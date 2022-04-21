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Новости Война
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ВР (27373) военное положение (496)

Рада продлила действие военного положения до 25 мая.

київ

Верховная Рада продлила действие военного положения до 25 мая этого года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в телеграме.

За законопроект #7300 о продлении военного положения на месяц, до 25 мая, проголосовали 300 народных депутатов.

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Оптимісти..чи здатись надумали ???
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21.04.2022 15:59 Ответить
Оно и вводится на месяц вроде как , потом просто продляют , интересно как они при этом разоружают тероборона там где сами утверждают - опасность для Киева со стороны Беларусии ни куда не делась . Одной рукой войска удерживают возле Киева другой разоружают тероборона , всё хорошо пора сдать оружие и заняться строительством . В общем сволота зелёная
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21.04.2022 16:10 Ответить
ну так цим дибілам же кортить знов дороги будувати
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21.04.2022 16:14 Ответить
тяжко бути тупою?
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21.04.2022 21:38 Ответить
А чому не об"явити Священу Вiйну, адже гинуть тисячi цивiльних людей, дiтей, розбивають цiлi мiста, стирають з лиця землi мiста i села, йде геноцид украiнського народу? Вже весь свiт це бачить, а Зеленський з ОЛ та ВР нi. Що тут не так? Ви навiть мiст, який кортить знищити, а розбомбить не маэте право. А що ж ви можете - мародерити та продавати Украiну, допомогати путiну знищувати народ. Виникають якiсь нехорошi думки, що ми вам чомусь не потрiбнi. Хто зможе спроостувати?
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21.04.2022 17:18 Ответить
 
 