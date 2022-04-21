За 2 доби "азовці" знищили 3 танки, 2 БМП та БТР
Не зважаючи на вторгнення російського агресора, блокування міста, бійці "Азову" продовжують стояти на захисті Маріуполя та містян та нищити ворожу техніку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, інформацію про нові "трофеї" воїни розмістили на своїй сторінці Telegram.
"Незважаючи на надскладну ситуацію, полк "Азов" за останні дві доби знищив: 3 танки, 2 БМП та БТР", - йдеться у повідомленні захисників Маріуполя з полку "Азов".
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Героям Слава!
"Даніїл з МІСТА ГЕРОЯ МАРІУПОЛЬ
@daniil_donetsk
https://twitter.com/daniil_donetsk/status/1516388051890712577 19 квіт.
Нещодавно трішки прийшлось передислокуватись, йшли пішки не один км, без води та їжі під сильними обстрілами.. майже два дня нічого не їли, дуже важко було...поки командування налагоджували забезпечення, ми зварили кашу з комбікорма та голуба, дуже ситно вийшло)"
Вас переглядають з повагою і гордістю ВСІ!!!
Залишайтесь живими, Ви НАМ ще потрібні для крокування по чЕрвоній площі!!!!
Повірте.......Вас там ЧЕКАЮТЬ!!!!!
Аж .уйло сьогодні розпорядилось не штурмувати Азовсталь.
Хоча, тим "заявам" гріш ціна.
Повторяем намерение: "путин, иди на ***" - спокойно, без злости, немного по-детски, успокаювающим, убаюкивающим голосом.