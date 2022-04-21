Россия массово применяет вакуумные бомбы. Использование химоружия проверяют, - Зеленский
Россия массово использует во время войны против Украины вакуумные бомбы. Информацию об использовании агрессором химического оружия еще проверяют.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью французскому телеканалу BFM TV, сообщает Цензор.НЕТ.
"Используются разные бомбы. Мы проверяем использование химического оружия со стороны РФ", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос об использовании российской стороной запрещенного оружия в Украине.
"Мы выступаем как люди справедливые и базируемся на фактах. Профессионалы, специалисты должны взять образцы, и когда будут доказательства, мы покажем, какое химическое оружие и где они (россияне. – Ред.) его использовали. Но прежде всего – факты", - добавил. глава страны.
В то же время, он подтвердил массовое использование российскими оккупантами запрещенных вакуумных бомб в Украине. "О вакуумных бомбах запрещенных, они их использовали, начиная с Харькова, и в других городах – этих примеров уже много. Там ничего доказывать, там уже все доказано", - сказал Зеленский.
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Закон №7146 Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за використання гуманітарної допомоги під час дії воєнного стану".
►штраф до 51 тыс. грн;
►исправительные работы до 2-х лет;
►ограничение свободы до 4-х лет;
►заключение до 7-ми лет с конфискацией имущества (за нецелевое использование гуманитарки в особо крупном размере).
Точно, кремлядьский бот.