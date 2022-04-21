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Новости Война
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Метинвест передал армии дроны и тепловизоры

метінвест

Около двух десятков дронов, тепловизор и прибор ночного видения передала группа Метинвест Рината Ахметова Вооруженным силам Украины. Такую помощь получат защитники на востоке Украины.

Запрос на оборудование получен от военных, защищающих Донецкую и Луганскую области, передает Цензор.НЕТ.

"Господин председатель (председатель Киевской областной военной администрации, - ред.) обратился к бизнесу с этим вопросом - очень оперативно на это среагировала группа Метинвест Рината Ахметова. Через несколько дней были куплены дроны, тепловизоры, ночники. Сейчас передаем их ВСУ в Донецкую, Луганскую область. Завтра утром уже будет на боевых позициях", - заявил советник главы Киевской областной военной администрации Олег Матвиенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Металлурги передали военным 2700 бронежилетов и касок

Это уже не первая партия военной помощи. Компания бесплатно выделит 900 тонн стали, которой хватит на производство около 80 тыс. бронежилетов для ВСУ и терробороны. Еще 10 тыс. бронежилетов приобретены за границей в рамках закупки готовых средств защиты.

На днях на фронт отправлен четвертый транш из 2700 бронежилетов и касок - военным, находящимся на киевском  и харьковском направлениях. Суммарно военные уже получили более 4000 комплектов защитной амуниции.
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Топ комментарии
+19
Зебилы, а бабушка гнусавика Беня хоть один шекель скинулся на ЗСУ, а сам гнусавик?
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21.04.2022 14:13
+17
Пусть так все "пиаряться" я не против
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21.04.2022 14:15
+12
Ви проти дронів та тепловізорів для української армії? Тоді цікаво, на кого ви працюєте?
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21.04.2022 14:17
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Зебилы, а бабушка гнусавика Беня хоть один шекель скинулся на ЗСУ, а сам гнусавик?
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21.04.2022 14:13 Ответить
Как то невдобно даже сравнивать патриота с пеленок Рината с усякими там бенями и другими олигархами=кровосисями
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21.04.2022 14:26 Ответить
Зебил, проперлелся, полегчало? Но факт есть факт- даже Ринат впрягся, а гринпоц удавится, но ни копейки своей не выделит
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21.04.2022 14:39 Ответить
Беня в 2014 створив батальйон Дніпро і за сепарів виплачував гроші ,а гудок соплі жував
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21.04.2022 15:27 Ответить
Украл на миллиард, загуманитарил на миллион, так и перебивается с хлеба на воду, да ждёт финансов на Большое востановление страны после которого снова можно будет занять верхние строчки Форбса
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21.04.2022 14:13 Ответить
Ви проти дронів та тепловізорів для української армії? Тоді цікаво, на кого ви працюєте?
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21.04.2022 14:17 Ответить
Лабунская, не гони.
"... тепловізор та прилад нічного бачення передала група Метінвест"

1 (адын) тепловизор , 1 (адын) прибор...

ахметка - гудок - вяличайший спонсор ВСУ!!!
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21.04.2022 14:26 Ответить
Зебил, вопрос бы поостой шо 5 копеек, ответить сможешь, а не гавном кидаться?
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21.04.2022 14:41 Ответить
Іноді ми всі працюємо на "справедливі тарифи" на електроенергію, з яких потом кидають з барського плеча пару копійок на дрони та тепловізори. Сума витрачена на яких це посміховисько в порівняння з місячною платнею якоїсь афро-бразильської балерини з Шахтьора
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21.04.2022 14:31 Ответить
Ага треба всьо отнять і подєліть?
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21.04.2022 14:43 Ответить
Нє нє. Наоборот. Рєнату отдать єщо і Кієвводоканал, хай той довгоносик вдавиться, а его друґу вєрнуть Межигорьє
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21.04.2022 15:16 Ответить
Как в анекдоте "вот на эту разницу мы и живем".
Сейчас Ринатику денег на очередных бразильцев тратить не нужно, так что можно брызнуть мелочью
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21.04.2022 14:17 Ответить
Не чули, бабломойський так не бризкав, а фірташ з пінчуком?
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21.04.2022 14:22 Ответить
Пиня по Днепру работает там 6 -8 баты бригад снабжает Беня спрятался в Буковеле и боится в синагогу приехать
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21.04.2022 14:28 Ответить
Пусть так все "пиаряться" я не против
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21.04.2022 14:15 Ответить
Імперія Бєні передала пламєнний прівєт.👋
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21.04.2022 14:22 Ответить
Імперія Бєні передала нам верховного головнокомандувача.
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21.04.2022 14:43 Ответить
Рінат!!! Робиш ДОБРУ СПРАВУ))
Але ,чому так пізно"осмислив" це???(про любов до України)
В 2014 "гудів в гудок", а зараз зрозумів, що не буде ні АЗОВСТАЛІ, ні ФК "Шахтар"....а це означає "нє будєт дєнег"
Але все одно РЕСПЕКТ!!!!!!!!!

На відміну від пінчуків, та коломойського...
До коломойського взагалі "багато запитань", на відміну від 2014 року.......на жаль......
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21.04.2022 14:29 Ответить
от 10 літаків,
це його рівень був би
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21.04.2022 15:07 Ответить
А що купив і передав ЗСУ яневтік та його квартал?
Чи гроші потрібні на сплату податків за закордоне майно?
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21.04.2022 14:57 Ответить
я пам,ятаю безліч гумконвоїв від ахметова на донбас.
мільярди гривень були потрачені ним.
але ці мільярди витрачались на електорат і ніяк не на ЗСУ
і не на добробати.
за 8 років він витратив десятки мільярдів.
а в цьому випадку все зроблено лише для галочки.
ну тіпа я теж допомагав........
і взагалі,
немає в Україні жодного алігарха який віддав хочаб третину своїх мільярдів на ЗСУ.
хоч саме в Україні зароблені всі їх статки
і саме в Україні їх бізнес буде заробляти й далі.
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21.04.2022 14:59 Ответить
Тепловизор ATN MARS с 25-кратным увеличением и разрешением 640х440 - один из лучших, что есть на рынке - стоит у производителя 5000 евро. Всё добро вместе - думаю, где-то 20-30 тыс. максимум. В общем, спасибо, конечно, но это - ниачём. Волонтёры и блоггеры собирают донатами в разы больше.
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21.04.2022 14:59 Ответить
який нах.й респект???
10 дронів це міг би бути подарунок ЗСУ від аграрія який має 3000 га землі (голова колгоспу)
від власника мережі сто провінційного міста, власника м,ясного вавільйона в райцентрі.
але аж ніяк не від людини з статками в 6-10 мільярдів баксів
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21.04.2022 15:05 Ответить
А колись рації оркам возив...
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21.04.2022 16:17 Ответить
Краще б віллу продав хоча б одну. Наприклад за ту що у Франції можна п'ять МіГ-29 придбати.
Меценат мля.
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21.04.2022 16:38 Ответить
акція небаченої щедрості... дякую, ахмєтка! тільки ти досі не зробив жодних висновків з 2014-го; чи то -- тупий, чи -- просто жадібний?
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21.04.2022 17:02 Ответить
Гарним олігаторам - гарні гроби!!!
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21.04.2022 18:01 Ответить
Метинвест мог бы 10-ок F16 прикупить.
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21.04.2022 18:59 Ответить
Це не Рінат передав, це група Метінвест. Відчуйте різницю...
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21.04.2022 21:34 Ответить
 
 