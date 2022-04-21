Кива попросил Путина предоставить политическое убежище и гражданство РФ

Лишенный мандата народный депутат Илья Кива обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить политическое убежище в России и гражданство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Кива обнародовал также открытое письмо к Путину, в котором размышлял об одном народе, его "борьбе за правду и мир" и "непростом периоде для России".

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