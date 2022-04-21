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Новости Война
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Великобритания (4717)

Россия спешит одержать какие-то "победы" до 9 мая, - Минобороны Британии

Стремление Кремля продемонстрировать какие-то победы к празднованию 9 мая может влиять на оперативные решения на поле боя в последующие недели.

Об этом говорится в обзоре британской разведки о войне в Украине по состоянию на 21 апреля, публикуемом Министерством обороны Британии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Согласно приведенным оценкам, Россия явно хочет добиться значительных успехов до 9 мая, и это может влиять на то, насколько быстро и настойчиво войска рф будут проводить военные операции в ближайшее время.

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Сейчас российские силы наступают в направлении Краматорска, город постоянно испытывает ракетные удары, отмечает разведка. Также на востоке наблюдается высокая активность войск РФ в воздухе – чтобы поддерживать наступление наземных сил, подавлять и уничтожать украинские средства противовоздушной защиты.

Россия спешит одержать какие-то победы до 9 мая, - Минобороны Британии 01
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Топ комментарии
+4
Хрень повна, імперські орли так само протиукраїнські як і кремльовські зірки.
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21.04.2022 12:32
+3
варто цим скористатися,
щоб побільше москалів лишилося в землі
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21.04.2022 12:37
+3
а не пора ли ипануть по крымскому мосту?
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21.04.2022 12:59
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дебилы *** все кав к при совке сделаем пятилетку за 3 года в счет 2022 года было проходили после и перед распадом СССР все перевыполненные на бумаге к датам пятилетки задания продукция была только на бумажке в Рашке выводов не сделали.. продолжают парад дат событий знамений идолов приурочивании к чему то конкретному...
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21.04.2022 12:09 Ответить
так Шойга доповів вже ,шо взяли Маріуполь..до паски а до 9 травня так і візьмуть весь південь.
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21.04.2022 12:14 Ответить
День победы переносится на 139 мая.
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21.04.2022 13:12 Ответить
тому )(уйло залишив в облозі Маріуполь і подався в наступ,щоб захопити донечину і луганщину..кинув всі війська штурмувати
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21.04.2022 12:12 Ответить
если это так то у Азова появилось еще больше возможностей валить русню которая осталась в Мариуполе
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21.04.2022 12:15 Ответить
Будет этим собакам 22 июня а не 9 мая
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21.04.2022 12:14 Ответить
Перший раз бачу людину, якв вважає що Краматорськ, Слов'янськ це 1 відсоток Донеччини, у вас географічний кретинізм чи ви провокатор
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21.04.2022 12:30 Ответить
Таки вкрай потрібен ще один залп ракет комплексу "Нептун" по ще одній Москві....
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21.04.2022 12:25 Ответить
Я уже, говорил, кажется, В Москве должны одержать победу над собой. И это реально. Для начала, парад должен быть посвящён не советскому быдлу, а русскому воину и перенесён, на декабрь. Звёзды, на кремле, должны быть заменены на орлов. Далее... Мавзолей и урны с палачами должны быть убраны, Ильич должен быть похоронен возле матери в Симбирске, а прахи палачей развеяны над Атлантикой. В ПАСЕ должны быть осуждены все преступления большевиков, а их потомки высланы из страны. РПЦ должна прекратить существование, как религиозный институт КГБ, на её месте должны быть церкви РПЦЗ (тех, кто в изгнании, за рубежом, сохранил после гражданской войны честь церкви, как таковой). Просоветское правительство под руководством КГБ (ФСБ) должно быть ликвидировано, а на его место должен быть приглашён монарх (НЕ ИЗ ПУТИНСКИХ КИРИЛЛОВИЧЕЙ!!!) Если эти цели к декабрю будут достигнуты кремлём, у них будет шикарный повод для парада на Красной площади.
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21.04.2022 12:28 Ответить
Хрень повна, імперські орли так само протиукраїнські як і кремльовські зірки.
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21.04.2022 12:32 Ответить
А у який термін українські валянки мають перемогти себе і опанувати українську?
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21.04.2022 14:38 Ответить
А немчура об этом знает?
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21.04.2022 12:30 Ответить
варто цим скористатися,
щоб побільше москалів лишилося в землі
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21.04.2022 12:37 Ответить
а не пора ли ипануть по крымскому мосту?
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21.04.2022 12:59 Ответить
Индейцы проходили мимо и бросили томагавк.
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21.04.2022 13:11 Ответить
💯 %
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21.04.2022 13:18 Ответить
 
 