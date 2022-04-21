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громадянство (1058) путін (23323) притулок (51) Кива (377)

Кива попросив Путіна надати політичний притулок і громадянство РФ

кива

Позбавлений мандату народний депутат Ілля Кива звернувся до президента РФ Володимира Путіна з проханням надати політичний притулок у Росії та громадянство.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Кива оприлюднив також відкритий лист до Путіна, в якому розмірковував про один народ, його "боротьбу за правду і мир" і "непростий період для Росії".

Кива попросив Путіна надати політичний притулок і громадянство РФ 01

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Автор: 
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Топ коментарі
+38
Гавно к гавну,к радной говєні-так і далжно бить...
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21.04.2022 16:07
+30
Аваков! Що це за фрукт? Чий?
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21.04.2022 16:09
+25
А его дочка интересно где ? Продолжает звания получать ?
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21.04.2022 16:17
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будет послом в дыныры?
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21.04.2022 16:07 Відповісти
А его дочка интересно где ? Продолжает звания получать ?
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21.04.2022 16:17 Відповісти
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21.04.2022 16:31 Відповісти
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21.04.2022 17:19 Відповісти
Будет послом в жомовой яме
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21.04.2022 16:20 Відповісти
Та че сразу послом? Сразу получения гражданства- на фронт! Вперед с красным знаменем дедов защищать... (кого?) освобождать ... (кого?). Ну. наверное. Украину освобождать.
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21.04.2022 17:20 Відповісти
***** и ***** братья на век💥👊🖕
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21.04.2022 16:22 Відповісти
ні, буде депутатом госдури на вакантній посаді шута замість подохнувшого жиріка.
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21.04.2022 18:24 Відповісти
Гавно к гавну,к радной говєні-так і далжно бить...
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21.04.2022 16:07 Відповісти
а если наполовину бурят и наполовину удмурт
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21.04.2022 16:07 Відповісти
Жириновский 2.0 ?!
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21.04.2022 16:08 Відповісти
Ему до Жирика как Пыне до Гитлера. Оно просто тупое животное со справкой из дурки.
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21.04.2022 16:16 Відповісти
Дайте ему 100 дней, научиться.
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21.04.2022 16:18 Відповісти
КIВА *****
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21.04.2022 16:08 Відповісти
Аваков! Що це за фрукт? Чий?
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21.04.2022 16:09 Відповісти
Половина верховной зрады такие! Вот бы они последовали примеру Кивы!
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21.04.2022 16:09 Відповісти
І залишитися без монобільшості?
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21.04.2022 16:19 Відповісти
І швабру
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21.04.2022 16:09 Відповісти
Гражданство "РФ" - достаточно серьёзное наказание. Сдохнет где-нибудь под наливайкой...
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21.04.2022 16:25 Відповісти
Или шинельку - и на западный фронт.
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21.04.2022 16:27 Відповісти
на сахалине
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21.04.2022 17:58 Відповісти
В Раде создано новое объединение вместо опзж с бойко во главе. Вот и все что нужно знать о борьбе с коллаборантами.
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21.04.2022 16:09 Відповісти
П*здець, коли це скінчиться??? Мені здається, що треба як у шпигунських фільмах робити: перш ніж підпускати до будь-якої чиновницької, управлінської, чи правоохоронної посади, перевіряти за допомогою детектора брехні або сироватки правди на зв'язок з оркостаном та любові до всього руського. Інакше нашій нації ще багато разів будуть закидати ідеї денацифікації!!!
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21.04.2022 16:31 Відповісти
А хто буде перевіряти?

У половини перевіряльників з'ясується що у самих рило в пусі половина родичів на раїсі.

