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Рада продовжила дію воєнного стану до 25 травня

київ

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану до 25 травня цього року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у Телеграмі.

За законопроєкт #7300 щодо продовження воєнного стану на місяць, до 25 травня, проголосували 300 народних депутатів.

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Оптимісти..чи здатись надумали ???
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21.04.2022 15:59 Відповісти
Оно и вводится на месяц вроде как , потом просто продляют , интересно как они при этом разоружают тероборона там где сами утверждают - опасность для Киева со стороны Беларусии ни куда не делась . Одной рукой войска удерживают возле Киева другой разоружают тероборона , всё хорошо пора сдать оружие и заняться строительством . В общем сволота зелёная
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21.04.2022 16:10 Відповісти
ну так цим дибілам же кортить знов дороги будувати
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21.04.2022 16:14 Відповісти
тяжко бути тупою?
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21.04.2022 21:38 Відповісти
А чому не об"явити Священу Вiйну, адже гинуть тисячi цивiльних людей, дiтей, розбивають цiлi мiста, стирають з лиця землi мiста i села, йде геноцид украiнського народу? Вже весь свiт це бачить, а Зеленський з ОЛ та ВР нi. Що тут не так? Ви навiть мiст, який кортить знищити, а розбомбить не маэте право. А що ж ви можете - мародерити та продавати Украiну, допомогати путiну знищувати народ. Виникають якiсь нехорошi думки, що ми вам чомусь не потрiбнi. Хто зможе спроостувати?
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21.04.2022 17:18 Відповісти
 
 