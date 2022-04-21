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Мариуполь (5693) Бутусов Юрий (4248) Азовсталь (371)

Россияне штурмуют "Азовсталь", продвигаясь в сплошных руинах, - Бутусов

азовсталь

Бои идут уже на территории завода. Украинцы дерутся на последнем рубеже, отступать некуда.

Об этом пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Несмотря на всю ложь Путина артиллерия и авиация наносят удары, российская пехота и танки штурмуют наши позиции со всех сторон. Все здания полностью уничтожаются. Российские подразделения продвигаются в сплошных развалинах, бои идут уже на территории "Азовстали". Украинцы дерутся на последнем рубеже, отступать оттуда уже некуда", – написал он.

Бутусов отметил, что сейчас значение имеет только одно - жизнь тех, кто выдержал 57 дней бесконечных обстрелов и штурмов в полном окружении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шойгу заявил о "взятии" Мариуполя, Путин приказал отменить штурм "Азовстали". ВИДЕО
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Топ комментарии
+54
Як завжди, каже що припиняють штурм значить подвоюють бомбардування, і на донбасі вони масово не підуть вперед доки не знищать азовсталь з захисниками.
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21.04.2022 15:11
+41
Ща падаляк з агрохімієй падзвонят.
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21.04.2022 15:12
+38
Бедный Марик. На нем кацапы отыграются за все поражения.
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21.04.2022 15:11
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Як завжди, каже що припиняють штурм значить подвоюють бомбардування, і на донбасі вони масово не підуть вперед доки не знищать азовсталь з захисниками.
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21.04.2022 15:11 Ответить
Треба танки і артилерія. Німці нічого цього не дали.
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21.04.2022 15:41 Ответить
Бред сивой кобылы.
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21.04.2022 16:13 Ответить
А что армия без оружия сделает? ЗЕ разоружал страну три года, скоращая финансирование всего и вся! Иди и повоюй против стратегических бомбардировщиков с одним автоматом в руках
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21.04.2022 16:10 Ответить
Після війни його треба судити, разом з усією його промоскальскою сворою!
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21.04.2022 16:57 Ответить
Технику даешь? Бо телами закидывать, это к кацапам.
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21.04.2022 16:12 Ответить
Бедный Марик. На нем кацапы отыграются за все поражения.
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21.04.2022 15:11 Ответить
Ща падаляк з агрохімієй падзвонят.
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21.04.2022 15:12 Ответить
Балачки про "зелені коридори" на путлерівців не діють. Силової деблокади чекати марно. І що тепер?
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21.04.2022 15:12 Ответить
З усіх сил сподіваюсь, що військове командування щось таки придумає.
Герої Маріуполя мають жити!
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21.04.2022 15:12 Ответить
если бы хотели - что нибудь придумали бы когда Азовцы просто просили разрешения самодеблокироваться или потом просили 1500 добровольцев помощи и разрешение на свою деблокаду...
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21.04.2022 15:19 Ответить
Возможности не было никакой. Мариуполь это глубокий тыл оккупированной территории. Тут с Херсоном очень тяжело, что уже говорить за полностью окруженный Мариуполь.
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21.04.2022 15:33 Ответить
а орки що, вже не виконують команди говнокомандувача *****????
воно ж дако наказ припинити штурм азовсталі та промзони взагалі.
бо сказало другому ***** (шайтану) що жалко людей та військових.
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21.04.2022 15:13 Ответить
ти на приколі, чи шо?
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21.04.2022 15:16 Ответить
Про "шкода людей та військових" то взагалі прикол. Можна подумати він відправив їх у відпустку до Ялти. ))
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21.04.2022 18:42 Ответить
по всем городам как месть о степени разрушения дает лично <******* и по харькову понятно за что и за нормальную жизнь без лугандона по мариуполю и тд
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21.04.2022 15:15 Ответить
Хай Господь береже вас-найкращих воїнів в світі...
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21.04.2022 15:17 Ответить
У МАРІУПОЛІ ВІЙСЬКОВІ ВИЯВИЛИ ВОРОЖУ ТЕХНІКУ ОРКІВ З ПОЗНАЧКОЮ "V": САМЕ ЦІ ПІДРОЗДІЛИ ЧИНИЛИ ЗВІРСТВА В БУЧІ
Про це https://t.me/polkazov/4425 повідомили у Телеграм-каналі "Азов-Маріуполь".
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21.04.2022 15:20 Ответить
Гибель более 20000 маріупольців - це пряма на ОПУ И КАБМИНЕ . И Зеленскому аукнется , как Порошенко аукнулся Иловайск

