Німецький концерн Henkel іде з російського ринку

Німецький концерн Henkel після довгих вагань вирішив остаточно піти з російського ринку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це виробник оголосив на своєму сайті 19 квітня, повідомляє Укрінформ.

"На тлі поточних подій війни в Україні компанія "Henkel" вирішила припинити свою діяльність у Росії", - сказано в пресрелізі.

Зараз у компанії готуються до реалізації цього рішення. Компанія тісно співпрацюватиме зі своїми командами в РФнад деталями, щоб забезпечити "впорядкований процес". Тим часом 2500 співробітників Henkel у Росії далі працюватимуть та отримуватимуть заробітну плату. Очікуваний фінансовий вплив на Henkel запланованого виходу з РФ на даний момент "неможливо кількісно оцінити".

"Henkel засуджує війну Росії проти України та насильство проти безневинних мирних жителів. Нашим пріоритетом залишається зробити все можливе, щоб підтримати наших колег в Україні", – заявив генеральний директор Henkel Карстен Кнобель.

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Він сказав, що компанія надає широку підтримку своїм співробітникам та людям в Україні і сусідніх державах, надаючи фінансові та матеріальні пожертви, зокрема, продукти харчування. Багато співробітників Henkel також допомагають на кордонах, розповсюджуючи терміново необхідні товари або пропонуючи людям з України житло.

Слід зауважити, що два тижні тому компанія говорила, що, попри все, продовжуватиме виробництво на російському ринку, хоча й вирішила припинити всі заплановані інвестиції в Росію та припинити рекламу і спонсорство ще наприкінці лютого.

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На річних загальних зборах на початку квітня акціонери розкритикували таку позицію через побоювання, що це може завдати шкоди репутації Henkel.

Продукцію від Henkel використовують у багатьох галузях промисловості, включаючи аерокосмічні, автомобільні, електронні та медичні технології. Серед найбільш відомих брендів - Persil, Pril, Purex, Weißer Riese, Perwoll, Fewa, Spee, Dixan, Vernel, Somat, Sidolin, Ata, Bref і Love Nature (миючі засоби та засоби для чищення); Schwarzkopf, Syoss, Dial, Fa, Bac, Schauma, Taft, Gliss Kur і Diadermine (догляд та краса); Loctite, Bonderite, Technomelt, Teroson і Aquence (клеї, герметики та функціональні покриття); Pritt, Ponal, Pattex, Ceresit, Metylan, Sista і Tangit (клеї для дому, школи і роботи).

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Як повідомлялося, від перших днів вторгнення Росії в Україну США, союзники та партнери запровадили жорсткі для російської економіки пакети санкцій, а також експортні обмеження. Сотні відомих світових компаній перестали працювати в Росії і таким чином показали, що не фінансуватимуть державу, яка розпочала війну.