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Новини Санкції проти Росії
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Німецький концерн Henkel іде з російського ринку

henkel

Німецький концерн Henkel після довгих вагань вирішив остаточно піти з російського ринку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це виробник оголосив на своєму сайті 19 квітня, повідомляє Укрінформ.

"На тлі поточних подій війни в Україні компанія "Henkel" вирішила припинити свою діяльність у Росії", - сказано в пресрелізі.

Зараз у компанії готуються до реалізації цього рішення. Компанія тісно співпрацюватиме зі своїми командами в РФнад деталями, щоб забезпечити "впорядкований процес". Тим часом 2500 співробітників Henkel у Росії далі працюватимуть та отримуватимуть заробітну плату. Очікуваний фінансовий вплив на Henkel запланованого виходу з РФ на даний момент "неможливо кількісно оцінити".

"Henkel засуджує війну Росії проти України та насильство проти безневинних мирних жителів. Нашим пріоритетом залишається зробити все можливе, щоб підтримати наших колег в Україні", – заявив генеральний директор Henkel Карстен Кнобель.

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Він сказав, що компанія надає широку підтримку своїм співробітникам та людям в Україні і сусідніх державах, надаючи фінансові та матеріальні пожертви, зокрема, продукти харчування. Багато співробітників Henkel також допомагають на кордонах, розповсюджуючи терміново необхідні товари або пропонуючи людям з України житло.

Слід зауважити, що два тижні тому компанія говорила, що, попри все, продовжуватиме виробництво на російському ринку, хоча й вирішила припинити всі заплановані інвестиції в Росію та припинити рекламу і спонсорство ще наприкінці лютого.

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На річних загальних зборах на початку квітня акціонери розкритикували таку позицію через побоювання, що це може завдати шкоди репутації Henkel.

Продукцію від Henkel використовують у багатьох галузях промисловості, включаючи аерокосмічні, автомобільні, електронні та медичні технології. Серед найбільш відомих брендів - Persil, Pril, Purex, Weißer Riese, Perwoll, Fewa, Spee, Dixan, Vernel, Somat, Sidolin, Ata, Bref і Love Nature (миючі засоби та засоби для чищення); Schwarzkopf, Syoss, Dial, Fa, Bac, Schauma, Taft, Gliss Kur і Diadermine (догляд та краса); Loctite, Bonderite, Technomelt, Teroson і Aquence (клеї, герметики та функціональні покриття); Pritt, Ponal, Pattex, Ceresit, Metylan, Sista і Tangit (клеї для дому, школи і роботи).

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Як повідомлялося, від перших днів вторгнення Росії в Україну США, союзники та партнери запровадили жорсткі для російської економіки пакети санкцій, а також експортні обмеження. Сотні відомих світових компаній перестали працювати в Росії і таким чином показали, що не фінансуватимуть державу, яка розпочала війну.

Автор: 

Німеччина (7357) росія (65191) Henkel (17)


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Топ коментарі
+8
Henkel-респект...
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19.04.2022 15:16
+8
Классное видео о будущем параде на засРашке 9 мая

https://twitter.com/i/status/1516111263092326401
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19.04.2022 15:17
+5
"... Зараз у компанії ще тільки готуються до реалізації цього рішення. Компанія тісно співпрацюватиме зі своїми командами в РФ над деталями, щоб забезпечити "впорядкований процес". Тим часом 2500 співробітників Henkel у Росії далі працюватимуть та отримуватимуть заробітну плату...". Джерело:

Ну-ну... Не спеша так готовятся...
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19.04.2022 15:21
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Henkel-респект...
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19.04.2022 15:16 Відповісти
Классное видео о будущем параде на засРашке 9 мая

https://twitter.com/i/status/1516111263092326401
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19.04.2022 15:17 Відповісти
Собачі будки курсантам довірять нести...
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19.04.2022 17:28 Відповісти
"... Зараз у компанії ще тільки готуються до реалізації цього рішення. Компанія тісно співпрацюватиме зі своїми командами в РФ над деталями, щоб забезпечити "впорядкований процес". Тим часом 2500 співробітників Henkel у Росії далі працюватимуть та отримуватимуть заробітну плату...". Джерело:

Ну-ну... Не спеша так готовятся...
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19.04.2022 15:21 Відповісти
Все надеятся что война быстро закончится, санкции снимут, а потом никто и не вспомнит что и когда они заявляли, тянут время. Но умные люди уже понимают, что война на года
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19.04.2022 15:23 Відповісти
Я надеюсь после войны эти все европейские сопереживатели перенесут производства с расеи в Украину?
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19.04.2022 15:22 Відповісти
Це вже залежить від Вашого керівницьтва. На московії вони мали заводи тому що закон так вимагає.
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19.04.2022 15:29 Відповісти
в Україні є декілька заводів Хенкель. І велике виробництво. В основному - будівельні суміші.
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19.04.2022 15:29 Відповісти
Вася ти зовсім дурак?У них заводи там де є сировина.В Україні також є пара їхніх заводів.Більше переносити в Україну їм не вигідно
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19.04.2022 15:41 Відповісти
Где в моем посте речь была именно о Henkel?? Я в общем за тысячи компаний, которые сейчас уходят с расеи и создавали там ранее рабочие места, в то время, когда наши люди уезжали на заводы в Европу, потому что у нас никакого производства не было.
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19.04.2022 16:11 Відповісти
Студия Greenpeace прогнозирует, что Германия заплатит около 32 миллиардов евро за российскую нефть и газ в 2022 году - больше, чем за последние годы.
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19.04.2022 15:39 Відповісти
Ну, во первых цены сейчас рекордные, с 2014 года трехкратное повышение на рынке, поэтому и заплатят больше за нефть и газ, но скорее всего сумма будет ниже, т.к. все равно от какой-то части откажутся, пускай даже символические 4-5 млрд, но это уже хоть что-то.
Во вторых они за счёт этой нефти заработают больше и этим помогут Украину прокормить.
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19.04.2022 16:15 Відповісти
И шо теперь на ********* нюхать будут без клея, свои портянки?
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19.04.2022 16:23 Відповісти
Залишився ще німецький BASF - напевно найпрорашистська компанія, як колись була профашистською, до речі...
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19.04.2022 17:04 Відповісти
 
 