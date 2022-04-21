За двое суток "азовцы" уничтожили 3 танка, 2 БМП и БТР
Несмотря на вторжение российского агрессора, блокировку города, бойцы "Азова" продолжают стоять на защите Мариуполя и горожан и уничтожать вражескую технику.
Как сообщает Цензор.НЕТ, информацию о новых "трофеях" воины разместили на своей странице Telegram.
"Несмотря на сверхсложную ситуацию, полк "Азов" за последние двое суток уничтожил: 3 танка, 2 БМП и БТР", - говорится в сообщении защитников Мариуполя из полка "Азов".
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Героям Слава!
"Даніїл з МІСТА ГЕРОЯ МАРІУПОЛЬ
@daniil_donetsk
https://twitter.com/daniil_donetsk/status/1516388051890712577 19 квіт.
Нещодавно трішки прийшлось передислокуватись, йшли пішки не один км, без води та їжі під сильними обстрілами.. майже два дня нічого не їли, дуже важко було...поки командування налагоджували забезпечення, ми зварили кашу з комбікорма та голуба, дуже ситно вийшло)"
Вас переглядають з повагою і гордістю ВСІ!!!
Залишайтесь живими, Ви НАМ ще потрібні для крокування по чЕрвоній площі!!!!
Повірте.......Вас там ЧЕКАЮТЬ!!!!!
Аж .уйло сьогодні розпорядилось не штурмувати Азовсталь.
Хоча, тим "заявам" гріш ціна.
Повторяем намерение: "путин, иди на ***" - спокойно, без злости, немного по-детски, успокаювающим, убаюкивающим голосом.