Кива попросив Путіна надати політичний притулок і громадянство РФ

Позбавлений мандату народний депутат Ілля Кива звернувся до президента РФ Володимира Путіна з проханням надати політичний притулок у Росії та громадянство.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Кива оприлюднив також відкритий лист до Путіна, в якому розмірковував про один народ, його "боротьбу за правду і мир" і "непростий період для Росії".

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