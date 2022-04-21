РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5886 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
22 479 22
армия РФ (18012) Запорожье (2562) ракеты (3470)

Российские оккупанты нанесли два ракетных удара по г. Запорожье, - ОВА

ракета

Около 13:00 противник в очередной раз пытался нанести ущерб инфраструктуре города Запорожья путем ракетных ударов.

Об этом сообщают в Запорожской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Сохраняйте спокойствие! В Запорожье зафиксировано 2 "прилета". Пострадавших нет. Противник в очередной раз пытался нанести ущерб инфраструктуре города Запорожья путем ракетных ударов", - говорится в сообщении.

В Запорожской ОВА подчеркивают запрет на распространение фото и видео ударов. Все подробности обещают позже.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За двое суток "азовцы" уничтожили 3 танка, 2 БМП и БТР
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+17
Треба як можно скоріше знищіти Чонгарську переправу!!!
показать весь комментарий
21.04.2022 13:41
+16
Підори,***...!
показать весь комментарий
21.04.2022 13:41
+14
Арєстовіч ау! ще в кінці лютого розказував, що "ракет у росії ще на 3-5 днів"
показать весь комментарий
21.04.2022 13:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Підори,***...!
показать весь комментарий
21.04.2022 13:41 Ответить
Треба як можно скоріше знищіти Чонгарську переправу!!!
показать весь комментарий
21.04.2022 13:41 Ответить
ТАМ ПІДАРБАБА ВЕРЕЩУК ВСЕ ПОРІШАЛА :https://www.unn.com.ua/ru/news/1963884-vereschuk-na-kpvv-chongar-ta-kalanchak-zapustili-shatli-vid-punktu-propusku-do-adminmezhi

14 февраля 2022года. УНН. На КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" начали курсировать шаттлы от пункта пропуска к админчерте. Об этом на своей странице в Facebook рассказала вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук
показать весь комментарий
21.04.2022 14:14 Ответить
14 Лютого . І Вихваляється , що зроблено за тиждень запланованого .
показать весь комментарий
21.04.2022 14:16 Ответить
Не все так просто.

Тетяна Чорновол
7 липня 2020 р. ·
Тетяна Чорновол: "...Кілька слів стосовно Верещук. Її чоловік, Міхаіл Кухарєнка, був серед альфачів, які 18 лютого 2014 року спалили будинок Профспілок.
Я особисто її питала на одному ефірі, де був її чоловік 18 лютого 2014. Питання я задала разів сім, вона навідріз відмовилася відповідати і почала мене залякувати судами і переслідуванням... А ще цікавіше, що її чоловік є засновником організації ветеранів антитерору "Альфа". Це не ветерани нинішньої війни. Ця ветеранська організація альфачів, ще з часів Кучми, була в тісному контакті з ФСБ та російськими альфачами..."
показать весь комментарий
21.04.2022 14:35 Ответить
треба їбєніть по кацапським житловим будинкам трофейною зброєю.Ну ви зрозуміли...
показать весь комментарий
21.04.2022 13:44 Ответить
Арєстовіч ау! ще в кінці лютого розказував, що "ракет у росії ще на 3-5 днів"
показать весь комментарий
21.04.2022 13:47 Ответить
Никогда он этого не говорил. Он говорил, что у них мало калибров. Про ракеты х-класса, он говорил, что обстрелы будут вестись до последнего дня войны
показать весь комментарий
21.04.2022 14:11 Ответить
Анальний лізінг зарахований .
показать весь комментарий
21.04.2022 14:17 Ответить
Рома, ты идиот?
показать весь комментарий
21.04.2022 14:29 Ответить
Тобто для вас розвінчування брехні, яку ви лайкнули - це "анальний лізинг"?
показать весь комментарий
21.04.2022 14:34 Ответить
Это никакое не "развенчание", а сокрытие брехни еще одной брехней Это Люсин стилек, как и стилек ОП-ы в целом Про вагнеровцев вспоминай!
показать весь комментарий
21.04.2022 15:53 Ответить
Про "обстрелы будут вестись до последнего дня войны" он стал говорить когда его ткнули носом в его де гавно про "ракет на 2 недели"
показать весь комментарий
21.04.2022 15:52 Ответить
Китай через КНДР передает кучу боеприпасов, включая ракеты
показать весь комментарий
21.04.2022 14:28 Ответить
Дядя Сем не жмись. Дай ракет хоть 500 середньої дальності дії. Треба вже по Росії ці ракети запускати...
показать весь комментарий
21.04.2022 13:49 Ответить
Ни одна разведка мира не может сказать сколько у Путлера ракет. И я очень сомневаюсь что Путлер и Шойгу настолько умны чтобы профессионально скрывать это.
показать весь комментарий
21.04.2022 14:00 Ответить
там не ракета там типа снаряда или града только как оно так точно прилетело учитывая криворукость и то что не попадешь если это не дрон комикадзе..была бы ракета там был бы катлован на пол вокзала а так окна выбило..
показать весь комментарий
21.04.2022 16:58 Ответить
 
 