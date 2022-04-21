Россия накапливает резервы для наступления на Донбассе. ФОТО
Сотни единиц боевой техники РФ сосредоточены в районе поселка Солоты Валуйского района Белгородской области.
Соответствующие фото опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, снимки были сделаны в среду, 20 апреля.
"Путин хочет результатов до 9 мая. Ему нужна хоть какая-то победа, так опозориться надо было еще суметь. Но ВСУ ждали этой битвы и готовы к ней, а за полтора месяца еще и очень качественно натренировались по мишеням! Эти колонны, как и все предыдущие, станут кучей пережженного металла, а победа орков – такой же вымышленной, как и все их "успехи"! Потому что эта победа за нами! Слава нашим героям!" – написал Геращенко.
Топ комментарии
+26 Uidrive ua
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+16 Бенина Мама
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+16 Максім ХОЙ #398010
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і зараз фронт далі ніж 70 км.
Корпус загорелся в 11:08 утра, 21 апреля.
Работу спасателям осложняет сильный ветер, который достигает 12 м/с. Ветер несет дым в сторону города. Жители Центрального района Твери услышали запах гари.
А если какой-то лось случайно на склад попадёт и все взорвет ? Был же случай в Украине со складом боеприпасов
Марік фактично вже не наш, а вони все тут язиком перемагають.