Так просто не вийде. Спочатку треба жорстка паспортизація за балтійським (Латвія, Естонія) зразком. І високі вимоги до громадянства, як у Японії.
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21.04.2022 16:34 Відповісти
Ага! І перетворитись на росію? Може ще стріляти "не таких" потрібно?
Рішення проблеми очевидне та дуже просте. Просто потрібно думати головою, коли голосуєте. І все. Цей Кива, Бойко, Рабінович та інша мерзота обрана українським народом. Ну тоб-то якоюсь її частиною. Потрібно просто думати що ви робите на виборчих дільницях і проблема буде вирішена.
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21.04.2022 16:47 Відповісти
І хто буде думати? Ті, хто "галасуєт" за ківу, рабіновічя в бойко?
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21.04.2022 17:29 Відповісти
Как он служил в очистке? (с)
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21.04.2022 16:10 Відповісти
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21.04.2022 17:38 Відповісти
До мордорського двору як не гімно так тріску.
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21.04.2022 16:10 Відповісти
документально оформленная статья
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21.04.2022 16:10 Відповісти
кива, кажись "учасник" АТО, в кацапії повині йому не громадянство дати, а зліквідувати. менше нашим буде роботи.
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21.04.2022 16:11 Відповісти
значить такий був учасник. як там аваков ? думаю через тиждень ця тема почне забуватися і армяшка знову вилізе в медіа простір
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21.04.2022 16:15 Відповісти
Что на счет лишения гражданства за колобороционизм?
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21.04.2022 16:11 Відповісти
Это и есть то "страшное оружие" котоым пугал Арестович? Ну согласен, не гуманно.
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21.04.2022 16:11 Відповісти
Ну, то есть, даже до самого кивы уже смогли донести, что оно в Украину если и вернётся - то либо на трибунал, либо - ногами вперёд.
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21.04.2022 16:12 Відповісти
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21.04.2022 16:12 Відповісти
А на це що скажете? Ну чому, чому не було прийнято закону, що забороняв би особам, спійманим на висловах на підтримку загарбників чи колаборантстві, обиратися до ВР та створювати там будь-які блоки і партії, якщо вже там? Це так складно було, чи на кого працює "моно-більшість"??

"У Раді створили депутаться групу «Платформа за життя та мир».

Її головою став Бойко. Також до складу ввійшли: Волошин, Загородній, Кальцев, Колтунович, Льовочкін, Макаренко, Мамоян, Папієв, Пузанов, Суркіс, Шуфрич, Борт, Дунаєв, Іоффе, Качний, Ларін, Льовочкіна, Мамка, Німченко, Пономарьов, Скорик, Чорний, Королевська, Солод.

З минулої назви прибрали одне слово і одне додали: вони перестали бути опозиційними і стали за мир."(с) Тарас Березовець
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21.04.2022 16:12 Відповісти
любі-друзі 3.0, ЗеДрузі... фу бльььььььь
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21.04.2022 16:18 Відповісти
вот по
этому списку всех на нулевку окопы рыть, сцук- совкодрочеров упоротых красноперых волошина, шуфрича, скорика, качного, вора рабиновича-на разминирование минных полей!
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21.04.2022 16:23 Відповісти
Не розумію одного, чому у ЧЛЕНІВ ОПЗЖ, не відібрали мандати народних депутатів і не вигнали ВСІХ до бісової матері? А зараз виходить ( наша песня хороша, начинай с начала)
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21.04.2022 17:36 Відповісти
минус один ******* в Украине, плюс один ******* на московии
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21.04.2022 16:12 Відповісти
Да, именно путь изничтожения рашистов на корню, полное уничтожение кацапской "армии", полное уничтожение *********** режима и демонтаж недоимперии, приведет народ Украины к процветанию.

