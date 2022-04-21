Россияне штурмуют "Азовсталь", продвигаясь в сплошных руинах, - Бутусов

Бои идут уже на территории завода. Украинцы дерутся на последнем рубеже, отступать некуда.

Об этом пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Несмотря на всю ложь Путина артиллерия и авиация наносят удары, российская пехота и танки штурмуют наши позиции со всех сторон. Все здания полностью уничтожаются. Российские подразделения продвигаются в сплошных развалинах, бои идут уже на территории "Азовстали". Украинцы дерутся на последнем рубеже, отступать оттуда уже некуда", – написал он.

Бутусов отметил, что сейчас значение имеет только одно - жизнь тех, кто выдержал 57 дней бесконечных обстрелов и штурмов в полном окружении.

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