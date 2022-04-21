Россияне штурмуют "Азовсталь", продвигаясь в сплошных руинах, - Бутусов
Бои идут уже на территории завода. Украинцы дерутся на последнем рубеже, отступать некуда.
Об этом пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Несмотря на всю ложь Путина артиллерия и авиация наносят удары, российская пехота и танки штурмуют наши позиции со всех сторон. Все здания полностью уничтожаются. Российские подразделения продвигаются в сплошных развалинах, бои идут уже на территории "Азовстали". Украинцы дерутся на последнем рубеже, отступать оттуда уже некуда", – написал он.
Бутусов отметил, что сейчас значение имеет только одно - жизнь тех, кто выдержал 57 дней бесконечных обстрелов и штурмов в полном окружении.
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Герої Маріуполя мають жити!
воно ж дако наказ припинити штурм азовсталі та промзони взагалі.
бо сказало другому ***** (шайтану) що жалко людей та військових.
Про це https://t.me/polkazov/4425 повідомили у Телеграм-каналі "Азов-Маріуполь".
КТО приказал разминировать дорогу из Крыма верещучке ? Почему молчим ?
Шмигаль, Ляшко і Зеленський ще за коронавірус не відповіли, коли не закрили вчасно кордон.
Колону розстріляли, поранених закатували, дехто і досі сидить в полоні.
А Хомчак наранок виїхав на новому авто через іншу ділянку російського оточення- блокпости орків його пропустили.
За таку провину ЗЕ потім зробив його начштабом.
вот откуда эта инфа? дай ссылку! кроме воплей в комментах нигде ничего не слышал ни про минирование ни про разминирование перешейка, при том что мониторю новости каждый день начиная с 2014 года
Дивлячись відео в'їзду кацапів 24 лютого через Чонгар, кожен з вам може помітити, що
колона рухається на повній швидкості, без страху, без розвідки та саперів!
Чому? Тому, що ВОНИ ВЖЕ ЗНАЛИ - ВСЕ РОЗМІНОВАНО
А нелох готовился на шашлыки вместо того чтобы укреплять юг страны
(это сообщает мэр Марика)
Slava varoņiem !!!
Але майже ніколи не брехав про свої плани .
Гітлер й усі нацисти були якщо не повноцінними людьми , але хоча б тваринами !
***** навіть твариною неможливо називати , бо для тварини воно занадто хитре ... Воно бреше як дихає на кожному кроці , воно нагороджує за згавлтування , воно мультяшки видає за міць воєї зброї , воно звинувачує усіх й завди саме в тому , що робить сам й що планує сам робити .
Хіба не очевидно , що воно якщо не сатана , то точно службі й його ...
Й уся РПЦ Московії це секта сатаністів . Саме так , я був свідком того , як усі мої знайомі , як тільки підпадали під вплив Мацьковського патріархату , так вмить ставали агресивними й нервовими .
А ось хто ходить з моїх знайомих чи то УПЦ , чи до греко-католицьких храмів усі після цього стають добрішими й людянійшими ...