А лысый дегенерат, надеюсь, скоро поедет в лифте с Мотороллой на концерт Кабздона.
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21.04.2022 16:12 Відповісти
О блін,пацієнт палати номер 6 проситься до дому , в рідну гавєнь.
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21.04.2022 16:13 Відповісти
в той партии все такие
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21.04.2022 16:13 Відповісти
Илья Кива: дебил государственного значения
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21.04.2022 16:14 Відповісти
Не, не дебил, а КАНДИДАТ ДЕБИЛОНАУК, во как...
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21.04.2022 17:40 Відповісти
Но, позвольте, как же он служил в очистке? В смысле, как он защитил кандидатскую и стал кандидатом наук?
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21.04.2022 16:14 Відповісти
Ох і скотина, за зраду країни потрібно вводити розстріл
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21.04.2022 16:15 Відповісти
ілюша,їдь в Полтаву,там тебе прийме мамай,і дасть громадянство.....І у двох з ним поїдете на *** з України!
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21.04.2022 16:16 Відповісти
Тю... А как же жомовая яма??? Без хозяйки останется??? Такое приданое, и пропадет не за грош... Тфу..
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21.04.2022 16:16 Відповісти
На Чукотку пусть его отправят,для безопасности.
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21.04.2022 16:16 Відповісти
впади на коліна, цілуй пил слідів ***** - і буде тобі щастя!
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21.04.2022 16:17 Відповісти
легко - каску 45-го года, винтовку Мосина 1898-го, и на фарш!
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21.04.2022 16:17 Відповісти
Марш на фарш!
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21.04.2022 16:57 Відповісти
Вот же гнида!!
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21.04.2022 16:17 Відповісти
Чого авякан мовчить, це ж його протеже? Потрібно закидати кацапські соцмережі відео та інтерв'ю де це лайно розказує як вбивав і буде вбивати кацапів, хай самі з ним розбираються, а пропагандони хай виправдовуються. І думаю скоро ми побачимо його у зашморгу.
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21.04.2022 16:18 Відповісти
Кива научит россиян как правильно дрочить
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21.04.2022 16:18 Відповісти
Новини про дегенерата киву, майже кожен день. А як нарахунок його друганів із жопоблоку?! суркіси втекли з країни з десятками мільйонів баксів кешу, портянка втік зі своїм синком призовного віку, королевська вже 2 міс не з'являється на робочому місці. Де кримінальні справи? Де позбавлення депутатства? Чи зе-команда своїх бізнес партнерів не чіпає?
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21.04.2022 16:18 Відповісти
Мамадарагая яке воно прибацане, пришелепкувате... під цього дебила треба окремий діагноз
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21.04.2022 16:19 Відповісти
ты попросил об убежище, но как-то без уважения...
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21.04.2022 16:20 Відповісти
Надіюсь, ті що присвоїли йому учену ступінь, ще не встигли втекти до раші.
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21.04.2022 16:22 Відповісти
Повернення на істарічєскую родіну, тобто додому, а вдома і дрочити вкайф ..
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21.04.2022 16:22 Відповісти
Вот вам рашисты и донор! Этот вам подойдет и по крови и для опытов пригодится
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21.04.2022 16:23 Відповісти
путін, спасі єго!!! І одразу в бій, на передову!!! Це твоя класична бойова одиниця.
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21.04.2022 16:24 Відповісти
Нехай Ху...ло дасть громадянство, та на фронт його)
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21.04.2022 16:26 Відповісти
Між іншим, з листа уважно подивившись, алюзовав та подзвонив за номером Ківі + 7 968 441 09 88. Здається, це він, тому що слухає але відповісти лякаєтьс
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21.04.2022 16:29 Відповісти
Треба було звернутися до нього як до розвiдника неонациста з запитанням,,,як вiн виконуе завдання по вбивству *****?,, До нього прибiгли би через п*ять хвилин
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21.04.2022 16:35 Відповісти
Кива, зачем такие жертвы?
Пиши сразу Бузине - он тебя с 2015 года ставит прогулы !
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21.04.2022 16:29 Відповісти
отсидит у нас с конфискацией лет 15 и пусть пистует)))
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21.04.2022 16:31 Відповісти
До Бузини такого науковця як кива!
Хах, ну і прізвище, кива, небаром воно таке дебільне!
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21.04.2022 16:31 Відповісти
Интересно, а где бывшие государственные "страдальцы и мученники" после капитуляции Росссии? В Северную Корею или Зимбабве?
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21.04.2022 16:33 Відповісти
1. Зашить рот без наркоза
2. Водку и боярышник вводить клизмой
3. Дать возможность доказать свою приверженность рАссее на передовой в Мариуполе
4. Поставить памятник безумию и тупости рядом с мафффзолеем "КЫВА - ПАТРЫОД"
5. Семью сослать на сахалин для проведения патриотических мероприятий.
6. Забыть
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21.04.2022 16:37 Відповісти
Будку вкрали, киву в будку
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21.04.2022 16:37 Відповісти
Кива, ты не сильный и не дисциплинированный! Ты вор, предатель, онанист и вафлист!!! Даже если плешивенький мордорскицарёк даст тебе рашистское гражданство, украинцы никогда о тебе не забудут… вспомни чем закончили предатели типа жилина, болотова, захарченко, царева и т.д. И только хитрожопый харьковский еврей допа, топивший ранее за рашку, с началом войны быстренько заделался православным дьячком, но почему то в мацковской патриархии (не додумал поц)….. а вот интересно где сейчас шуфричи бойки вилкулы левочкины рабиновичи и другие рашисты прячутся???
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21.04.2022 16:37 Відповісти
що нам скаже пан Аваков у якого цей придурковатий зрадник був чи то замом чи то радником, не хочу казати точно може хтось поправить... Гарні кадри підбирав. Достойні як і він сам
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21.04.2022 16:41 Відповісти
Коли буде наш новий контрнаступ - усіх опзжистів та їхній лохторат вночі масово заарештувати, привезти ешелонами (у товарних вагінах) на фронт, одягти в кірзачі, шинелі та пілотки, видати кожному дрин і дві цеглини - і в першу хвилю атаки, здобувати зброю в бою і кров'ю змивати свою ганьбу. Якщо повернуть назад, або опиняться в казані - знищувати вогнем із усіх стовбурів. І не жаліти цей низькоякісний біоматеріал! Наші україночки народять незрівнянно кращих дітей!
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21.04.2022 16:44 Відповісти
А де твоя дисертація свинюка нечиста???Шкода,шо мало часу був в Іспаніі.Почула нечисть смерть і свалила.Ходи і обертайся-НЕДРОЗУМІННЯ ПРИРОДИ
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21.04.2022 16:45 Відповісти
я всё думаю кто за него голосовал?вот у тех и надо спросить где у них были мозги если они у них были.
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21.04.2022 16:48 Відповісти
не поверишь Вилкул возглавляет тероборону Кривого Рога быстро переобулся.
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21.04.2022 16:53 Відповісти
будет в доме януковоща прислугой
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21.04.2022 16:55 Відповісти
Кива має величезний досвід у кришеванні наркотрафіку. Тож для московії він цінна знахідка. Хай користуються по першого на..обування ним нових господарів.
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21.04.2022 16:58 Відповісти
Шкива забыл написать, как он будет будет крысячье очко вылизывать как свое родное!
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21.04.2022 16:59 Відповісти
Якщо проаналізувати підпис Ківи згідно графології, то можемо дізнатися що:

