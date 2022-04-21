Рада продлила действие военного положения до 25 мая.
Верховная Рада продлила действие военного положения до 25 мая этого года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в телеграме.
За законопроект #7300 о продлении военного положения на месяц, до 25 мая, проголосовали 300 народных депутатов.
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