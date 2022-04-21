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Росія накопичує резерви для наступу на Донбасі. ФОТО

Сотні одиниць бойової техніки РФ зосереджині в районі селища Солоті Валуйського району Білгородської області.

Відповідні фото опублікував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, знімки були зроблені в середу, 20 квітня.

"Путін хоче результатів до 9 травня. Йому потрібна хоч якась перемога, так зганьбиться треба було ще зуміти. Але ВСУ чекали на цю битву і готові до неї, а за півтора місяці ще й дуже якісно натренувались по мішенях! Ці колони, як і всі попередні, стануть купою перепаленого металу, а перемога орків - такою ж вигаданою, як і всі їхні "успіхи"! Тому що ця перемога за нами! Слава нашим героям!" - написав Геращенко.

Читайте: Ворог продовжує наступ на сході та нарощує системи техзабезпечення на Слобожанському напрямку. Поранених окупантів розміщують у міській лікарні Балаклеї, - Генштаб ЗСУ

Росія накопичує резерви для наступу на Донбасі 01
Росія накопичує резерви для наступу на Донбасі 02

Автор: 

росія (65336) Донбас (22356) Геращенко Антон (935)


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Топ коментарі
+26
Уэбати би туди авіацією
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21.04.2022 12:29
+16
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21.04.2022 12:34
+16
Твоё ****, когда ты - великий геополитик:
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21.04.2022 12:45
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Уэбати би туди авіацією
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21.04.2022 12:29 Відповісти
да прям таки.. туда и РСЗО достанет и арта и послать пару ДРГ с ПТР и РПГ и взрывчаткой
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21.04.2022 12:34 Відповісти
Крикун, почему не на фронте?
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21.04.2022 12:44 Відповісти
Харків має свою оборону.А шо,до цього часу не атакували Харків ?
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21.04.2022 12:45 Відповісти
в України дуже обмежена кількість точок-У для подібного обстрілу...

і зараз фронт далі ніж 70 км.
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21.04.2022 12:43 Відповісти
Точка бьет на 120 км
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21.04.2022 12:44 Відповісти
МЕЧТЫ
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21.04.2022 12:57 Відповісти
От буде роботи джевелінам!
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21.04.2022 13:11 Відповісти
***** пошкребло по сусєкам.
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21.04.2022 12:33 Відповісти
з першої світової
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21.04.2022 12:46 Відповісти
Не по "сусекам"!!! За 21 год у России 1 триллион в профиците бюджета. Сколько оружия можно купить на триллион долларов?
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21.04.2022 15:15 Відповісти
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21.04.2022 12:34 Відповісти
В Твери горит здание НИИ-2 Министерства обороны России.

Корпус загорелся в 11:08 утра, 21 апреля.

Работу спасателям осложняет сильный ветер, который достигает 12 м/с. Ветер несет дым в сторону города. Жители Центрального района Твери услышали запах гари.
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21.04.2022 12:53 Відповісти
***. ОНИ ПО ЭТОМУ ПО ХАРЬКОВУ ПРЕКРАТЯТ ХРЕНЯЧИТЬ
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21.04.2022 12:58 Відповісти
Блогер Геращенко
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21.04.2022 12:41 Відповісти
Блогер Геращенко відсилає фоточки і відосіки..напевно платять.за свіжі новини
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21.04.2022 12:42 Відповісти
Ріденько вже, ріденько.
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21.04.2022 12:42 Відповісти
Твоё ****, когда ты - великий геополитик:
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21.04.2022 12:45 Відповісти
Абама йому знов у штани насрав 😁
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21.04.2022 12:54 Відповісти
С правой стороны сильный ветер. Держится за стол, чтобы не улетел.
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21.04.2022 12:58 Відповісти
Без каски? Ну, герой!
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21.04.2022 14:25 Відповісти
Может под столом красная кнопка, на случай если Шайгу на него нападет)))))
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21.04.2022 22:19 Відповісти
То чому її там не розбомбити , а чекати доки вона перетне кордон і почне вбивати Українців?
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21.04.2022 12:49 Відповісти
Розбомбителів нема..
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21.04.2022 12:55 Відповісти
Какого х.. Херсон провтыкали, Луганскую Донецкую вообще будет жесть
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21.04.2022 12:58 Відповісти
Еще один эксперт, последнее время вы слегка ******* уже, надеюсь ты с окопа пишешь?
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21.04.2022 13:00 Відповісти
У них дупи корінням до диванів приросли, вони не можуть в окопи.
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21.04.2022 13:12 Відповісти
Бляха, у кацапов в так называемых днрлнр проблемы, все украдено и смородерено до них. Где ж теперь стимул ....
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21.04.2022 13:00 Відповісти
ЧТО МЕЛЕТ ЭТОТ ЖИРНЫЙ БОРОВ? ЗАЧЕМ НАМ ЭТО ЗНАТЬ?
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21.04.2022 13:00 Відповісти
Заробляє Геращенко на ковбасу з маслом такими статтями. Типу генштаб без нього не в курсі що і де знаходиться...
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21.04.2022 13:05 Відповісти
а не пора ли *********** крымский мост?кой шо у нас туды уже долетит!
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21.04.2022 13:07 Відповісти
Не факт, що ця техніка вся робоча. Скоріше за все значна ії частина розкомплектована, щоб доукомплектувати ту, що на фронті. Так було в совку, навряд чи на рашці по іншому.
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21.04.2022 13:15 Відповісти
Ось, для чого потібен був би - ОТРК Грім. Але нажаль... І міст кримський вже не стояв би.
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21.04.2022 13:16 Відповісти
Росія накопичує резерви для наступу на Донбасі?
А если какой-то лось случайно на склад попадёт и все взорвет ? Был же случай в Украине со складом боеприпасов
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21.04.2022 13:19 Відповісти
Щось я не дуже вірю в ці бравурні висери геращенків, арестовичів та інших 3.14здаболів.

Марік фактично вже не наш, а вони все тут язиком перемагають.
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21.04.2022 13:26 Відповісти
Знищити!
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21.04.2022 14:00 Відповісти
МОЖЕТ КОНСЕРВЫ !?)
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21.04.2022 15:06 Відповісти
Вначале нужно, чтобы миллион расеян из Крыма своим ходом сбежал, потом репарации и рабы, Краснодарский край неплохо присоединть, Таганрог...
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21.04.2022 15:10 Відповісти
Вот и ударьте! Зачем пишите?
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21.04.2022 15:13 Відповісти
В сравнении с тем что было в феврале - жидковато.
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21.04.2022 18:50 Відповісти
 
 