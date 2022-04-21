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армия РФ (18012) оккупация (9980) разведка (4119) изоляция (105)

В Харьковской области оккупанты блокируют населенные пункты и расстреливают украинских волонтеров, - разведка

розвідка

Россияне полностью изолируют от Украины оккупированные населенные пункты, запрещают эвакуацию и не допускают волонтеров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Главном управлении разведки МО Украины.

"В частности, на сегодняшний день заблокированы все оккупированные населенные пункты Великобурлукского района, Харьковской области. Выезд возможен исключительно на территорию РФ. Действует абсолютный запрет на доставку гуманитарных грузов с контролируемой Украиной территории. Местные жители предупреждены о том, что волонтеры, пытающиеся доставить помощь будут расстрелены. Недавно стало известно о расстреле волонтеров, которые ехали из пгт Шевченко", - говорится в сообщении.

Также известно, что по состоянию на 20 апреля в районе отсутствует мобильная связь. Многие населенные пункты остались без электроснабжения. Не работают банкоматы, а продукты продаются по завышенным ценам. Отсутствует медицинская помощь и поставки лекарств. Дороги, в том числе грунтовые – минируются.

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Топ комментарии
+6
Більшість населених пунктів були окуповані в перші дні широкомасштабного наступу. Але багато таких хто вважав що "какая разница" в якій країні жити. Зараз приймають вакцину від "русского мира". На сході області більшість голосували за ОПЗЖ.
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21.04.2022 12:41
+6
Два года было , чтобы создать тероборону и вооружить людей . женщины тоже могут отстреливаться . После войны ,надо упростить доступ к оружию
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21.04.2022 12:56
+5
чому не евакуювались?чого ,кого чекали?
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21.04.2022 12:20
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агонизируют ушлебки... бесятся да еще в СТРАСТНУЮ НЕДЕЛЮ... тварюшки...
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21.04.2022 12:17 Ответить
чому не евакуювались?чого ,кого чекали?
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21.04.2022 12:20 Ответить
чекали що ми всі перемогли, Арестовича дивляться
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21.04.2022 12:32 Ответить
чекали шашличків в має ...
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21.04.2022 12:38 Ответить
Більшість населених пунктів були окуповані в перші дні широкомасштабного наступу. Але багато таких хто вважав що "какая разница" в якій країні жити. Зараз приймають вакцину від "русского мира". На сході області більшість голосували за ОПЗЖ.
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21.04.2022 12:41 Ответить
Не дні, а години, вже о 10 ранку 24 лютого кадирівці та війська рф підійшли впритул до Харкова та спробували заходити на околиці міста
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21.04.2022 12:48 Ответить
саме тому наполегливо пропонували евакуацію,бо потім допомога в окупації коштує життям волонтерам.
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21.04.2022 12:47 Ответить
Орки б'ють по Харкову з напрямку Циркуни, Руські Тишки, Липці.
Я не зовсім розумію, в Харкові ж є тероборона, то що вона робить...
У нас в районі, в Бучі, Ірпені, Ворзелі теж не встигли свою ТрО зробити, то туди разом із ЗСУ заходила київська ТрО, коли орків витісняли.
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21.04.2022 12:55 Ответить
Два года было , чтобы создать тероборону и вооружить людей . женщины тоже могут отстреливаться . После войны ,надо упростить доступ к оружию
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21.04.2022 12:56 Ответить
Треба, але гнусавик буде проти бо боїться, що з нього спитають за все, і асфальт буде одне з безпечніших запитань
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21.04.2022 14:24 Ответить
почему два года, а не восемь?
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22.04.2022 03:12 Ответить
 
 