КТО приказал разминировать дорогу из Крыма верещучке ? Почему молчим ?
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21.04.2022 15:21 Ответить
В Іловайську були добробати, які куди хотіли туди і шли. Коломойський хотів там дещо віджати от і договорився з комбатами.
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21.04.2022 15:47 Ответить
фактично це злочинна бездіяльність що призвела до смертей. Не була проведена вчасно евакуація, не було навіть сигналу від влади, що рятуйтесь хто може і як може. Людей кинули напризволяще.

Шмигаль, Ляшко і Зеленський ще за коронавірус не відповіли, коли не закрили вчасно кордон.
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21.04.2022 15:53 Ответить
Іловайськ влаштував Хомчак який дав команду на прорив а сам поїхав в тил колони, кинув поранених і журналістів, бронеавтівку теж, і зник з охороною.
Колону розстріляли, поранених закатували, дехто і досі сидить в полоні.
А Хомчак наранок виїхав на новому авто через іншу ділянку російського оточення- блокпости орків його пропустили.
За таку провину ЗЕ потім зробив його начштабом.
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21.04.2022 16:10 Ответить
Там було 500тис окупованого населення напочатку агресії. Евакуйовано лише кілька десятків тис, якщо довіряти укр змі
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21.04.2022 18:02 Ответить
КТО приказал разминировать дорогу из Крыма верещучке ?

вот откуда эта инфа? дай ссылку! кроме воплей в комментах нигде ничего не слышал ни про минирование ни про разминирование перешейка, при том что мониторю новости каждый день начиная с 2014 года
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21.04.2022 18:51 Ответить
Про малопомітного диявола.

Дивлячись відео в'їзду кацапів 24 лютого через Чонгар, кожен з вам може помітити, що

колона рухається на повній швидкості, без страху, без розвідки та саперів!