1. Підпис компактний. - конктретне мишлення.
2. Довжина підпису коротка - Швидко розуміє суть, не здатен до монотонної роботи.
3. По типу підпис округлий - це як не дивно, врівноваженність, м*якість, доброта (в останньому сумніваюсь)
4. Компактність підпису(відстані між лінями) - економність, скупість, жадібність.
5. Наявність в підписі різних елементів - тип овальний -зацикленність на проблемах
6. Нахил вправо - Сбалансований характер, здібність до розуміння.
7. Направлення заключного штриха - ( хвіст короткий, та до гори) - неляканний оптимізм
8. Довжина "хвоста" - чим коротший "хвіст" підпису, тим безтурботніша людина.
9. Підкреслювання (знизу) - Самолюбство, образливість, залежність від думки оточуючих.
10. Симметерія - асиметричний, - не стійкий характер, перепади настрою.
11. Складність підпису. - простий, живе про принципу нема проблем.
12. Розбірливість підпису - вказує, на простоту та відкритість людини.
13. Натиск - слабий, вказує на скритність.

Заключення, робіть самі)
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21.04.2022 17:00 Відповісти
Та для чого тобі ця росія ?
Вертайся в Київ., там все спокійно. Лохів потихеньку роззброюють.
Твої гандони-побратими вже створили нову партію, все вдалося.
Агентурне підпорядкування попереднє.
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21.04.2022 17:22 Відповісти
В вікіпедії написано, що він був в правому секторі і АТО. Може путін його прийме, а потім посадить.
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21.04.2022 17:22 Відповісти
Патриот всея планеты.
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21.04.2022 17:27 Відповісти
Гівно до гівна пливе.
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21.04.2022 17:28 Відповісти
На что оно надеется? За один только призыв о применении атомного взрыва в Украине-тебя ждет скорая смерть.Соответствующие службы 100% работают в этом направлении. Такие ГНИДЫ не должны жить. кИВА тебе п*з**ц.
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21.04.2022 17:44 Відповісти
или крестик сними или трусы одень, дебил!

или расейская шапка или украинский флаг на лацкане.
кловун дегенеративный
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21.04.2022 17:56 Відповісти
Це гівно повинне бути знищено фізично !
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21.04.2022 18:10 Відповісти
Раз поддерживает агрессию пусть идет удобрять почву. СЛАВА УКРАИНЕ!
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21.04.2022 18:21 Відповісти
НАДО ИХ ВСЕХ ЗАПЕЧАТЛЕТЬ И НАЗВАТЬ КАРТИНУ - ***** И ПРЕДАТЕЛИ !)
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21.04.2022 18:34 Відповісти
У*******, твій "політичний притулок" буде у Кобзона.
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21.04.2022 19:05 Відповісти
буде, як царьов, бомжувати
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21.04.2022 19:10 Відповісти
Ківа зовсім не боїться опинитись на раші і загриміти за грати за членство в "запрєщьонной організаціі "Правий Сєктар". Чому? Тому, що завжди був агентом ворога.
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21.04.2022 19:41 Відповісти
да отправьте его в мариуполь
пусть воюет уже
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21.04.2022 19:56 Відповісти
Теперь Кива будет дрочить па-русски.
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21.04.2022 22:20 Відповісти
правильно. он там будет среди таких же долбодятлов.
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22.04.2022 03:41 Відповісти
 
 