Росія масово застосовує вакуумні бомби. Використання хімзброї перевіряють, - Зеленський
Росія масово використовує під час війни проти України вакуумні бомби. Інформацію про використання агресором хімічної зброї ще перевіряють.
Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю французькому телеканалу BFM TV, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Використовуються різні бомби. Ми перевіряємо використання хімічної зброї з боку РФ", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання про використання російською стороною забороненої зброї в Україні.
"Ми виступаємо як люди справедливі й базуємося на фактах. Професіонали, фахівці мають узяти зразки, і коли будуть докази, ми покажемо, яку хімічну зброю і де вони (росіяни. – Ред.) її використовували. Але насамперед – факти", - додав глава держави.
Водночас він підтвердив масове використання російськими окупантами заборонених вакуумних бомб в Україні. "Щодо вакуумних бомб заборонених, вони їх використовували, починаючи з Харкова, і в інших містах – цих прикладів уже багато. Там нічого доводити, там уже все доведено", - сказав Зеленський.
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Закон №7146 Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за використання гуманітарної допомоги під час дії воєнного стану".
►штраф до 51 тыс. грн;
►исправительные работы до 2-х лет;
►ограничение свободы до 4-х лет;
►заключение до 7-ми лет с конфискацией имущества (за нецелевое использование гуманитарки в особо крупном размере).
Точно, кремлядьский бот.