Чому? Тому, що ВОНИ ВЖЕ ЗНАЛИ - ВСЕ РОЗМІНОВАНО
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21.04.2022 15:31 Ответить
якщо навіть подумати що це свідома маніпуляція, що це політичне все, що *где ваши доказательства*, головні докази: ті ж перши перехвати СБУ, де чутно як кацапи які їхали з Криму, їхали на повних швидкостях, помітили тільки 3 тіла наших хлопців прикордонників розстріляних, і все, ніяких втрат, ніяких зупинок, ніяких боїв, ніяких прильотів від *хахлов*, НІЧОГО, просто заїхали в свою область!
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21.04.2022 15:36 Ответить
Тобто кацапи в'їжджали, а хлопці вже були розстріляні?
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21.04.2022 15:41 Ответить
я теж про це писав . у нас в Глухові на перших десяти км кацапи зразу втратили 15 танків . так вони прорвались , але кожен кацап якій заїжджав в Україну бачив обгорілі танки і трупи орків .
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21.04.2022 15:50 Ответить
Боже, Матінко Богородице, поможіть
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21.04.2022 15:34 Ответить
Слава ЗСУ!
А нелох готовился на шашлыки вместо того чтобы укреплять юг страны
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21.04.2022 15:34 Ответить
А что если задействовать асфальтоукладчики и катки? вполне могут сдюжить.
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21.04.2022 15:57 Ответить
сталося те що я і очікував знищення самих боєздатних частин , самих патріотичних людей . завтра боневтік запише відосік про велику трагедію і звинуватить наших союзників . а ще розкаже що треба домовлятись з тією стороною посередині ...
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21.04.2022 16:01 Ответить
Я про це ще тижнів зо три тому говорив. Що Марік ніхто звільняти не буде, що ситуація буде лише погіршуватись. На перших порах можна було зробити деблокаду, але вже не зараз. І не треба бути великим стратегом, щоб бачити очевидні речі. Маріуполь - це як хвора людина, яку замість того, щоб лікувати, просто покинули помирати. І причиною тому договорняки зрадників при владі з орками. Деякі люди ніяк не второпають, що південь тупо злили і все до того йшло.
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21.04.2022 16:25 Ответить
Ну да... Когда х**ло сказал "не надо штурмовать" тут и стало ясно: ща будет штурм.
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21.04.2022 16:08 Ответить
Как я и ожидал
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21.04.2022 16:08 Ответить
сейчас значение имеет только одно - жизнь тех, кто выдержал 57 дней бесконечных обстрелов и штурмов в полном окружении Видать, не для всех это имеет значение... для слабых правителей мертвые герои безопаснее, чем живые...
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21.04.2022 16:12 Ответить
После поражения в Волновахе и отступления с позиций, которые могли бы стать отличным плацдармом к деблокировке, тут уже абсолютно ничем не помочь, либо сдача либо каким то образом НАТО вступило бы в войну и изменило ситуацию Мариуполе военным путем. Бутусов должен понимать это.
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21.04.2022 16:17 Ответить
Хоч би наши Герої вижили!
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21.04.2022 16:36 Ответить
Боже сколько уже раз ***** врал не краснея… ему нельзя верить ни на грамм ни на миллиграмм… если он что то говорит то это значит ровно наоборот! Жалко что у украинцев нет такой ракеты которая могла бы взорвать кремль с подонками внутри!!
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21.04.2022 16:44 Ответить
прямо сейчас - 17.50 - ****-рашка бомбит Азовсталь и завязался бой у трамвайного депо
(это сообщает мэр Марика)
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21.04.2022 17:53 Ответить
Kopš neatminamiem laikiem karā viens otru cienīja, un pat krievu virsnieka gods bija nozīmīga vērtība (krievu, nevis boļševiku-mongoļu-holodomora). Kremļa mērķis ir ********* no ************** orkiem
Slava varoņiem !!!
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21.04.2022 19:42 Ответить
Мужики давайте дивитись реально, деблокувати не можливо покладемо в 5 раз більше військових ніж вийдуть з котла , оголимо донбас і будуть великі проблеми, це не киівщина де ліси а степ ідиальний полігон для авіаціі. По друге я переконаний що азовці розуміють ,що орки в живих іх не оставлять навіть коли здадуться тільки калічити будуть страшно, згадайте нквд.По мені то краще ,,,ужасний кінець, ніж ужас без кінця,,, і по. третє воюючи в підземеллі є шанс вижити і дочекатись нашоі перемоги на донбасі
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21.04.2022 20:07 Ответить
Хтось порівнює ***** з Гітлером , але це примітивне порівняння . Гітлер ніколи не казав , що він йде визволяти братній єврейський . Гітлер був мерзотою , був тупим бидлом , був вбивцею ...
Але майже ніколи не брехав про свої плани .
Гітлер й усі нацисти були якщо не повноцінними людьми , але хоча б тваринами !

***** навіть твариною неможливо називати , бо для тварини воно занадто хитре ... Воно бреше як дихає на кожному кроці , воно нагороджує за згавлтування , воно мультяшки видає за міць воєї зброї , воно звинувачує усіх й завди саме в тому , що робить сам й що планує сам робити .
Хіба не очевидно , що воно якщо не сатана , то точно службі й його ...
Й уся РПЦ Московії це секта сатаністів . Саме так , я був свідком того , як усі мої знайомі , як тільки підпадали під вплив Мацьковського патріархату , так вмить ставали агресивними й нервовими .

А ось хто ходить з моїх знайомих чи то УПЦ , чи до греко-католицьких храмів усі після цього стають добрішими й людянійшими ...
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21.04.2022 20:34 Ответить
 
 