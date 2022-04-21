УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6497 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
22 479 22
армія рф (16180) Запоріжжя (2186) ракети (3926)

Російські окупанти завдали двох ракетних ударів по Запоріжжю, - ОВА

ракета

Близько 13:00 противник в черговий раз намагався завдати шкоди інфраструктурі міста Запоріжжя шляхом ракетних ударів.

Про це повідомляють у Запорізькій ОВА, інформує Цензор.НЕТ

"Зберігайте спокій! У Запоріжжі зафіксовано 2 "прильота". Постраждалих немає. Противник в черговий раз намагався завдати шкоди інфраструктурі міста Запоріжжя шляхом ракетних ударів", - йдеться у повідомленні.

У Запорізькій ОВА наголошують на забороні розповсюдження фото та відео ударів. Усі подробиці обіцяють згодом.

Також читайте: Росія накопичує резерви для наступу на Донбасі. ФОТО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+17
Треба як можно скоріше знищіти Чонгарську переправу!!!
показати весь коментар
21.04.2022 13:41
+16
Підори,***...!
показати весь коментар
21.04.2022 13:41
+14
Арєстовіч ау! ще в кінці лютого розказував, що "ракет у росії ще на 3-5 днів"
показати весь коментар
21.04.2022 13:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Підори,***...!
показати весь коментар
21.04.2022 13:41 Відповісти
Треба як можно скоріше знищіти Чонгарську переправу!!!
показати весь коментар
21.04.2022 13:41 Відповісти
ТАМ ПІДАРБАБА ВЕРЕЩУК ВСЕ ПОРІШАЛА :https://www.unn.com.ua/ru/news/1963884-vereschuk-na-kpvv-chongar-ta-kalanchak-zapustili-shatli-vid-punktu-propusku-do-adminmezhi

14 февраля 2022года. УНН. На КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" начали курсировать шаттлы от пункта пропуска к админчерте. Об этом на своей странице в Facebook рассказала вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук
показати весь коментар
21.04.2022 14:14 Відповісти
14 Лютого . І Вихваляється , що зроблено за тиждень запланованого .
показати весь коментар
21.04.2022 14:16 Відповісти
Не все так просто.

Тетяна Чорновол
7 липня 2020 р. ·
Тетяна Чорновол: "...Кілька слів стосовно Верещук. Її чоловік, Міхаіл Кухарєнка, був серед альфачів, які 18 лютого 2014 року спалили будинок Профспілок.
Я особисто її питала на одному ефірі, де був її чоловік 18 лютого 2014. Питання я задала разів сім, вона навідріз відмовилася відповідати і почала мене залякувати судами і переслідуванням... А ще цікавіше, що її чоловік є засновником організації ветеранів антитерору "Альфа". Це не ветерани нинішньої війни. Ця ветеранська організація альфачів, ще з часів Кучми, була в тісному контакті з ФСБ та російськими альфачами..."
показати весь коментар
21.04.2022 14:35 Відповісти
треба їбєніть по кацапським житловим будинкам трофейною зброєю.Ну ви зрозуміли...
показати весь коментар
21.04.2022 13:44 Відповісти
Арєстовіч ау! ще в кінці лютого розказував, що "ракет у росії ще на 3-5 днів"
показати весь коментар
21.04.2022 13:47 Відповісти
Никогда он этого не говорил. Он говорил, что у них мало калибров. Про ракеты х-класса, он говорил, что обстрелы будут вестись до последнего дня войны
показати весь коментар
21.04.2022 14:11 Відповісти
Анальний лізінг зарахований .
показати весь коментар
21.04.2022 14:17 Відповісти
Рома, ты идиот?
показати весь коментар
21.04.2022 14:29 Відповісти
Тобто для вас розвінчування брехні, яку ви лайкнули - це "анальний лізинг"?
показати весь коментар
21.04.2022 14:34 Відповісти
Это никакое не "развенчание", а сокрытие брехни еще одной брехней Это Люсин стилек, как и стилек ОП-ы в целом Про вагнеровцев вспоминай!
показати весь коментар
21.04.2022 15:53 Відповісти
Про "обстрелы будут вестись до последнего дня войны" он стал говорить когда его ткнули носом в его де гавно про "ракет на 2 недели"
показати весь коментар
21.04.2022 15:52 Відповісти
Китай через КНДР передает кучу боеприпасов, включая ракеты
показати весь коментар
21.04.2022 14:28 Відповісти
Дядя Сем не жмись. Дай ракет хоть 500 середньої дальності дії. Треба вже по Росії ці ракети запускати...
показати весь коментар
21.04.2022 13:49 Відповісти
Ни одна разведка мира не может сказать сколько у Путлера ракет. И я очень сомневаюсь что Путлер и Шойгу настолько умны чтобы профессионально скрывать это.
показати весь коментар
21.04.2022 14:00 Відповісти
там не ракета там типа снаряда или града только как оно так точно прилетело учитывая криворукость и то что не попадешь если это не дрон комикадзе..была бы ракета там был бы катлован на пол вокзала а так окна выбило..
показати весь коментар
21.04.2022 16:58 Відповісти
 
 