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Новини Війна
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Велика Британія (5333)

Росія поспішає отримати якісь "перемоги" до 9 травня, - Міноборони Британії

Прагнення Кремля продемонструвати якісь перемоги до святкування 9 травня може впливати на їхні оперативні рішення на полі бою у наступні тижні.

Про це йдеться в огляді британської розвідки щодо війни в Україні на 21 квітня, який публікує Міністерство оборони Британії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

За їхніми оцінками, Росія вочевидь хоче досягти значних успіхів до 9 травня, і це може впливати на те, наскільки швидко і наполегливо вони будуть проводити військові операції найближчим часом.

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Зараз російські сили наступають у напрямку Краматорська, місто постійно зазнає ракетних ударів, зазначає розвідка. Також на сході спостерігається висока активність військ РФ у повітрі - щоб підтримувати наступ наземних сил та придушувати і знищувати українські засоби протиповітряного захисту.

Росія поспішає отримати якісь перемоги до 9 травня, - Міноборони Британії 01

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Топ коментарі
+4
Хрень повна, імперські орли так само протиукраїнські як і кремльовські зірки.
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21.04.2022 12:32
+3
варто цим скористатися,
щоб побільше москалів лишилося в землі
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21.04.2022 12:37
+3
а не пора ли ипануть по крымскому мосту?
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21.04.2022 12:59
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дебилы *** все кав к при совке сделаем пятилетку за 3 года в счет 2022 года было проходили после и перед распадом СССР все перевыполненные на бумаге к датам пятилетки задания продукция была только на бумажке в Рашке выводов не сделали.. продолжают парад дат событий знамений идолов приурочивании к чему то конкретному...
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21.04.2022 12:09 Відповісти
так Шойга доповів вже ,шо взяли Маріуполь..до паски а до 9 травня так і візьмуть весь південь.
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21.04.2022 12:14 Відповісти
День победы переносится на 139 мая.
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21.04.2022 13:12 Відповісти
тому )(уйло залишив в облозі Маріуполь і подався в наступ,щоб захопити донечину і луганщину..кинув всі війська штурмувати
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21.04.2022 12:12 Відповісти
если это так то у Азова появилось еще больше возможностей валить русню которая осталась в Мариуполе
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21.04.2022 12:15 Відповісти
Будет этим собакам 22 июня а не 9 мая
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21.04.2022 12:14 Відповісти
Перший раз бачу людину, якв вважає що Краматорськ, Слов'янськ це 1 відсоток Донеччини, у вас географічний кретинізм чи ви провокатор
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21.04.2022 12:30 Відповісти
Таки вкрай потрібен ще один залп ракет комплексу "Нептун" по ще одній Москві....
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21.04.2022 12:25 Відповісти
Я уже, говорил, кажется, В Москве должны одержать победу над собой. И это реально. Для начала, парад должен быть посвящён не советскому быдлу, а русскому воину и перенесён, на декабрь. Звёзды, на кремле, должны быть заменены на орлов. Далее... Мавзолей и урны с палачами должны быть убраны, Ильич должен быть похоронен возле матери в Симбирске, а прахи палачей развеяны над Атлантикой. В ПАСЕ должны быть осуждены все преступления большевиков, а их потомки высланы из страны. РПЦ должна прекратить существование, как религиозный институт КГБ, на её месте должны быть церкви РПЦЗ (тех, кто в изгнании, за рубежом, сохранил после гражданской войны честь церкви, как таковой). Просоветское правительство под руководством КГБ (ФСБ) должно быть ликвидировано, а на его место должен быть приглашён монарх (НЕ ИЗ ПУТИНСКИХ КИРИЛЛОВИЧЕЙ!!!) Если эти цели к декабрю будут достигнуты кремлём, у них будет шикарный повод для парада на Красной площади.
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21.04.2022 12:28 Відповісти
Хрень повна, імперські орли так само протиукраїнські як і кремльовські зірки.
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21.04.2022 12:32 Відповісти
А у який термін українські валянки мають перемогти себе і опанувати українську?
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21.04.2022 14:38 Відповісти
А немчура об этом знает?
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21.04.2022 12:30 Відповісти
варто цим скористатися,
щоб побільше москалів лишилося в землі
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21.04.2022 12:37 Відповісти
а не пора ли ипануть по крымскому мосту?
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21.04.2022 12:59 Відповісти
Индейцы проходили мимо и бросили томагавк.
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21.04.2022 13:11 Відповісти
💯 %
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21.04.2022 13:18 Відповісти
 
 