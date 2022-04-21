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армия РФ (18012) Мариуполь (5693) техника (1709) Азов (769)

За двое суток "азовцы" уничтожили 3 танка, 2 БМП и БТР

маріуполь

Несмотря на вторжение российского агрессора, блокировку города, бойцы "Азова" продолжают стоять на защите Мариуполя и горожан и уничтожать вражескую технику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, информацию о новых "трофеях" воины разместили на своей странице Telegram.

"Несмотря на сверхсложную ситуацию, полк "Азов" за последние двое суток уничтожил: 3 танка, 2 БМП и БТР", - говорится в сообщении защитников Мариуполя из полка "Азов".

Также смотрите: Войска РФ попытались прорвать нашу оборону на Авдеевском направлении, но потерпели неудачу, - ОВА. ФОТО
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Топ комментарии
+29
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21.04.2022 11:28
+24
Легенда продовжує ставати ще легендарнішою...
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21.04.2022 11:23
+15
Молодцы Азовцы Настоящие ГЕРОИ !!!
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21.04.2022 11:27
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Легенда продовжує ставати ще легендарнішою...
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21.04.2022 11:23 Ответить
тим часом малоросами рулять арестовічі - які в 2005 році разом з Вітренко Корчинським Дугіним, робили Євразійський фронт про помаранчевого майдану та США, та ось такі Іирин верещук - такі агнти ГРУ РФ як і Люся... https://www.youtube.com/watch?time_continue=347&v=ruqZQ3GU_2w&feature=emb_logo
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21.04.2022 11:26 Ответить
Молодцы Азовцы Настоящие ГЕРОИ !!!
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21.04.2022 11:27 Ответить
Слава усім захисникам Маріуполя! Вбийте всіх росіян.!
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21.04.2022 11:28 Ответить
"Азов" у Маріку валить більше техніки, ніж інші напрямки!
Героям Слава!
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21.04.2022 11:28 Ответить
Не хочу нікого образити, але в мене складається така думка, що в Азова з морпіхами там все ОК, а їх відосіки - це така воєнна хитрість. Кацапи дивляться і думають "о! нада нємного поднажать! Они уже почті всьо!", пригають в бобік і їдуть дожимать. І тут їм приходить капець.
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21.04.2022 11:28 Ответить
Ось твіттерний допис одного з захисників Маріуполя від 19 квітня:
"Даніїл з МІСТА ГЕРОЯ МАРІУПОЛЬ

@daniil_donetsk

https://twitter.com/daniil_donetsk/status/1516388051890712577 19 квіт.

Нещодавно трішки прийшлось передислокуватись, йшли пішки не один км, без води та їжі під сильними обстрілами.. майже два дня нічого не їли, дуже важко було...поки командування налагоджували забезпечення, ми зварили кашу з комбікорма та голуба, дуже ситно вийшло)"
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21.04.2022 12:01 Ответить
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21.04.2022 11:28 Ответить
АЗОВ- Ви в вікепендії !!!
Вас переглядають з повагою і гордістю ВСІ!!!

Залишайтесь живими, Ви НАМ ще потрібні для крокування по чЕрвоній площі!!!!

Повірте.......Вас там ЧЕКАЮТЬ!!!!!
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21.04.2022 11:29 Ответить
Залляли паскудам сала за шкіру!
Аж .уйло сьогодні розпорядилось не штурмувати Азовсталь.
Хоча, тим "заявам" гріш ціна.
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21.04.2022 11:29 Ответить
''Азов'' це нові 300 спартанців.
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21.04.2022 11:30 Ответить
Азов-Це Азов і вони не загинуть як ті 300.
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21.04.2022 11:34 Ответить
Не спартанцы а Киборги из ДАПа.
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21.04.2022 11:48 Ответить
Что бы победить путина, нужно сделаеть его ничем. Он набирается сил от нашего не равнодушия.
Повторяем намерение: "путин, иди на ***" - спокойно, без злости, немного по-детски, успокаювающим, убаюкивающим голосом.
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21.04.2022 11:39 Ответить
Азов і морпіхи - ВИ ГЕРОЇ! Хай Вам Бог допомагає нищити катів.
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21.04.2022 11:41 Ответить
Азов це наші героі .вже майже два місяці ці безстрашні хлопці тримають оборону з переважаючими силами ворога ,завдаючи йому великих втрат в живій силі і техніці. Слава Героям !
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21.04.2022 11:44 Ответить
А кремлевский Обмылок уже заявил о захвате Мариуполя. А тут вот оно че
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21.04.2022 11:45 Ответить
Азов наші герої, слава Героям.
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21.04.2022 12:00 Ответить
АЗОВ молодцы,Слава Украине!!!
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21.04.2022 12:08 Ответить
 
 