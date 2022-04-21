За 2 доби "азовці" знищили 3 танки, 2 БМП та БТР

Не зважаючи на вторгнення російського агресора, блокування міста, бійці "Азову" продовжують стояти на захисті Маріуполя та містян та нищити ворожу техніку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інформацію про нові "трофеї" воїни розмістили на своїй сторінці Telegram.

"Незважаючи на надскладну ситуацію, полк "Азов" за останні дві доби знищив: 3 танки, 2 БМП та БТР", - йдеться у повідомленні захисників Маріуполя з полку "Азов".

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