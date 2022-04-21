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Російські окупанти завдали двох ракетних ударів по Запоріжжю, - ОВА
Близько 13:00 противник в черговий раз намагався завдати шкоди інфраструктурі міста Запоріжжя шляхом ракетних ударів.
Про це повідомляють у Запорізькій ОВА, інформує Цензор.НЕТ
"Зберігайте спокій! У Запоріжжі зафіксовано 2 "прильота". Постраждалих немає. Противник в черговий раз намагався завдати шкоди інфраструктурі міста Запоріжжя шляхом ракетних ударів", - йдеться у повідомленні.
У Запорізькій ОВА наголошують на забороні розповсюдження фото та відео ударів. Усі подробиці обіцяють згодом.
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14 февраля 2022года. УНН. На КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" начали курсировать шаттлы от пункта пропуска к админчерте. Об этом на своей странице в Facebook рассказала вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук
Тетяна Чорновол
7 липня 2020 р. ·
Тетяна Чорновол: "...Кілька слів стосовно Верещук. Її чоловік, Міхаіл Кухарєнка, був серед альфачів, які 18 лютого 2014 року спалили будинок Профспілок.
Я особисто її питала на одному ефірі, де був її чоловік 18 лютого 2014. Питання я задала разів сім, вона навідріз відмовилася відповідати і почала мене залякувати судами і переслідуванням... А ще цікавіше, що її чоловік є засновником організації ветеранів антитерору "Альфа". Це не ветерани нинішньої війни. Ця ветеранська організація альфачів, ще з часів Кучми, була в тісному контакті з ФСБ та російськими альфачами..."