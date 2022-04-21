Росія накопичує резерви для наступу на Донбасі. ФОТО

Сотні одиниць бойової техніки РФ зосереджині в районі селища Солоті Валуйського району Білгородської області.

Відповідні фото опублікував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, знімки були зроблені в середу, 20 квітня.

"Путін хоче результатів до 9 травня. Йому потрібна хоч якась перемога, так зганьбиться треба було ще зуміти. Але ВСУ чекали на цю битву і готові до неї, а за півтора місяці ще й дуже якісно натренувались по мішенях! Ці колони, як і всі попередні, стануть купою перепаленого металу, а перемога орків - такою ж вигаданою, як і всі їхні "успіхи"! Тому що ця перемога за нами! Слава нашим героям!" - написав Геращенко.

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