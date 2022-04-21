Российские оккупанты нанесли два ракетных удара по г. Запорожье, - ОВА
Около 13:00 противник в очередной раз пытался нанести ущерб инфраструктуре города Запорожья путем ракетных ударов.
Об этом сообщают в Запорожской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Сохраняйте спокойствие! В Запорожье зафиксировано 2 "прилета". Пострадавших нет. Противник в очередной раз пытался нанести ущерб инфраструктуре города Запорожья путем ракетных ударов", - говорится в сообщении.
В Запорожской ОВА подчеркивают запрет на распространение фото и видео ударов. Все подробности обещают позже.
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14 февраля 2022года. УНН. На КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" начали курсировать шаттлы от пункта пропуска к админчерте. Об этом на своей странице в Facebook рассказала вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук
Тетяна Чорновол
7 липня 2020 р. ·
Тетяна Чорновол: "...Кілька слів стосовно Верещук. Її чоловік, Міхаіл Кухарєнка, був серед альфачів, які 18 лютого 2014 року спалили будинок Профспілок.
Я особисто її питала на одному ефірі, де був її чоловік 18 лютого 2014. Питання я задала разів сім, вона навідріз відмовилася відповідати і почала мене залякувати судами і переслідуванням... А ще цікавіше, що її чоловік є засновником організації ветеранів антитерору "Альфа". Це не ветерани нинішньої війни. Ця ветеранська організація альфачів, ще з часів Кучми, була в тісному контакті з ФСБ та російськими альфачами..."