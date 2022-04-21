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армія рф (16162) окупація (6526) розвідка (3804) ізоляція (61)

На Харківщині окупанти блокують населені пункти та розстрілюють українських волонтерів, - розвідка

розвідка

Росіяни повністю ізолюють від України окуповані населені пункти, забороняють евакуацію та не допускають волонтерів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МО України.

"Зокрема, на сьогодні заблоковано всі окуповані населені пункти Великобурлуцького району, Харківської області. Виїзд можливий виключно на територію РФ. Діє абсолютна заборона на доставлення гуманітарних вантажів з контрольованої Україною території. Місцевих жителів попереджено про те, що волонтери, які намагаються доставити допомогу – розстрілюються. Нещодавно стало відомо про розстріл волонтерів, які їхали з СМТ Шевченкове", - йдеться у повідомленні.

Також відомо, що станом на 20 квітня в районі відсутній мобільний зв’язок. Багато населених пунктів залишились без електропостачання. Не працюють банкомати, а продукти продаються за значно завищеними цінами. Відсутня медична допомога та постачання ліків. Дороги, в тому числі ґрунтові – мінуються.

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Топ коментарі
+6
Більшість населених пунктів були окуповані в перші дні широкомасштабного наступу. Але багато таких хто вважав що "какая разница" в якій країні жити. Зараз приймають вакцину від "русского мира". На сході області більшість голосували за ОПЗЖ.
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21.04.2022 12:41
+6
Два года было , чтобы создать тероборону и вооружить людей . женщины тоже могут отстреливаться . После войны ,надо упростить доступ к оружию
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21.04.2022 12:56
+5
чому не евакуювались?чого ,кого чекали?
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21.04.2022 12:20
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агонизируют ушлебки... бесятся да еще в СТРАСТНУЮ НЕДЕЛЮ... тварюшки...
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21.04.2022 12:17 Відповісти
чому не евакуювались?чого ,кого чекали?
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21.04.2022 12:20 Відповісти
чекали що ми всі перемогли, Арестовича дивляться
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21.04.2022 12:32 Відповісти
чекали шашличків в має ...
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21.04.2022 12:38 Відповісти
Більшість населених пунктів були окуповані в перші дні широкомасштабного наступу. Але багато таких хто вважав що "какая разница" в якій країні жити. Зараз приймають вакцину від "русского мира". На сході області більшість голосували за ОПЗЖ.
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21.04.2022 12:41 Відповісти
Не дні, а години, вже о 10 ранку 24 лютого кадирівці та війська рф підійшли впритул до Харкова та спробували заходити на околиці міста
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21.04.2022 12:48 Відповісти
саме тому наполегливо пропонували евакуацію,бо потім допомога в окупації коштує життям волонтерам.
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21.04.2022 12:47 Відповісти
Орки б'ють по Харкову з напрямку Циркуни, Руські Тишки, Липці.
Я не зовсім розумію, в Харкові ж є тероборона, то що вона робить...
У нас в районі, в Бучі, Ірпені, Ворзелі теж не встигли свою ТрО зробити, то туди разом із ЗСУ заходила київська ТрО, коли орків витісняли.
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21.04.2022 12:55 Відповісти
Два года было , чтобы создать тероборону и вооружить людей . женщины тоже могут отстреливаться . После войны ,надо упростить доступ к оружию
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21.04.2022 12:56 Відповісти
Треба, але гнусавик буде проти бо боїться, що з нього спитають за все, і асфальт буде одне з безпечніших запитань
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21.04.2022 14:24 Відповісти
почему два года, а не восемь?
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22.04.2022 03:12 Відповісти
 
 