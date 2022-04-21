Метінвест передав армії дрони та тепловізори
Близько двох десятків дронів, тепловізор та прилад нічного бачення передала група Метінвест Ріната Ахметова Збройним силам України. Відповідну допомогу отримають захисники на сході України.
Запит на обладнання отримано від військових, що боронять Донецьку і Луганську області, передає Цензор.НЕТ.
"Пан голова (голова Київської обласної військової адміністрації, - ред.) звернувся до бізнесу із цим питанням – дуже оперативно на це зреагувала група Метінвест Ріната Ахметова. За декілька днів були куплені дрони, тепловізори, ночніки. Зараз передаємо ЗСУ в Донецьку, Луганську область. Завтра зранку вже буде на бойових позиціях", - заявив радник Голови Київської обласної військової адміністрації Олег Матвієнко.
Це не перша партія військової допомоги. Компанія безоплатно виділить 900 тонн сталі, якої вистачить на виробництво близько 80 тис. бронежилетів для ЗСУ та тероборони. Ще 10 тис. бронежилетів придбано за кордоном у рамках закупівлі готових засобів захисту.
Днями на фронт відправлено четвертий транш із 2700 бронежилетів та касок військовим київського та харківського напрямків. Сумарно військові отримали понад 4000 комплектів захисної амуніціі.
Будь ласка, зачекайте...
"... тепловізор та прилад нічного бачення передала група Метінвест"
1 (адын) тепловизор , 1 (адын) прибор...
ахметка - гудок - вяличайший спонсор ВСУ!!!
Сейчас Ринатику денег на очередных бразильцев тратить не нужно, так что можно брызнуть мелочью
Але ,чому так пізно"осмислив" це???(про любов до України)
В 2014 "гудів в гудок", а зараз зрозумів, що не буде ні АЗОВСТАЛІ, ні ФК "Шахтар"....а це означає "нє будєт дєнег"
Але все одно РЕСПЕКТ!!!!!!!!!
На відміну від пінчуків, та коломойського...
До коломойського взагалі "багато запитань", на відміну від 2014 року.......на жаль......
це його рівень був би
Чи гроші потрібні на сплату податків за закордоне майно?
мільярди гривень були потрачені ним.
але ці мільярди витрачались на електорат і ніяк не на ЗСУ
і не на добробати.
за 8 років він витратив десятки мільярдів.
а в цьому випадку все зроблено лише для галочки.
ну тіпа я теж допомагав........
і взагалі,
немає в Україні жодного алігарха який віддав хочаб третину своїх мільярдів на ЗСУ.
хоч саме в Україні зароблені всі їх статки
і саме в Україні їх бізнес буде заробляти й далі.
10 дронів це міг би бути подарунок ЗСУ від аграрія який має 3000 га землі (голова колгоспу)
від власника мережі сто провінційного міста, власника м,ясного вавільйона в райцентрі.
але аж ніяк не від людини з статками в 6-10 мільярдів баксів
Меценат мля.