Рада продовжила дію воєнного стану до 25 травня
Верховна Рада продовжила дію воєнного стану до 25 травня цього року.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у Телеграмі.
За законопроєкт #7300 щодо продовження воєнного стану на місяць, до 25 травня, проголосували 300 народних депутатів.
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