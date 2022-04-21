УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6497 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 535 29
Ахметов Рінат (2340) благодійність (557) допомога (7871) Метінвест (885) ЗСУ (7197) дрони (4299)

Метінвест передав армії дрони та тепловізори

метінвест

Близько двох десятків дронів, тепловізор та прилад нічного бачення передала група Метінвест Ріната Ахметова Збройним силам України. Відповідну допомогу отримають захисники на сході України.

Запит на обладнання отримано від військових, що боронять Донецьку і Луганську області, передає Цензор.НЕТ.

"Пан голова (голова Київської обласної військової адміністрації, - ред.) звернувся до бізнесу із цим питанням – дуже оперативно на це зреагувала група Метінвест Ріната Ахметова. За декілька днів були куплені дрони, тепловізори, ночніки. Зараз передаємо ЗСУ в Донецьку, Луганську область. Завтра зранку вже буде на бойових позиціях", - заявив радник Голови Київської обласної військової адміністрації Олег Матвієнко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Металурги передали військовим 2700 бронежилетів і касок

Це не перша партія військової допомоги. Компанія безоплатно виділить 900 тонн сталі, якої вистачить на виробництво близько 80 тис. бронежилетів для ЗСУ та тероборони. Ще 10 тис. бронежилетів придбано за кордоном у рамках закупівлі готових засобів захисту.

Днями на фронт відправлено четвертий транш із 2700 бронежилетів та касок військовим київського та харківського напрямків. Сумарно військові  отримали понад 4000 комплектів захисної амуніціі.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+19
Зебилы, а бабушка гнусавика Беня хоть один шекель скинулся на ЗСУ, а сам гнусавик?
показати весь коментар
21.04.2022 14:13
+17
Пусть так все "пиаряться" я не против
показати весь коментар
21.04.2022 14:15
+12
Ви проти дронів та тепловізорів для української армії? Тоді цікаво, на кого ви працюєте?
показати весь коментар
21.04.2022 14:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зебилы, а бабушка гнусавика Беня хоть один шекель скинулся на ЗСУ, а сам гнусавик?
показати весь коментар
21.04.2022 14:13 Відповісти
Как то невдобно даже сравнивать патриота с пеленок Рината с усякими там бенями и другими олигархами=кровосисями
показати весь коментар
21.04.2022 14:26 Відповісти
Зебил, проперлелся, полегчало? Но факт есть факт- даже Ринат впрягся, а гринпоц удавится, но ни копейки своей не выделит
показати весь коментар
21.04.2022 14:39 Відповісти
Беня в 2014 створив батальйон Дніпро і за сепарів виплачував гроші ,а гудок соплі жував
показати весь коментар
21.04.2022 15:27 Відповісти
Украл на миллиард, загуманитарил на миллион, так и перебивается с хлеба на воду, да ждёт финансов на Большое востановление страны после которого снова можно будет занять верхние строчки Форбса
показати весь коментар
21.04.2022 14:13 Відповісти
Ви проти дронів та тепловізорів для української армії? Тоді цікаво, на кого ви працюєте?
показати весь коментар
21.04.2022 14:17 Відповісти
Лабунская, не гони.
"... тепловізор та прилад нічного бачення передала група Метінвест"

1 (адын) тепловизор , 1 (адын) прибор...

