За двое суток "азовцы" уничтожили 3 танка, 2 БМП и БТР

Несмотря на вторжение российского агрессора, блокировку города, бойцы "Азова" продолжают стоять на защите Мариуполя и горожан и уничтожать вражескую технику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, информацию о новых "трофеях" воины разместили на своей странице Telegram.

"Несмотря на сверхсложную ситуацию, полк "Азов" за последние двое суток уничтожил: 3 танка, 2 БМП и БТР", - говорится в сообщении защитников Мариуполя из полка "Азов".

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