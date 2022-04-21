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армія рф (16162) Маріуполь (3205) техніка (1780) Азов (752)

За 2 доби "азовці" знищили 3 танки, 2 БМП та БТР

маріуполь

Не зважаючи на вторгнення російського агресора, блокування міста, бійці "Азову" продовжують стояти на захисті Маріуполя та містян та нищити ворожу техніку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інформацію про нові "трофеї" воїни розмістили на своїй сторінці Telegram.

"Незважаючи на надскладну ситуацію, полк "Азов" за останні дві доби знищив: 3 танки, 2 БМП та БТР", - йдеться у повідомленні захисників Маріуполя з полку "Азов".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Цивільні у підвалах "Азовсталі" не можуть покинути свої місця через постійні обстріли, - полк "Азов". ВIДЕО
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Топ коментарі
+29
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21.04.2022 11:28
+24
Легенда продовжує ставати ще легендарнішою...
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21.04.2022 11:23
+15
Молодцы Азовцы Настоящие ГЕРОИ !!!
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21.04.2022 11:27
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Легенда продовжує ставати ще легендарнішою...
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21.04.2022 11:23 Відповісти
тим часом малоросами рулять арестовічі - які в 2005 році разом з Вітренко Корчинським Дугіним, робили Євразійський фронт про помаранчевого майдану та США, та ось такі Іирин верещук - такі агнти ГРУ РФ як і Люся... https://www.youtube.com/watch?time_continue=347&v=ruqZQ3GU_2w&feature=emb_logo
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21.04.2022 11:26 Відповісти
Молодцы Азовцы Настоящие ГЕРОИ !!!
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21.04.2022 11:27 Відповісти
Слава усім захисникам Маріуполя! Вбийте всіх росіян.!
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21.04.2022 11:28 Відповісти
"Азов" у Маріку валить більше техніки, ніж інші напрямки!
Героям Слава!
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21.04.2022 11:28 Відповісти
Не хочу нікого образити, але в мене складається така думка, що в Азова з морпіхами там все ОК, а їх відосіки - це така воєнна хитрість. Кацапи дивляться і думають "о! нада нємного поднажать! Они уже почті всьо!", пригають в бобік і їдуть дожимать. І тут їм приходить капець.
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21.04.2022 11:28 Відповісти
Ось твіттерний допис одного з захисників Маріуполя від 19 квітня:
"Даніїл з МІСТА ГЕРОЯ МАРІУПОЛЬ

@daniil_donetsk

https://twitter.com/daniil_donetsk/status/1516388051890712577 19 квіт.

Нещодавно трішки прийшлось передислокуватись, йшли пішки не один км, без води та їжі під сильними обстрілами.. майже два дня нічого не їли, дуже важко було...поки командування налагоджували забезпечення, ми зварили кашу з комбікорма та голуба, дуже ситно вийшло)"
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21.04.2022 12:01 Відповісти
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21.04.2022 11:28 Відповісти
АЗОВ- Ви в вікепендії !!!
Вас переглядають з повагою і гордістю ВСІ!!!

Залишайтесь живими, Ви НАМ ще потрібні для крокування по чЕрвоній площі!!!!

Повірте.......Вас там ЧЕКАЮТЬ!!!!!
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21.04.2022 11:29 Відповісти
Залляли паскудам сала за шкіру!
Аж .уйло сьогодні розпорядилось не штурмувати Азовсталь.
Хоча, тим "заявам" гріш ціна.
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21.04.2022 11:29 Відповісти
''Азов'' це нові 300 спартанців.
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21.04.2022 11:30 Відповісти
Азов-Це Азов і вони не загинуть як ті 300.
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21.04.2022 11:34 Відповісти
Не спартанцы а Киборги из ДАПа.
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21.04.2022 11:48 Відповісти
Что бы победить путина, нужно сделаеть его ничем. Он набирается сил от нашего не равнодушия.
Повторяем намерение: "путин, иди на ***" - спокойно, без злости, немного по-детски, успокаювающим, убаюкивающим голосом.
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21.04.2022 11:39 Відповісти
Азов і морпіхи - ВИ ГЕРОЇ! Хай Вам Бог допомагає нищити катів.
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21.04.2022 11:41 Відповісти
Азов це наші героі .вже майже два місяці ці безстрашні хлопці тримають оборону з переважаючими силами ворога ,завдаючи йому великих втрат в живій силі і техніці. Слава Героям !
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21.04.2022 11:44 Відповісти
А кремлевский Обмылок уже заявил о захвате Мариуполя. А тут вот оно че
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21.04.2022 11:45 Відповісти
Азов наші герої, слава Героям.
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21.04.2022 12:00 Відповісти
АЗОВ молодцы,Слава Украине!!!
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21.04.2022 12:08 Відповісти
 
 