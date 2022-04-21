Кива попросив Путіна надати політичний притулок і громадянство РФ
Позбавлений мандату народний депутат Ілля Кива звернувся до президента РФ Володимира Путіна з проханням надати політичний притулок у Росії та громадянство.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
Кива оприлюднив також відкритий лист до Путіна, в якому розмірковував про один народ, його "боротьбу за правду і мир" і "непростий період для Росії".
Топ коментарі
+38 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар21.04.2022 16:07
+30 Ан Мур
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+25 гена крокодил 5819a424
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Будь ласка, зачекайте...
У половини перевіряльників з'ясується що у самих
рило в пусіполовина родичів на раїсі.
Так просто не вийде. Спочатку треба жорстка паспортизація за балтійським (Латвія, Естонія) зразком. І високі вимоги до громадянства, як у Японії.
Рішення проблеми очевидне та дуже просте. Просто потрібно думати головою, коли голосуєте. І все. Цей Кива, Бойко, Рабінович та інша мерзота обрана українським народом. Ну тоб-то якоюсь її частиною. Потрібно просто думати що ви робите на виборчих дільницях і проблема буде вирішена.
"У Раді створили депутаться групу «Платформа за життя та мир».
Її головою став Бойко. Також до складу ввійшли: Волошин, Загородній, Кальцев, Колтунович, Льовочкін, Макаренко, Мамоян, Папієв, Пузанов, Суркіс, Шуфрич, Борт, Дунаєв, Іоффе, Качний, Ларін, Льовочкіна, Мамка, Німченко, Пономарьов, Скорик, Чорний, Королевська, Солод.
З минулої назви прибрали одне слово і одне додали: вони перестали бути опозиційними і стали за мир."(с) Тарас Березовець
этому списку всех на нулевку окопы рыть, сцук- совкодрочеров упоротых красноперых волошина, шуфрича, скорика, качного, вора рабиновича-на разминирование минных полей!
А лысый дегенерат, надеюсь, скоро поедет в лифте с Мотороллой на концерт Кабздона.
Пиши сразу Бузине - он тебя с 2015 года ставит прогулы !
Хах, ну і прізвище, кива, небаром воно таке дебільне!
2. Водку и боярышник вводить клизмой
3. Дать возможность доказать свою приверженность рАссее на передовой в Мариуполе
4. Поставить памятник безумию и тупости рядом с мафффзолеем "КЫВА - ПАТРЫОД"
5. Семью сослать на сахалин для проведения патриотических мероприятий.
6. Забыть
1. Підпис компактний. - конктретне мишлення.
2. Довжина підпису коротка - Швидко розуміє суть, не здатен до монотонної роботи.
3. По типу підпис округлий - це як не дивно, врівноваженність, м*якість, доброта (в останньому сумніваюсь)
4. Компактність підпису(відстані між лінями) - економність, скупість, жадібність.
5. Наявність в підписі різних елементів - тип овальний -зацикленність на проблемах
6. Нахил вправо - Сбалансований характер, здібність до розуміння.
7. Направлення заключного штриха - ( хвіст короткий, та до гори) - неляканний оптимізм
8. Довжина "хвоста" - чим коротший "хвіст" підпису, тим безтурботніша людина.
9. Підкреслювання (знизу) - Самолюбство, образливість, залежність від думки оточуючих.
10. Симметерія - асиметричний, - не стійкий характер, перепади настрою.
11. Складність підпису. - простий, живе про принципу нема проблем.
12. Розбірливість підпису - вказує, на простоту та відкритість людини.
13. Натиск - слабий, вказує на скритність.
Заключення, робіть самі)
Вертайся в Київ., там все спокійно. Лохів потихеньку роззброюють.
Твої гандони-побратими вже створили нову партію, все вдалося.
Агентурне підпорядкування попереднє.
или расейская шапка или украинский флаг на лацкане.
кловун дегенеративный
пусть воюет уже