Метінвест передав армії дрони та тепловізори

Близько двох десятків дронів, тепловізор та прилад нічного бачення передала група Метінвест Ріната Ахметова Збройним силам України. Відповідну допомогу отримають захисники на сході України.

Запит на обладнання отримано від військових, що боронять Донецьку і Луганську області, передає Цензор.НЕТ.

"Пан голова (голова Київської обласної військової адміністрації, - ред.) звернувся до бізнесу із цим питанням – дуже оперативно на це зреагувала група Метінвест Ріната Ахметова. За декілька днів були куплені дрони, тепловізори, ночніки. Зараз передаємо ЗСУ в Донецьку, Луганську область. Завтра зранку вже буде на бойових позиціях", - заявив радник Голови Київської обласної військової адміністрації Олег Матвієнко.

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Це не перша партія військової допомоги. Компанія безоплатно виділить 900 тонн сталі, якої вистачить на виробництво близько 80 тис. бронежилетів для ЗСУ та тероборони. Ще 10 тис. бронежилетів придбано за кордоном у рамках закупівлі готових засобів захисту.

Днями на фронт відправлено четвертий транш із 2700 бронежилетів та касок військовим київського та харківського напрямків. Сумарно військові отримали понад 4000 комплектів захисної амуніціі.