ахметка - гудок - вяличайший спонсор ВСУ!!!
показати весь коментар
21.04.2022 14:26 Відповісти
Зебил, вопрос бы поостой шо 5 копеек, ответить сможешь, а не гавном кидаться?
показати весь коментар
21.04.2022 14:41 Відповісти
Іноді ми всі працюємо на "справедливі тарифи" на електроенергію, з яких потом кидають з барського плеча пару копійок на дрони та тепловізори. Сума витрачена на яких це посміховисько в порівняння з місячною платнею якоїсь афро-бразильської балерини з Шахтьора
показати весь коментар
21.04.2022 14:31 Відповісти
Ага треба всьо отнять і подєліть?
показати весь коментар
21.04.2022 14:43 Відповісти
Нє нє. Наоборот. Рєнату отдать єщо і Кієвводоканал, хай той довгоносик вдавиться, а его друґу вєрнуть Межигорьє
показати весь коментар
21.04.2022 15:16 Відповісти
Как в анекдоте "вот на эту разницу мы и живем".
Сейчас Ринатику денег на очередных бразильцев тратить не нужно, так что можно брызнуть мелочью
показати весь коментар
21.04.2022 14:17 Відповісти
Не чули, бабломойський так не бризкав, а фірташ з пінчуком?
показати весь коментар
21.04.2022 14:22 Відповісти
Пиня по Днепру работает там 6 -8 баты бригад снабжает Беня спрятался в Буковеле и боится в синагогу приехать
показати весь коментар
21.04.2022 14:28 Відповісти
Пусть так все "пиаряться" я не против
показати весь коментар
21.04.2022 14:15 Відповісти
Імперія Бєні передала пламєнний прівєт.👋
показати весь коментар
21.04.2022 14:22 Відповісти
Імперія Бєні передала нам верховного головнокомандувача.
показати весь коментар
21.04.2022 14:43 Відповісти
Рінат!!! Робиш ДОБРУ СПРАВУ))
Але ,чому так пізно"осмислив" це???(про любов до України)
В 2014 "гудів в гудок", а зараз зрозумів, що не буде ні АЗОВСТАЛІ, ні ФК "Шахтар"....а це означає "нє будєт дєнег"
Але все одно РЕСПЕКТ!!!!!!!!!

На відміну від пінчуків, та коломойського...
До коломойського взагалі "багато запитань", на відміну від 2014 року.......на жаль......
показати весь коментар
21.04.2022 14:29 Відповісти
от 10 літаків,
це його рівень був би
показати весь коментар
21.04.2022 15:07 Відповісти
А що купив і передав ЗСУ яневтік та його квартал?
Чи гроші потрібні на сплату податків за закордоне майно?
показати весь коментар
21.04.2022 14:57 Відповісти
я пам,ятаю безліч гумконвоїв від ахметова на донбас.
мільярди гривень були потрачені ним.
але ці мільярди витрачались на електорат і ніяк не на ЗСУ
і не на добробати.
за 8 років він витратив десятки мільярдів.
а в цьому випадку все зроблено лише для галочки.
ну тіпа я теж допомагав........
і взагалі,
немає в Україні жодного алігарха який віддав хочаб третину своїх мільярдів на ЗСУ.
хоч саме в Україні зароблені всі їх статки
і саме в Україні їх бізнес буде заробляти й далі.
показати весь коментар
21.04.2022 14:59 Відповісти
Тепловизор ATN MARS с 25-кратным увеличением и разрешением 640х440 - один из лучших, что есть на рынке - стоит у производителя 5000 евро. Всё добро вместе - думаю, где-то 20-30 тыс. максимум. В общем, спасибо, конечно, но это - ниачём. Волонтёры и блоггеры собирают донатами в разы больше.
показати весь коментар
21.04.2022 14:59 Відповісти
який нах.й респект???
10 дронів це міг би бути подарунок ЗСУ від аграрія який має 3000 га землі (голова колгоспу)
від власника мережі сто провінційного міста, власника м,ясного вавільйона в райцентрі.
але аж ніяк не від людини з статками в 6-10 мільярдів баксів
показати весь коментар
21.04.2022 15:05 Відповісти
А колись рації оркам возив...
показати весь коментар
21.04.2022 16:17 Відповісти
Краще б віллу продав хоча б одну. Наприклад за ту що у Франції можна п'ять МіГ-29 придбати.
Меценат мля.
показати весь коментар
21.04.2022 16:38 Відповісти
акція небаченої щедрості... дякую, ахмєтка! тільки ти досі не зробив жодних висновків з 2014-го; чи то -- тупий, чи -- просто жадібний?
показати весь коментар
21.04.2022 17:02 Відповісти
Гарним олігаторам - гарні гроби!!!
показати весь коментар
21.04.2022 18:01 Відповісти
Метинвест мог бы 10-ок F16 прикупить.
показати весь коментар
21.04.2022 18:59 Відповісти
Це не Рінат передав, це група Метінвест. Відчуйте різницю...
показати весь коментар
21.04.2022 21:34 Відповісти
 
 