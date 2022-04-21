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Россия массово применяет вакуумные бомбы. Использование химоружия проверяют, - Зеленский

війна,руйнування

Россия массово использует во время войны против Украины вакуумные бомбы. Информацию об использовании агрессором химического оружия еще проверяют.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью французскому телеканалу BFM TV, сообщает Цензор.НЕТ.

"Используются разные бомбы. Мы проверяем использование химического оружия со стороны РФ", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос об использовании российской стороной запрещенного оружия в Украине.

"Мы выступаем как люди справедливые и базируемся на фактах. Профессионалы, специалисты должны взять образцы, и когда будут доказательства, мы покажем, какое химическое оружие и где они (россияне. – Ред.) его использовали. Но прежде всего – факты", - добавил. глава страны.

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В то же время, он подтвердил массовое использование российскими оккупантами запрещенных вакуумных бомб в Украине. "О вакуумных бомбах запрещенных, они их использовали, начиная с Харькова, и в других городах – этих примеров уже много. Там ничего доказывать, там уже все доказано", - сказал Зеленский.
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Топ комментарии
+10
Пока кацапов не перебьют никакого мира не будет.
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21.04.2022 12:55
+9
Зараз у США назріває черговий скандал, а все завдяки баригам із зе-команди. Виявляється, що значна частина американської і європейської допомоги (броніки, каски, зброя, аптечки, мед препарати, гуманітарна допомога) замість того аби потрапляти на фронт, тупо лежить на складах і при цьому зелені бариги з можновладних кабінетів розпродають населенню те, що мало підти на фронт і як безкоштовна допомога постраждалим громадянам. Кому війна, а зе-гнидам - торгівля на крові.
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21.04.2022 12:55
+8
Ну ви ж перекручуєте, це сказав полковник який зараз тут як волонтер. Він сказав що склади забиті і доставка дуже повільна, він не сказав ні слова про торгівлю чи щось таке. Ви провокатор чи маєте додаткову інфу?
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21.04.2022 12:59
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В Зп только что прилетела ракета
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21.04.2022 12:52 Ответить
херачат по зп суки ракетами
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21.04.2022 13:02 Ответить
Пока кацапов не перебьют никакого мира не будет.
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21.04.2022 12:55 Ответить
Зараз у США назріває черговий скандал, а все завдяки баригам із зе-команди. Виявляється, що значна частина американської і європейської допомоги (броніки, каски, зброя, аптечки, мед препарати, гуманітарна допомога) замість того аби потрапляти на фронт, тупо лежить на складах і при цьому зелені бариги з можновладних кабінетів розпродають населенню те, що мало підти на фронт і як безкоштовна допомога постраждалим громадянам. Кому війна, а зе-гнидам - торгівля на крові.
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21.04.2022 12:55 Ответить
Ну ви ж перекручуєте, це сказав полковник який зараз тут як волонтер. Він сказав що склади забиті і доставка дуже повільна, він не сказав ні слова про торгівлю чи щось таке. Ви провокатор чи маєте додаткову інфу?
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21.04.2022 12:59 Ответить
В мережі є купа відосів і постів, як перепродають гуманітарку, так само купа матеріалу, як недержавна допомога Україні (броніки, аптечки, гігієна) тупо валяється на складах і нікому до неї немає ніякого діла.
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21.04.2022 13:04 Ответить
Дайте якісь посилання.
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21.04.2022 13:07 Ответить
Ясно все. Hello comrade
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21.04.2022 13:14 Ответить
На ОЛХ засоби гігієни. Ти ж самі пелюшки та підгузки для дорослих. Таких фірм навіть у наших аптеках ніколи не було. І будь які розміри. А соцстрах не видає інвалідам. Бо типу немає. Нехай всі причетні до гуманітарки структури шмонають. В мене батько інвалід більше 10 років. Ніколи проьлем не було - а тепер - знайшли причину.
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21.04.2022 20:49 Ответить
Це все сказано в 201 інтервью Ю Швеця за вчора. Дивився по комментах, люди пишут з західних областей, що дійсно, багато крадеться та продаеться навідь через приватні оголошення і ніхто не реагує. Що там розбомбленно у Львові, теж не ясно, сказали одне, а що дійсно невідомо. Люся після цьго інтервью Швеця навідь кинув перемагати на Донбасі і закатив істерику, значить попало в ціль.
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21.04.2022 13:09 Ответить
Я живу у Львові, займаюся у вільний час допомогою для переселенців. Також мій найкращий друг задіяний в цьому. Нещодавно він спілкувався із одним сенатором із США, той йому цікаві речі розповів які були після виграшу Зе. Ці речі доречі не про Зе команду. Про продаж кричать деякі сумнівні люди але коли доходить до доказів, вони зразу починають відбріхуватися.
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21.04.2022 13:18 Ответить
я просто нагадаю, що твоя зе-гнида три місяці ржала з американців, які попереджали про рашистське вторгнення. Так хто сумнівний?
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21.04.2022 13:37 Ответить
А скажи як зустріли "гостей"? І що з того що казали???
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21.04.2022 15:41 Ответить
