал, что компания оказывает широкую поддержку своим сотрудникам и людям в Украине и соседних странах, предоставляя финансовые и материальные пожертвования, в частности продукты питания. Многие сотрудники Henkel также помогают на границах, распространяя крайне необходимые товары или предлагая людям из Украины жилье.

Следует отметить, что две недели назад компания говорила, что, несмотря ни на что, будет продолжать производство на российском рынке, хотя и решила прекратить все запланированные инвестиции в Россию и прекратить рекламу и спонсорство еще в конце февраля.

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На годовом общем собрании в начале апреля акционеры раскритиковали такую ​​позицию из-за опасений, что это может нанести ущерб репутации Henkel.

Продукцию Henkel используют во многих отраслях промышленности, включая аэрокосмические, автомобильные, электронные и медицинские технологии. Среди наиболее известных брендов – Persil, Pril, Purex, Weißer Riese, Perwoll, Fewa, Spee, Dixan, Vernel, Somat, Sidolin, Ata, Bref и Love Nature (моющие и чистящие средства); Schwarzkopf, Syoss, Dial, Fa, Bac, Schauma, Taft, Gliss Kur и Diadermine (уход за красотой); Loctite, Bonderite, Technomelt, Teroson и Aquence (клеи, герметики и функциональные покрытия); Pritt, Ponal, Pattex, Ceresit, Metylan, Sista и Tangit (клеи для дома, школы и работы).

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Как сообщалось, с первых дней вторжения россии в Украину США, союзники и партнеры ввели жесткие для российской экономики пакеты санкций, а также экспортные ограничения. Сотни известных мировых компаний перестали работать в России и таким образом показали, что не будут финансировать государство, начавшее войну в Украине.

Автор: 

Германия (6959) россия (95546) Henkel (1)


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Топ комментарии
+8
Henkel-респект...
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19.04.2022 15:16
+8
Классное видео о будущем параде на засРашке 9 мая

https://twitter.com/i/status/1516111263092326401
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19.04.2022 15:17
+5
"... Зараз у компанії ще тільки готуються до реалізації цього рішення. Компанія тісно співпрацюватиме зі своїми командами в РФ над деталями, щоб забезпечити "впорядкований процес". Тим часом 2500 співробітників Henkel у Росії далі працюватимуть та отримуватимуть заробітну плату...". Джерело:

Ну-ну... Не спеша так готовятся...
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19.04.2022 15:21
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Henkel-респект...
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19.04.2022 15:16 Ответить
Классное видео о будущем параде на засРашке 9 мая

https://twitter.com/i/status/1516111263092326401
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19.04.2022 15:17 Ответить
Собачі будки курсантам довірять нести...
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19.04.2022 17:28 Ответить
"... Зараз у компанії ще тільки готуються до реалізації цього рішення. Компанія тісно співпрацюватиме зі своїми командами в РФ над деталями, щоб забезпечити "впорядкований процес". Тим часом 2500 співробітників Henkel у Росії далі працюватимуть та отримуватимуть заробітну плату...". Джерело:

Ну-ну... Не спеша так готовятся...
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19.04.2022 15:21 Ответить
Все надеятся что война быстро закончится, санкции снимут, а потом никто и не вспомнит что и когда они заявляли, тянут время. Но умные люди уже понимают, что война на года
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19.04.2022 15:23 Ответить
Я надеюсь после войны эти все европейские сопереживатели перенесут производства с расеи в Украину?
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19.04.2022 15:22 Ответить
Це вже залежить від Вашого керівницьтва. На московії вони мали заводи тому що закон так вимагає.
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19.04.2022 15:29 Ответить
в Україні є декілька заводів Хенкель. І велике виробництво. В основному - будівельні суміші.
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19.04.2022 15:29 Ответить
Вася ти зовсім дурак?У них заводи там де є сировина.В Україні також є пара їхніх заводів.Більше переносити в Україну їм не вигідно
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19.04.2022 15:41 Ответить
Где в моем посте речь была именно о Henkel?? Я в общем за тысячи компаний, которые сейчас уходят с расеи и создавали там ранее рабочие места, в то время, когда наши люди уезжали на заводы в Европу, потому что у нас никакого производства не было.
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19.04.2022 16:11 Ответить
Студия Greenpeace прогнозирует, что Германия заплатит около 32 миллиардов евро за российскую нефть и газ в 2022 году - больше, чем за последние годы.
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19.04.2022 15:39 Ответить
Ну, во первых цены сейчас рекордные, с 2014 года трехкратное повышение на рынке, поэтому и заплатят больше за нефть и газ, но скорее всего сумма будет ниже, т.к. все равно от какой-то части откажутся, пускай даже символические 4-5 млрд, но это уже хоть что-то.
Во вторых они за счёт этой нефти заработают больше и этим помогут Украину прокормить.
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19.04.2022 16:15 Ответить
И шо теперь на ********* нюхать будут без клея, свои портянки?
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19.04.2022 16:23 Ответить
Залишився ще німецький BASF - напевно найпрорашистська компанія, як колись була профашистською, до речі...
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19.04.2022 17:04 Ответить
 
 