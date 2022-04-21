Верховна Рада продовжила дію воєнного стану до 25 травня цього року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у Телеграмі.

За законопроєкт #7300 щодо продовження воєнного стану на місяць, до 25 травня, проголосували 300 народних депутатів.

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