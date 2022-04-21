Метинвест передал армии дроны и тепловизоры
Около двух десятков дронов, тепловизор и прибор ночного видения передала группа Метинвест Рината Ахметова Вооруженным силам Украины. Такую помощь получат защитники на востоке Украины.
Запрос на оборудование получен от военных, защищающих Донецкую и Луганскую области, передает Цензор.НЕТ.
"Господин председатель (председатель Киевской областной военной администрации, - ред.) обратился к бизнесу с этим вопросом - очень оперативно на это среагировала группа Метинвест Рината Ахметова. Через несколько дней были куплены дроны, тепловизоры, ночники. Сейчас передаем их ВСУ в Донецкую, Луганскую область. Завтра утром уже будет на боевых позициях", - заявил советник главы Киевской областной военной администрации Олег Матвиенко.
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Это уже не первая партия военной помощи. Компания бесплатно выделит 900 тонн стали, которой хватит на производство около 80 тыс. бронежилетов для ВСУ и терробороны. Еще 10 тыс. бронежилетов приобретены за границей в рамках закупки готовых средств защиты.
На днях на фронт отправлен четвертый транш из 2700 бронежилетов и касок - военным, находящимся на киевском и харьковском направлениях. Суммарно военные уже получили более 4000 комплектов защитной амуниции.
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"... тепловізор та прилад нічного бачення передала група Метінвест"
1 (адын) тепловизор , 1 (адын) прибор...
ахметка - гудок - вяличайший спонсор ВСУ!!!
Сейчас Ринатику денег на очередных бразильцев тратить не нужно, так что можно брызнуть мелочью
Але ,чому так пізно"осмислив" це???(про любов до України)
В 2014 "гудів в гудок", а зараз зрозумів, що не буде ні АЗОВСТАЛІ, ні ФК "Шахтар"....а це означає "нє будєт дєнег"
Але все одно РЕСПЕКТ!!!!!!!!!
На відміну від пінчуків, та коломойського...
До коломойського взагалі "багато запитань", на відміну від 2014 року.......на жаль......
це його рівень був би
Чи гроші потрібні на сплату податків за закордоне майно?
мільярди гривень були потрачені ним.
але ці мільярди витрачались на електорат і ніяк не на ЗСУ
і не на добробати.
за 8 років він витратив десятки мільярдів.
а в цьому випадку все зроблено лише для галочки.
ну тіпа я теж допомагав........
і взагалі,
немає в Україні жодного алігарха який віддав хочаб третину своїх мільярдів на ЗСУ.
хоч саме в Україні зароблені всі їх статки
і саме в Україні їх бізнес буде заробляти й далі.
10 дронів це міг би бути подарунок ЗСУ від аграрія який має 3000 га землі (голова колгоспу)
від власника мережі сто провінційного міста, власника м,ясного вавільйона в райцентрі.
але аж ніяк не від людини з статками в 6-10 мільярдів баксів
Меценат мля.