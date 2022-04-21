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Росія накопичує резерви для наступу на Донбасі. ФОТО
Сотні одиниць бойової техніки РФ зосереджині в районі селища Солоті Валуйського району Білгородської області.
Відповідні фото опублікував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, знімки були зроблені в середу, 20 квітня.
"Путін хоче результатів до 9 травня. Йому потрібна хоч якась перемога, так зганьбиться треба було ще зуміти. Але ВСУ чекали на цю битву і готові до неї, а за півтора місяці ще й дуже якісно натренувались по мішенях! Ці колони, як і всі попередні, стануть купою перепаленого металу, а перемога орків - такою ж вигаданою, як і всі їхні "успіхи"! Тому що ця перемога за нами! Слава нашим героям!" - написав Геращенко.
Топ коментарі
+26 Uidrive ua
показати весь коментар21.04.2022 12:29
+16 Бенина Мама
показати весь коментар21.04.2022 12:34
+16 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар21.04.2022 12:45
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і зараз фронт далі ніж 70 км.
Корпус загорелся в 11:08 утра, 21 апреля.
Работу спасателям осложняет сильный ветер, который достигает 12 м/с. Ветер несет дым в сторону города. Жители Центрального района Твери услышали запах гари.
А если какой-то лось случайно на склад попадёт и все взорвет ? Был же случай в Украине со складом боеприпасов
Марік фактично вже не наш, а вони все тут язиком перемагають.