Верховная Рада продлила действие военного положения до 25 мая этого года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в телеграме.

За законопроект #7300 о продлении военного положения на месяц, до 25 мая, проголосовали 300 народных депутатов.

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