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Россия накапливает резервы для наступления на Донбассе. ФОТО

Сотни единиц боевой техники РФ сосредоточены в районе поселка Солоты Валуйского района Белгородской области.

Соответствующие фото опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, снимки были сделаны в среду, 20 апреля.

"Путин хочет результатов до 9 мая. Ему нужна хоть какая-то победа, так опозориться надо было еще суметь. Но ВСУ ждали этой битвы и готовы к ней, а за полтора месяца еще и очень качественно натренировались по мишеням! Эти колонны, как и все предыдущие, станут кучей пережженного металла, а победа орков – такой же вымышленной, как и все их "успехи"! Потому что эта победа за нами! Слава нашим героям!" – написал Геращенко.

Также читайте: Россия спешит одержать какие-то "победы" до 9 мая, - Минобороны Британии

Россия накапливает резервы для наступления на Донбассе 01
Россия накапливает резервы для наступления на Донбассе 02

россия (95652) Донбасс (26956) Геращенко Антон (1438)


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Топ комментарии
+26
Уэбати би туди авіацією
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21.04.2022 12:29
+16
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21.04.2022 12:34
+16
Твоё ****, когда ты - великий геополитик:
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21.04.2022 12:45
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Уэбати би туди авіацією
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21.04.2022 12:29 Ответить
да прям таки.. туда и РСЗО достанет и арта и послать пару ДРГ с ПТР и РПГ и взрывчаткой
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21.04.2022 12:34 Ответить
Крикун, почему не на фронте?
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21.04.2022 12:44 Ответить
Харків має свою оборону.А шо,до цього часу не атакували Харків ?
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21.04.2022 12:45 Ответить
в України дуже обмежена кількість точок-У для подібного обстрілу...

і зараз фронт далі ніж 70 км.
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21.04.2022 12:43 Ответить
Точка бьет на 120 км
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21.04.2022 12:44 Ответить
МЕЧТЫ
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21.04.2022 12:57 Ответить
От буде роботи джевелінам!
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21.04.2022 13:11 Ответить
***** пошкребло по сусєкам.
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21.04.2022 12:33 Ответить
з першої світової
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21.04.2022 12:46 Ответить
Не по "сусекам"!!! За 21 год у России 1 триллион в профиците бюджета. Сколько оружия можно купить на триллион долларов?
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21.04.2022 15:15 Ответить
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21.04.2022 12:34 Ответить
В Твери горит здание НИИ-2 Министерства обороны России.

Корпус загорелся в 11:08 утра, 21 апреля.

Работу спасателям осложняет сильный ветер, который достигает 12 м/с. Ветер несет дым в сторону города. Жители Центрального района Твери услышали запах гари.
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21.04.2022 12:53 Ответить
***. ОНИ ПО ЭТОМУ ПО ХАРЬКОВУ ПРЕКРАТЯТ ХРЕНЯЧИТЬ
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21.04.2022 12:58 Ответить
Блогер Геращенко
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21.04.2022 12:41 Ответить
Блогер Геращенко відсилає фоточки і відосіки..напевно платять.за свіжі новини
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21.04.2022 12:42 Ответить
Ріденько вже, ріденько.
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21.04.2022 12:42 Ответить
Твоё ****, когда ты - великий геополитик:
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21.04.2022 12:45 Ответить
Абама йому знов у штани насрав 😁
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21.04.2022 12:54 Ответить
С правой стороны сильный ветер. Держится за стол, чтобы не улетел.
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21.04.2022 12:58 Ответить
Без каски? Ну, герой!
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21.04.2022 14:25 Ответить
Может под столом красная кнопка, на случай если Шайгу на него нападет)))))
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21.04.2022 22:19 Ответить
То чому її там не розбомбити , а чекати доки вона перетне кордон і почне вбивати Українців?
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21.04.2022 12:49 Ответить
Розбомбителів нема..
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21.04.2022 12:55 Ответить
Какого х.. Херсон провтыкали, Луганскую Донецкую вообще будет жесть
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21.04.2022 12:58 Ответить
Еще один эксперт, последнее время вы слегка ******* уже, надеюсь ты с окопа пишешь?
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21.04.2022 13:00 Ответить
У них дупи корінням до диванів приросли, вони не можуть в окопи.
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21.04.2022 13:12 Ответить
Бляха, у кацапов в так называемых днрлнр проблемы, все украдено и смородерено до них. Где ж теперь стимул ....
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21.04.2022 13:00 Ответить
ЧТО МЕЛЕТ ЭТОТ ЖИРНЫЙ БОРОВ? ЗАЧЕМ НАМ ЭТО ЗНАТЬ?
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21.04.2022 13:00 Ответить
Заробляє Геращенко на ковбасу з маслом такими статтями. Типу генштаб без нього не в курсі що і де знаходиться...
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21.04.2022 13:05 Ответить
а не пора ли *********** крымский мост?кой шо у нас туды уже долетит!
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21.04.2022 13:07 Ответить
Не факт, що ця техніка вся робоча. Скоріше за все значна ії частина розкомплектована, щоб доукомплектувати ту, що на фронті. Так було в совку, навряд чи на рашці по іншому.
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21.04.2022 13:15 Ответить
Ось, для чого потібен був би - ОТРК Грім. Але нажаль... І міст кримський вже не стояв би.
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21.04.2022 13:16 Ответить
Росія накопичує резерви для наступу на Донбасі?
А если какой-то лось случайно на склад попадёт и все взорвет ? Был же случай в Украине со складом боеприпасов
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21.04.2022 13:19 Ответить
Щось я не дуже вірю в ці бравурні висери геращенків, арестовичів та інших 3.14здаболів.

Марік фактично вже не наш, а вони все тут язиком перемагають.
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21.04.2022 13:26 Ответить
Знищити!
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21.04.2022 14:00 Ответить
МОЖЕТ КОНСЕРВЫ !?)
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21.04.2022 15:06 Ответить
Вначале нужно, чтобы миллион расеян из Крыма своим ходом сбежал, потом репарации и рабы, Краснодарский край неплохо присоединть, Таганрог...
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21.04.2022 15:10 Ответить
Вот и ударьте! Зачем пишите?
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21.04.2022 15:13 Ответить
В сравнении с тем что было в феврале - жидковато.
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21.04.2022 18:50 Ответить
 
 