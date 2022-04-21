Россия накапливает резервы для наступления на Донбассе. ФОТО

Сотни единиц боевой техники РФ сосредоточены в районе поселка Солоты Валуйского района Белгородской области.

Соответствующие фото опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, снимки были сделаны в среду, 20 апреля.

"Путин хочет результатов до 9 мая. Ему нужна хоть какая-то победа, так опозориться надо было еще суметь. Но ВСУ ждали этой битвы и готовы к ней, а за полтора месяца еще и очень качественно натренировались по мишеням! Эти колонны, как и все предыдущие, станут кучей пережженного металла, а победа орков – такой же вымышленной, как и все их "успехи"! Потому что эта победа за нами! Слава нашим героям!" – написал Геращенко.

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