Їхні історії слухають окремі люди, я займаюсь логістикою (точніше просто допомагаю). Друг мій куди більше в цьому, я лише інколи допомагаю. Про кількість і все інше я не буду розповідати.
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21.04.2022 15:47 Ответить
Ну для початку Зеленський не мій син чи родич. По друге ви би знали що порох робив після перемоги зе (ці дані лише зі слів друга після спілкування із сенатором США) вони не є перевірені тому це лише слухи для мене.
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21.04.2022 15:49 Ответить
Раджу переглянути ваші джерела інформації. Швець - це помийка.
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21.04.2022 13:34 Ответить
Так, але швець, ще у січні попереджав, посилаючись на данні розвідки, що буде війна. А твої кончені дегенерати із зе-команди ржали з американців
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21.04.2022 13:39 Ответить
Так вроде именно наши писали и про попытку отжать 200 планшетов для ВСУ и польский волонтёр про взятки на таможне без которых завести нельзя то ,что он с друзьями покупал для Украины и поэтому прекращает своё волонтёрство . Таки думаете это только на границе ? Как насчёт взятки с ВОЕННЫХ за передачу им переданных для них автобусов . Та писали сколько уже как на западной отжимают помощь для частей воюющих и оставляют у себя на складах
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21.04.2022 13:49 Ответить
Епічнічніть всього цього зеленого звіздєца полягає ще й у тому, що в такі склади на тій же Львівщині вже летять рашистські ракети знищуючи багатомільйонну допомогу. Бо замість того, аби швидко везти всі джавеліни і броніки на передок, зе-сєпари тримають їх у тилу, а потім дерьмаки-татарови зкидують координати цих складів рашистам.
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21.04.2022 13:01 Ответить
Ну да, ну да, если бы это было так, то россияне давно захватили бы Украину. Да, есть проблемы, но не массовое воровство. А то, что делаете Вы, это называется работать на врага: сеять панику. Или Вы и есть враг Украины? Кремлевский бот? Если кого то обвиняете, то надо привести данные, ссылки и прочие доказательства, иначе, это выглядит, как будто, Вы выполняете заказ кремля.
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21.04.2022 13:25 Ответить
Він ж сказав що почистив історію у браузері. Що ви ще хочете від нього, ви повинні вірити йому як собі
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21.04.2022 13:36 Ответить
В Запоріжжі продають гуманітарку в магазинах. Бо губата подруга зє, одноосібно розподіляє кому і скільки передати. Не важко здогадатися, що на цьому можна непогано заробити
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21.04.2022 13:47 Ответить
Ок, напишіть про це на форумах, додайте адрес де це все відбувається, напишіть фамілії тих хто цим керує, зробіть максимальний розголос. В іншому випадку це все лише нічим не перевірені слова.
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21.04.2022 15:52 Ответить
Ага, нє расскачивайтє лодку, а то путін нападьот. Десь я це чув. По факту, за продаж гуманітарки під час війни навіть немає кримінальної відповідальності. А знаєш чому? Бо зе-гниди у долі.
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21.04.2022 13:07 Ответить
Ти сказав є купа матеріалів, кинь посилання.
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21.04.2022 13:13 Ответить
Не надо ля ля. Есть закон, и ответственность, в зависимости от размера.
Закон №7146 Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за використання гуманітарної допомоги під час дії воєнного стану".
►штраф до 51 тыс. грн;
►исправительные работы до 2-х лет;
►ограничение свободы до 4-х лет;
►заключение до 7-ми лет с конфискацией имущества (за нецелевое использование гуманитарки в особо крупном размере).
Точно, кремлядьский бот.
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21.04.2022 13:31 Ответить
Бот - це ти. Із довбанної ботоферми подоляка.
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21.04.2022 13:50 Ответить
Розганять зраду з лівацьких ЗМІ, як то CNN - заняття, гідне звання "порохобот-герой".
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21.04.2022 14:38 Ответить
Почему спецслужбы до сих пор не уничтожили верхушку России??? нужно аккумулировать все спецслужбы мира на эту задачу и в том числе и Моссад и нужно уничтожить всех этих террористов Кремлевских!
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21.04.2022 12:55 Ответить
ніхєрашечки нє доказано! То, шо очевидно, до діла не пришиєш, а суд до розгляду не прийме. Потрібні толкові юристи шоп правильно задокументувати факти. А наші розбещені тварюки-прокурви звикли працювати поза законом, тому в міжнародних судах Україна програє
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21.04.2022 13:18 Ответить
про никання та продаж гуманітарки - це в стилі зєльоних смєкалістих дєлків
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21.04.2022 13:22 Ответить
Опять путинский бот? Как вы со своей тупостью надоели. Что такое гуманистка, это ношенная одежда, и что, вы думаете много на ней заработают? И вряд ли депутат, с зарплатой порядка 100 тыс грн будет морать руки за тысячу грн (больше на гумантарке не заработать), он больше на "котиках" заработает, т.е заработает гораздо больше в другом месте, и позора, если что, меньше.
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21.04.2022 14:35 Ответить
Зелох зроби хоч щось корисне для України, подай у відставку разом зі своїм кварталом.
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21.04.2022 15:39 Ответить
Вы что, житель Парагвая, или иной страны, но не Украины? (согласно флага возле вашего ника), то как можно судить о президенте чужой страны? Или опять бот?
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21.04.2022 17:17 Ответить
 
 